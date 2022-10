Review ซีรีส์ : “รักข้ามสหัสวรรษ” แฟนตาซีขายขำ คอยรักพันปีของ "เหรินเจียหลุน"

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เป็นซีรีส์อีกเรื่องที่มียอดจองบนแพลตฟอร์ม iQIYI จีนถล่มทลาย และติดหนึ่งในสิบบนแพลตฟอร์ม WeTV Thailand หมวด WeTV Hot ทันทีที่ออกฉาย สำหรับ ‘รักข้ามสหัสวรรษ’ (Thousand Years For You - 2022)จะด้วยบารมีดาราระดับแม่เหล็กอย่าง ‘เหรินเจียหลุน’ พระเอกหน้าสวยที่กวาดหัวใจชาวติ่งจากบทใต้เท้าลู่จาก องครักษ์เสื้อแพร (Under the Power-2019) และบทปวดตับเรียกน้ำตาจากทุกชาติภพ กระดูกงดงาม (One and Only - 2021) ที่โคจรมาพบกับ ‘หลี่ชิ่น’ นางเอกเจ้าบทบาทจากหมาป่าจอมราชันย์ (The Wolf - 2020) และ ภารกิจลับ ภารกิจรัก (My Dear Guardian - 2021)การปูเสื่อคอยซีรีส์เรื่องนี้ของคอซีรีส์ชาวไทยไม่ได้มีอะไรผิดคาด เพราะเชื่อในเคมีการแสดงที่คิดว่าต้องฟินขยี้ใจตั้งแต่เปิดฉาก โดยต่างฝ่ายต่างมีฐานแฟนคลับในไทยอยู่เพียบ ประมาณว่ารอได้ใจร่ม ๆ แม้ว่าตัวซีรีส์จะจู่ ๆ โผล่ขึ้นมาบนแอปแบบไม่ทันตั้งตัวแต่สิ่งเหนือความคาดหมาย คือ แนวการเล่าเรื่องของรักข้ามสหัสวรรษ เพราะปกติซีรีส์จีนแนวแฟนตาซีรักข้ามกาลเวลามักเป็นดราม่าปวดตับบีบหัวใจ แต่เรื่องนี้มาผิดคาด โดยคงดีกรีความดราม่า แต่ยิงมุกขำแรงท้องแข็งทุก Ep แถมยังเป็นการพลิกบทการแสดงของหลี่ชิ่น เข้าขั้นว่าถึงซีนเธอเข้าฉากเป็นต้องเตรียมหัวเราะรอได้เลย‘รักข้ามสหัสวรรษ’ เป็นซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี ความรักท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างเผ่าพันธุ์ของแม่ทัพและเทพธิดาภูตจากโลกยุคโบราณข้ามเวลามาสู่ยุคสาธารณรัฐจีน ผ่านตัวละครแม่ทัพลู่เหยียน (เหรินเจียหลุน) อดีตแม่ทัพเผ่ามนุษย์ผู้เคยอยู่ท่ามกลางสงครามความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และภูต และได้มาพบกับเทพธิดาอวิ๋นซี (หลี่ชิ่น) แห่งเผ่าภูต ที่ต้องการอยู่อย่างสันติกับมนุษย์และได้ช่วยชีวิตลู่เหยียนไว้ แต่เพราะจูหรง (ล่ายอี้) หัวหน้าเผ่าภูตที่แสวงหาสงครามบีบคั้นให้ทั้งสองไม่สามารถไปถึงเป้าหมาย และทำร้ายลู่เหยียนจนเกือบตาย จนเทพธิดาอวิ๋นซีสละชีวิตมอบพลังวิเศษ พลิกสถานการณ์ให้แม่ทัพลู่เหยียนชนะสงคราม