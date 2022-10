Scoop พิเศษ : ฮัลโลวีนนี้มีนัดสยอง! รวมซีรีส์ฆาตกรต่อเนื่องสุดโหด หลอนไม่แพ้ผี

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เปลี่ยนจากการดูหนังผีต้อนรับวันฮัลโลวีน มาดูซีรีส์แนวฆาตกรต่อเนื่องและไซโคพาธสุดสยองที่หลอนไม่แพ้เรื่องผีกันดีกว่า เดือนนี้มัดรวมซีรีส์ที่สร้างจากเรื่องจริงของฆาตกรต่อเนื่อง (Serial Killers) ชื่อดังในประวัติศาสตร์ และซีรีส์ที่สร้างจากนิยายแนวสยองขวัญ Best Sellers ที่อาจทำให้บางคนหลงใหลในคาแร็กเตอร์สุขุมลุ่มลึกและสุภาพบุรุษสุดซอยที่จกตาว่าพวกเขาไม่มีพิษภัย จนเมื่อคุณกลายเป็นอาหารจานโปรดของฮันนิบาล เลคเตอร์ หรือคอลเลคชั่นสุดสยองของฆาตกรนั่นล่ะ เรื่องราวเหล่านี้อาจชวนให้คุณรู้สึกหลอนมากกว่าความบันเทิงก็เป็นได้แม้จะได้ชื่อว่าเป็นเรื่องราวของ “ฆาตกรต่อเนื่อง” ที่ทำให้ผู้คนหวาดกลัวไปทั่วโลก แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ภาพยนตร์ สารคดี และซีรีส์ฆาตกรได้รับความนิยมไม่แพ้ซีรีส์สยองขวัญ เพราะฆาตกรแต่ละคนต่างมีเทคนิคในการฆ่าเฉพาะตัว ความอำมหิตแบบไซโคพาธ รวมถึงฉากฆาตกรรมสุดสยองนองเลือด ที่คุณได้แต่ภาวนาขออย่าให้เหตุการณ์สะเทือนขวัญเหล่านั้นเกิดขึ้นกับตัวเองถึงจะไม่มีฉากสะดุ้งตุ้งแช่แบบ Jump Scare เหมือนที่หนังผีส่วนใหญ่ชอบทำ แต่ซีรีส์สยองขวัญเหล่านี้ก็มีเทคนิคการเล่าเรื่องสยองแบบประหลาด ๆ บรรยากาศชวนอึดอัดขั้นสุด จนบางฉากคุณอาจจะหลี่ตามอง หรือมองลอดนิ้วมือเลยล่ะ!ซีรีส์สร้างจากเรื่องจริงของฆาตกรต่อเนื่องสุดโหดในประวัติศาสตร์อเมริกา “เจฟฟรีย์ ดาห์เมอร์” คดีสะเทือนขวัญที่สุดแห่งปี 1991 แม้เรื่องราวของเจฟถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์และซีรีส์หลายครั้ง แต่เมื่อซีรีส์ตกอยู่ในมือของผู้กำกับและนักเขียนชื่อดังอย่าง “ไรอัน เมอร์ฟี” (Ryan Murphy) เจ้าของความสยองจาก “American Horror Story” และ “American Crime Story” ทำให้เวอร์ชั่นนี้กลายเป็นซีรีส์สยองขวัญที่เก็บทุกรายละเอียด และถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของเจฟได้อย่างลึกซึ้งถึงก้นบึ้งในจิตใจของเจฟ อะไรที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องเลือดเย็นที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์Dahmer เล่าเรื่องด้วยบรรยากาศชวนอึดอัด แม้ไม่มีฉากสะดุ้งตุ้งแช่ให้ตกใจ แต่ให้ความรู้สึกเหมือนมีอะไรมากดทับหน้าอกจนเราหายใจไม่ทั่วท้อง