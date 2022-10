“อีจงซ็อก” บอก...อยากพักผ่อน หายใจช้าๆ และพูดถึงบทบาทการแสดงใหม่ๆ ที่อยากลอง

ก่อนหน้านี้เขาเคยให้สัมภาษณ์กับ Vogue Korea เมื่อปี 2013 และตอนนี้เขากลับมาในฐานะนักแสดงมากประสบการณ์พร้อมเรื่องราวใหม่ๆ มากมายที่อยากจะแบ่งปันอีจงซ็อก มีชื่อเสียงมากมาย จากบทบาทของเขาในแนวโรแมนติก เช่น While You Were Sleeping, Romance Is a Bonus Book และ Pinocchio แฟนๆ อาจประหลาดใจกับความเปลี่ยนแปลงในทิศทางการแสดงของเขา ในโปรเจ็กต์ล่าสุด ซีรีส์เรื่อง Big Mouth ซึ่งจบลงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน รวมถึงภาพยนตร์เรื่องใหม่ “Decibel” ซึ่งยังไม่กำหนดวันฉาย เป็นหนังระทึกขวัญที่เต็มไปด้วยฉากแอ็คชัน เนื้อหาเข้มข้นมากยิ่งขึ้น อีจงซ็อกแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้ว่า เขาต้องการจะทำอะไรบางอย่างที่แตกต่างออกไปเสมอ “ถ้าเรื่องราวสนุกและเป็นบทบาทที่ผมสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดี ผมก็จะทำมัน Big Mouth และ Decibel ต่างก็เป็นแบบนั้น”Big Mouth เป็นโปรเจ็กต์แรกที่อีจงซ็อกทำงาน นับตั้งแต่เขาเสร็จสิ้นการรับราชการทหาร โชคดีที่ความกดดันที่มาพร้อมกับการคัมแบ็คครั้งใหญ่ได้หายไป และถูกแทนที่ด้วยความอิ่มเอมใจอันเนื่องมาจากความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของซีรีส์อีจงซ็อกยังพูดถึงการพยายามลองทำในสิ่งใหม่ๆ นอกเหนือจากการแสดง รวมถึงการปรากฏตัวครั้งล่าสุดของเขาในฐานะนายแบบที่งาน Seoul Fashion Week ซึ่งเป็นการ่วมงานของเขากับกวีชื่อดัง นาแทจู หลังจากที่เขาเคยอ่านบทกวี ชื่อ “Grass Flower” ในซีรีส์ของเขาเรื่องหนึ่ง และการก่อตั้งบริษัทของตัวเองแต่หนึ่งในโปรเจ็กต์ของอีจงซ็อกที่อาจสร้างความประหลาดใจมากถึงมากที่สุด ให้กับผู้ที่รู้จักเขาในฐานะนักแสดง นั่นคือความสามารถในการชงกาแฟ “ผมไม่ใช่มืออาชีพสักหน่อย” เขายอมรับ “ถ้าเพื่อนส่งเมล็ดกาแฟมาให้ ผมจะแสร้งทำเป็นรู้ว่า ความเป็นกรด และ รูปร่างเป็นยังไง แต่จริงๆ แล้ว ผมก็แค่ชอบรสขมของกาแฟที่คั่วบดแบบฝรั่งเศสเท่านั้น”เมื่อพูดถึงพื้นที่หลบภัยเล็กๆ ในร้านกาแฟ 89Mansion ของเขา อีจงซ็อกเล่าว่า “ผมชอบพื้นที่ที่ทั้งเงียบสงบและสวยงาม ดังนั้นการเปิดร้านกาแฟจึงเป็นความฝันที่มีมานาน การดูการตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์เป็นเรื่องสนุก ดังนั้นผมหวังว่าวันหนึ่งผมจะมีพื้นที่ที่ตกแต่งด้วยตัวเอง” เขายอมรับว่าความพยายามดังกล่าวไม่ได้ช่วยอะไรในอาชีพนักแสดงของเขาอย่างแน่นอน แต่ถึงกระนั้นเขาพบว่ามันสามารถเติมเต็มชีวิตได้ น่าเสียดายที่ร้านกาแฟปิดทำการเนื่องจากการแพร่ระบาดใหญ่ของโรค