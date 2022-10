มาแน่ไม่แกง! “กฎล็อกลิขิตรัก | She and Her Perfect Husband” ประกาศสตรีมบน WeTV เริ่ม 13 ต.ค.

เรื่องนี้เป็นผลงานของกำกับหญิง “หลินเหยียน” (Linyaun) จากซีรีส์ดรามาการแพทย์ สะท้อนการรวมใจต่อสู้โรคร้าย โควิด-19 อันตราตรึงใจ “เพราะเรามีกัน | With You” เมื่อปี 2022 และจากบทซีรีส์ของนักเขียนหญิง “จูลี่” (Zhuli) เจ้าของผลงาน “นักจิตวิทยาหญิง | The Psychologist” (YOUKU, 2021) ร่วมด้วยนักแสดงเจ้าบทบาท หลี่เจ๋อเฟิง ทังจิงเม่ย หวังจื่อเสวียน และ อีกมากมายShe and Her Perfect Husband เล่าเรื่องราวของ ฉินซือ (รับบทโดย หยางมี่) ทนายสาวโสดที่มุ่งมั่นเรื่องอาชีพการงาน ถูกพ่อแม่กดดันให้รีบแต่งงาน ระหว่างนั้นสำนักงานทนายความชื่อดังเฉิงอวี่ฮุ่ยกำลังเปิดรับสมัครทนายความคดีครอบครัว โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครงานว่าจะต้องสมรสแล้ว ฉินเหวินอวี้ พี่ชายของฉินซือ ผู้เป็นเฮดฮันเตอร์ (นักจัดหาคนให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า) จอมเจ้าเล่ห์ ทำการแก้สถานภาพสมรสของน้องสาวจาก “โสด” ให้เป็น “สมรส” และอุปโลกน์สามีที่ไม่มีตัวตนขึ้นมาฉินซือถูกรับเข้าทำงานโดยไม่รู้เรื่องดังกล่าว เธอทำงานได้โดดเด่นเป็นที่ถูกใจของ เหล่าจิน ผู้ก่อตั้งบริษัท ในการประชุมกับพาร์ตเนอร์ธุรกิจ เหล่าจินเสนอชื่อฉินซือเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับสมาคมนักธุรกิจหญิง ด้วยเหตุนี้เธอจึงได้รู้ว่าตัวเองถูกเปลี่ยนสถานภาพเป็น “สมรส” และตัดสินใจเคลียร์เรื่องนี้กับเหล่าจินให้กระจ่างแต่แล้วเวลานั้นเอง หยางหัว (รับบทโดย สวีข่าย) ผู้เป็น ว่าที่สามีของ เธอได้ปรากฏตัวขึ้น เขาเองก็ได้รับคำสั่งจากแม่ให้มาดูตัวฉินซือซึ่งเป็นคู่แข่งของเขา หยางหัวโมโหที่ตัวเองถูกจับแต่งงาน เมื่อถูกแม่บังคับให้รีบแต่งงาน เขาจึงจำใจมาหาฉินซือ ดังนั้นคนสองคนซึ่งไม่อยากแต่งงานก็ตกล่องปล่องชิ้น ไปจดทะเบียนสมรสที่ที่ว่าการอำเภอกลายเป็นสามีภรรยากันโดยถูกต้องตามกฎหมายแต่ปัญหามีอยู่ตรงที่ว่าพ่อแม่ของทั้งสองฝ่าย ต่างจับสังเกตุเห็นว่าลูกสาวและลูกชายของฝ่ายตนต่างมีท่าทีแปลกๆ นอกจากนี้ เถาจวิ้นฮุย (รับบทโดย หลี่เจ๋อเฟิง) แฟนเก่าของฉินซือก็มาทำงานที่สำนักงานทนายความเดียวกันอีกด้วยท่ามกลางปัญหารุมเร้า ต้นกล้าความรักระหว่างฉินซือกับหยางหัวค่อยๆ งอกงามขึ้น จากความไม่ตั้งใจกลับกลายเป็นรักแท้ สุดท้ายทั้งสองคนกุมมือกันเดินไปบนเส้นทางชีวิตคู่อันแสนสุขปักหมุดรอชมพร้อมกัน อาทิตย์แรกอัปเดตะวัน พฤ.-อ. เวลา 17.00น. (1EP/วัน) VIP (2EP/วัน) อาทิตย์ถัดไปอัปเดตทุกวัน อา.-พฤ. เวลา 17.00น. (1EP/วัน) | VIP ดูมากกว่า ทุกวันอา.-อ. (2EP/วัน) เริ่ม 13 ตุลาคม เป็นต้นไป#lakornonlinefan #lakorn_online #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #LakornonlineUpdate #ละครออนไลน์อัปเดต #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์ #แนะนำซีรีส์ใหม่