สลับกับการเล่าเรื่องผ่านประสบการณ์ของดาห์เมอร์ เพื่อนข้างห้อง เหยื่อผู้รอดชีวิต และครอบครัว โดยเฉพาะการแสดงของอีวาน ปีเตอร์ส (Evan Peters) ที่เคยรับบทซูเปอร์ฮีโร่ในหนัง X-Men : Apocalypse และ American Horror Story ทำให้เราอินกับการสวมบทฆาตกรต่อเนื่อง 17 ศพ ผู้หลงใหลการฆาตกรรมคู่นอนเพศเดียวกันเจฟมีเทคนิคการฆ่าเฉพาะตัวที่โหดไม่แพ้ฆาตกรคนใด เขาหลงใหลการฆ่าหั่นศพ การเจาะสมองด้วยเลื่อยไฟฟ้า การทดลองกับระบบการทำงานของสมองที่แม้จะถูกเจาะเป็นรู แต่เหยื่อรายหนึ่งของเขาก็มีชีวิตรอดนาน 4 วัน กระทั่งการกินศพและทำเป็นแซนวิชให้เพื่อนบ้านกินอีกต่างหากเหยื่ออายุน้อยที่สุดของเขาเป็นเด็กชายชาวลาววัย 14 ปี ถึงอย่างนั้นเจฟก็มีแฟนคลับคอยส่งจดหมายถึงเขาในเรือนจำ และเรื่องราวซีรีส์ทั้ง 10 ตอนของเขาก็ได้รับการต้อนรับจากแฟนคลับทั่วโลกจนติด Top 10 ของ Netflix ในชั่วข้ามคืนฆาตกรต่อเนื่องที่มีฐานแฟนคลับมากที่สุดคนหนึ่งในโลก เรื่องราวของ “ฮันนิบาล เลคเตอร์” (Hannibal Lector) ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์จนโด่งดังไปทั่วโลกมาแล้วหลายครั้งจากนวนิยายของ “โธมัส แฮร์ริส” ในภาพยนตร์เรื่อง Red Dragon (1981) และ The Silence of The Lambs (1999) ส่งผลให้ชื่อเสียงของ “เซอร์แอนโธนี ฮ็อปกินส์” เป็นที่จดจำในฐานะฮันนิบาลก่อนที่ “แมดส์ มิคเคลสัน” (Mads Mikkelsen) นักแสดงชื่อดังชาวเดนมาร์ก จะมารับไม้ต่อกับบทฮันนิบาลในซีรีส์ Hannibal จิตแพทย์หนุ่มผู้แสนจะลึกลับ อ่อนโยน และเปี่ยมด้วยความเป็นสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้ว ทว่าเบื้องหลังของชายผู้น่าหลงใหลคนนี้กลับเต็มไปด้วยความอำมหิต และฉากฆาตกรรมที่ผสมผสานความเป็นศิลปะสุดสยอง ชนิดดูแล้วกินข้าวไม่ลงกันเลยทีเดียวฮันนิบาล เลคเตอร์ เป็นนิยายสยองขวัญที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงของฆาตกรต่อเนื่องที่โหดร้ายที่สุดของสหราชอาณาจักรนั่นคือ “โรเบิร์ต มาดสลีย์” ชายผู้มีชีวิตวัยเด็กอันขื่นขมจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ การกระทำความรุนแรงในครอบครัว จนถึงการค้าประเวณีชีวิตวัยเด็กของเขาหล่อหลอมให้โรเบิร์ตเติบโตมาเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่อันตรายที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ โรเบิร์ตหลงใหลการกินสมองของมนุษย์ตั้งแต่เขาได้ลิ้มลองสมองสด ๆ จากเหยื่อรายแรก (จำฉากที่ฮันนิบาลหั่นสมองของคนที่ยังมีชีวิตมากินเป็นมื้อค่ำได้ไหมล่ะ? แถมยังให้เจ้าตัวกินสมองของตัวเองอีกต่างหาก...