โควิด-19 แต่อีจงซ็อกก็หวังว่าจะสามารถกลับมาเปิดได้อีกครั้งในสักวันหนึ่งและแน่นอนว่าอีจงซ็อกไม่พลาดโอกาสที่จะพูดคุยเกี่ยวกับแฟนๆ ของเขา และการสนับสนุนอย่างไม่สิ้นสุดในทุกๆ โปรเจ็กต์ของเขา เขาพูดถึงประสบการณ์ที่น่าอัศจรรย์ที่ได้รับในงานแฟนมีตติ้งเมื่อเร็วๆ นี้ ด้วยความเกรงใจสุดซึ้งที่ได้เห็นแฟนๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 20 ปี จนถึง 60 ปี จากสถานที่ต่างๆ ทั่วโลก ที่ออกมาแสดงความรักและให้การสนับสนุนเขา“ผมเป็นมนุษย์ที่มีความมั่นใจในตัวเองต่ำ แต่รู้สึกมีพลังเพิ่มมากขึ้นหลังจากจัดงานแฟนมีตติ้ง ตลอดชีวิตของคนเรา มีบางครั้งที่เรารู้สึกตัวเล็กลง แต่พอผมได้พบเจอกับแฟนๆ ผมจะเริ่มคิดว่า 'อ่า ผมก็เป็นคนที่มีประโยชน์นี่นะ' และมันทำให้ใจฟู มันมีความหมายกับผมมากมาย”ในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ อีจงซ็อก ได้พูดคุยเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับแผนการในอนาคตของเขา เช่นเดียวกับชีวิตประจำวัน โดยบอกว่าเขาเป็นคนสบายๆ และผ่อนคลาย สามารถเพลิดเพลินกับความเรียบง่ายในชีวิตเมื่อถูกถามเกี่ยวกับเงินที่หามาได้อย่างยากลำบากของเขา มันถูกใช้ไปกับอะไร เขาตอบอย่างตรงไปตรงมาว่า “น่าจะเป็นการตกแต่งภายใน? ไม่มีอะไรหรูหราหรือฟุ่มเฟือยหรอกครับ แต่เมื่อเร็วๆ นี้ ผมเพิ่งซื้อเชิงเทียนที่ใส่เทียนหอม แล้วก็เครื่องดูดฝุ่นแบบที่ใช้มือถือ แล้วก็ มันหวานอร่อยจริงๆ”สำหรับแผนการที่กำลังจะมาถึง อีจงซ็อกสารภาพว่าเขาคงจะยุ่ง เทคิวงานให้กับ “Decibel” จนจบการถ่ายทำ และจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงกิจกรรมโปรโมทที่คึกคักที่สุด ที่จะมาพร้อมกับการเปิดตัวของภาพยนตร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ “ตอนนี้ผมอยากจะพักผ่อนครับ” เขากล่าว “ผมวางแผนที่จะหายใจอย่างช้าๆ และพยายามวางแผนชีวิตที่จำเพาะเจาะจงมากขึ้น”สุดท้าย ผู้สัมภาษณ์ได้พูดถึงบทสัมภาษณ์ที่อีจงซ็อกพูดไว้เมื่อหลายปีก่อนระหว่างการให้สัมภาษณ์ Vogue Korea เขากล่าวว่า อยากจะไปเป็นนักแสดงที่มีเงินรายได้เยอะๆ และจะขยันทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ตัวเองไปปรากฏอยู่ในงานทุกประเภท และจะรักษาความนิยมในหมู่สาธารณชนเอาไว้ด้วย อีจงซ็อกพูดถึงเรื่องนี้ว่า"ถูกต้องครับ แต่คำพูดเหล่านั้นมันมีความหมายที่แตกต่างกันมากมายนะ” อีจงซ็อกเสริมว่า “ตอนนี้ แทนที่จะมีเป้าหมายแบบนั้น ผมอยากจะเป็นคนที่ผ่อนคลายมากขึ้น ผมแค่หวังว่า ตัวเองจะพึงพอใจ และรู้สึกสุขสงบได้ในทุกๆ วัน เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วผมจะได้มีสมาธิกับชีวิตดีขึ้น”เรียบเรียงข้อมูล และภาพประกอบจาก : www.soompi.com และ www.vogue.co.kr