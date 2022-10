จุดพลุ “The King's Affection” และ “อีซอนกยุน” ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล “เอ็มมี่นานาชาติ 2022”

สถาบัน International Academy of Television Arts and Sciences ได้ประกาศรายชื่อผู้ถูกเสนอเข้าชิงรางวัล International Emmy Awards ประจำปีนี้ ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้เพื่อเชิดชูรายการโทรทัศน์ที่ผลิตและออกอากาศนอกสหรัฐอเมริกาโดย “The King's Affection” ทางช่อง KBS ซึ่งนำแสดงโดย พัคอึนบิน และ โรอุน SF9 ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Best Telenovela ผู้อำนวยการสร้าง ยุนแจฮยอก (Yoon Jae-hyuk) กล่าวว่า “การถูกเสนอชื่อครั้งนี้ต้องขอบคุณความรักและความสนใจของผู้ชมทั้งในเกาหลีและต่างประเทศ เราจะทุ่มเทกำลังทั้งหมดในการผลิตละครเกาหลีที่ทุกท่านมอบความรักได้มากยิ่งขึ้น”ในขณะเดียวกันนักแสดงรุ่นใหญ่ อีซอนกยุน ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม จากผลงานการแสดงของเขาในออริจินัลซีรีส์ของ Apple TV Plus เรื่อง “Dr. Brain"งานประกาศรางวัล 2022 International Emmy Awards จะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน ที่มหานครนิวยอร์ก มาช่วยกันลุ้นจ้า: soompi.com: hancinema.net