แหวะ)ผลการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญพบว่า เหยื่อส่วนใหญ่ของโรเบิร์ต มักเป็นคนที่มีประวัติชอบทารุณกรรมทางเพศ นั่นอาจไปกระตุ้นความทรงจำอันโหดร้ายในวัยเด็กของเขาก็เป็นได้ ใครอยากดูเรื่องราวที่ได้แรงบันดาลใจจากฆาตกรต่อเนื่องคนนี้ รับชมได้ที่ซีรีส์ Hannibal ทาง Netflixซีรีส์ฆาตกรต่อเนื่องที่มีคนติดตามมากที่สุดเรื่องหนึ่งต้องยกให้ “เดคเตอร์ มอร์แกน” (Dextor Morgan) อดีตผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชหรือนักวิเคราะห์คราบเลือดของกรมตำรวจไมอามี ผู้มีงานอดิเรกเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฉลาดหลักแหลมและเลือดเย็นที่สุดคนหนึ่ง ส่งผลให้ “ไมเคิล ซี. ฮอลล์” (Michael C. Hall) ผู้รับบทเดคเตอร์คว้ารางวัลลูกโลกทองคำ (Golden Globes Award-Winning 2010) และนักแสดงชายยอดเยี่ยมจาก Screen Actors Guild Awards 2009 ทั้งยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Emmy Awards อีกหลายครั้ง ในฐานะฆาตกรต่อเนื่องที่มีเสน่ห์มากที่สุดคนหนึ่งรูปแบบการฆาตกรรมของเดคเตอร์ทั้งโหดร้ายและชวนสะอิดสะเอียน ถึงอย่างนั้นความฉลาดเกินเบอร์และการตีเนียนสืบคดีร่วมกับตำรวจก็ทำให้เขารู้วิธีเอาตัวรอด และไม่ทิ้งร่องรอยไว้เบื้องหลังฆาตกรในคืนจันทร์เต็มดวงเจ้าของฉายา "Bay Harbour Butcher" ผู้หลงใหลการฆ่าหั่นศพและภูมิใจในผลงานการฆาตกรรมอันงดงาม ปราศจากหยดเลือด เขาหั่นศพอย่างประณีต และเก็บกวาดที่เกิดเหตุอย่างพิถีพิถันราวกับสร้างสรรค์งานศิลปะจากซากศพ จนยากจะตามสืบหาตัวฆาตกรโรคจิตคนนี้ ส่งผลให้เดคเตอร์ได้ชื่อว่าเป็น "ปีศาจสุดที่รัก" ตนหนึ่งของแฟนคลับซีรีส์แนวสยองขวัญเขากลับมาโลดแล่นอีกครั้งในปี 2021 จากซีรีส์ Dextor : New Blood และการเผชิญหน้ากับลูกชายของเขา (แฮร์ริสัน) ในรอบสิบปี แม้หลายคนจะบ่นว่าซีซั่นนี้เดคเตอร์ไม่เทพเหมือน 8 ซีซั่นก่อน แต่ก็ยังคงความโหดร้ายสไตล์ฆาตกรต่อเนื่องที่ "Clean & Clear" ได้อย่างละเมียดละไมเช่นเคย รับชมได้ทาง Prime Videoซีรีส์รักโรแมนติก โรคจิต พิศวาสฆาตกรรม ที่ตอนแรกดูเหมือนจะโรแมนติกชวนฝันแต่กลับกลายเป็นซีรีส์สยองขวัญที่หลอนตรึงใจผู้ชมมากที่สุดเรื่องหนึ่ง และเป็นซีรีส์โรแมนติก-ทริลเลอร์-จิตวิทยา ว่าด้วยคนคลั่งรักนาม "โจ โกลด์เบิร์ก" (รับบทโดย เพนน์ แบดจ์ลีย์) สตอล์กเกอร์หนุ่ม ยอมทำทุกอย่างเพื่อผู้หญิงที่ลุ่มหลงถึงขนาดฆ่าคนตาย กลายเป็นส่วนผสมของความหลอนละมุนสุดแสนจะโรคจิต ตามประสาหนุ่มผู้เชื่อในรักแรกพบจนหมกมุ่นในตัว "เธอ"โจเป็นหนุ่มโรแมนติกสุด ๆ และเมื่อเขาคลั่งรักใครแล้วล่ะก็ เขาจะพยายามควบคุมเธอในทุก ๆ แง่มุมของชีวิต แต่ถ้าไม่ได้ดังใจเขาก็จะสวมบทฆาตกรต่อเนื่องเพื่อบูชาความรักในแบบของเขาYou เป็นอีกหนึ่งซีรีส์สยองขวัญที่มีแฟนคลับทั่วโลกเหนียวแน่น โดยเฉพาะซีซั่น 3 ที่โจรับบทสามีผู้แสนดีและพ่อผู้อ่อนโยน แม้จะเป็นคนโลกส่วนตัวสูงแต่เขายอมทำทุกอย่างเพื่อครอบครัว โจแต่งงานกับ "เลิฟ ควินท์" (รับบทโดย วิกตอเรีย เพดเรทติ) เชฟขนมหวานที่มีภาวะไบโพล่าร์หรืออารมณ์สองขั้ว เมื่อคนที่มีภาวะผิดปกติทางจิตพยายามใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะพ่อ-แม่ที่แสนดี สร้างภาพแฟมิลี่อบอุ่นอวดเพื่อนบ้าน ทั้งที่ในใจต่างคนต่างก็มีใครอีกคนเก็บไว้ ทั้งคู่มักจะทะเลาะกันบ่อย ๆ ด้วยความที่ต่างฝ่ายต่างรู้ทันกัน และเมื่อแก้ปัญหาไม่ได้ก็ฆ่าใครสักคนให้ตายระบายความเครียดกันไปเลยสิคะ (เอากะเขาสิ...บทสุดโต่งไปเลย) เรียกว่าเป็นคู่รักฆาตกรต่อเนื่องเลือดเย็นที่ทำให้เราได้เห็นดาร์คไซต์ของมนุษย์ และความรักแบบจิต ๆ จนยากจะคาดเดาตอนจบ รับชมได้ทาง Netflixปิดท้ายด้วยซีรีส์ฆาตรกรต่อเนื่องสายสับแนวโหดเลือดสาด จนเราคาดเดาไม่ออกเลยว่าใครจะ "รอด" หรือ "ตาย" เป็นรายต่อไป และเป็นซีรีส์สำหรับคนที่ต้องการความโหดสะใจ ความสะดุ้งตุ้งแช่ ความดูลอดนิ้ว ฆาตกรสวมยูนิฟอร์มและหน้ากากตามแบบฉบับของฆาตกรโรคจิตในหนังสยองขวัญ ให้อารมณ์เหมือน "Scream" และ "I Know What You Did Last Summer"ออนแอร์มาแล้ว 3 ซีซั่น ทุกซีซั่นไม่มีเนื้อหาหรือตัวละครที่เกี่ยวข้องกันเลย คุณจะดูซีซั่นไหนก่อนก็ได้หมด ขอแค่เน้นความอำมหิตและการลุ้นเอาตัวรอดจากฆาตกรโรคจิตSlasher ตอบโจทย์คนรักซีรีส์ฆาตกรต่อเนื่องแนว Slasher (สยองขวัญเลือดสาด) สมชื่อ โดยเฉพาะซีซั่น 3 ที่ใช้ชื่อว่า "Solstice" ว่าด้วยเรื่องคดีฆาตกรรมสุดเหี้ยมโหด โดยฆาตกรที่ได้รับฉายาว่า "Druid" (นักบวชหรือนักเวทย์ในศาสนาเคลติก) ที่ไล่เชือดผู้คนในอพาร์ทเมนท์แห่งหนึ่งทีละคน ๆ โหดชนิดขวานสับคอขาดกระเด็นให้เห็นจะ ๆ กันไปเลยนอกจากผู้ชมจะต้องคิดตามว่าใครคือฆาตกรตัวจริง ลุ้นให้ทุกตัวละครเอาชีวิตรอด แล้วซีซั่นนี้ยังสะท้อนดาร์คไซต์ของผู้คนในยุคโซเชียลฯ ครองโลก และปมเรื่องเชื้อชาติของตัวเอกที่เป็นหญิงชาวมุสลิม (หลังเกิดเหตุ 9/11 ทำให้ชาวมุสลิมกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาชาวอเมริกัน) เพราะหลังคดีฆาตกรรรมเปิดฉาก ทุกสายตาก็มุ่งเป้าไปที่เธอทันทีว่า "เธอนี่ล่ะฆาตกร" เป็นซีรีส์ที่ซาดิสม์ได้ใจ ใครชอบแนวสับรับชมทั้ง 3 ซีซั่นได้ทาง Netflix