และนำความสงบกลับมาสู่โลกได้ แต่ตัวเองก็สูญเสียคนรักเมื่อสงครามยุติลู่เหยียนหายหน้าไปจากโลกมนุษย์ เหลือเพียงชื่อเล่าขาน แท้จริงแล้วเขาฝังตัวอยู่ในสุสานโบราณ เพื่อรอคอยให้จิตเทพธิดาอวิ๋นซีกลับชาติมาเกิด เขาหลับใหลไปนานกว่า 3,000 ปีพร้อมกับค่อย ๆ รวบรวมดวงจิตของอวิ๋นซีกลับมา แต่กลับถูกปลุกโดยอวี๋เติงเติง (หลี่ชิ่น) หัวหน้าโจรผู้นำชุมชน นิสัยห้าวเป้ง และมีหน้าตาเหมือนอวิ๋นซี ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นพรหมลิขิตรักนับพันปีเปิดเรื่องที่อวี๋เติงเติง หัวหน้าค่ายโจรหุบเขาชิงเฉวียน ปล้นคนรวยช่วยคนจน บุกเข้าสุสานโบราณ หวังหาสมบัติมาเลี้ยงคนในค่าย แต่ไม่เพียงไม่พบสมบัติ กลับไปปลุกชายหนุ่มรูปงามในชุดนักรบโบราณที่เป็นภาพวาดบนผนังถ้ำให้ตื่นขึ้น ชายหนุ่มคนนั้น คือ แม่ทัพลู่เหยียนเมื่อแรกพบลู่เหยียนใช้พลังเวทหยุดจิตและการเคลื่อนไหวของอวี๋เติงเติง เพื่อพิจารณาว่านางใช่อวิ๋นซีในอดีตหรือไม่? เพราะหน้าตาเหมือนกันราวกับแกะ แต่เมื่อทดสอบจิตภูตกลับพบว่าไม่ใช่ เขาจึงออกจากถ้ำและเสาะหาเผ่าภูตที่เคยเป็นลูกน้องของเขาในอดีต แต่ยังคงมีชีวิตกลมกลืนไปมนุษย์ในยุคนี้ เปิดร้านขายเกี้ยวชื่อดังอยู่ในเมือง ก่อนจะอัปเดตวิถีโลกยุคใหม่ ผ่านการอ่านหนังสือในห้องสมุดด้วยอำนาจเวท เพียง 10 นาทีความเป็นมาของโลกปัจจุบันเฮียรู้หมด! (อะไรจะเก่งเว่อร์)ด้านอวี๋เติงเติง เรื่องราวปูให้เห็นว่าค่ายของนางกำลังเจอวิกฤตถังแตก นางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการหาผู้รวยสักคนมาแต่งงาน เพื่อหวังเอาสินสอดและสินเดิมของผู้มาจุนเจือปากท้องคนในค่ายตอนแรกเติงเติงวางแผนจะแต่งกับหนุ่มผู้ดีบ้านรวยอยู่คน แต่เขากลับหนีซะดื้อ ๆ ด้วยการใช้เกี้ยวชื่อดังของเมืองเป็นหนทางหลบหนี เมื่อรู้ว่าผู้หนี เติงเติงไม่ยอมไปอาละวาดถึงร้านขายเกี้ยว ซึ่งไม่ได้รู้เห็นการหลบหนีครั้งนี้แต่อย่างใด จนมาเจอกับลู่เหยียน เห็นว่าหน้าตาหล่อโดนใจอารมณ์ประหนึ่งรักแรกพบ แถมดูมาดน่าจะเป็นเจ้าของร้านเกี้ยวที่มีของโบราณราคาสูงเต็มร้าน ก็เลยเข้าล็อคเติงเติง นางโมเมจับลู่เหยียนมาแต่งงานแทนซะงั้นแรก ๆ ลู่เหยียนไม่สนใจ เพราะระดับแม่ทัพอายุ 3,000 ปี ผู้เกรียงไกรมีหรือจะสนใจมนุษย์สาวขี้โม้วางก้ามอย่างเติงเติง แต่เพราะมีเบาะแสบางอย่างชี้เป้ามาที่ตระกูลของเติงเติงว่าเกี่ยวข้องกับการกลับชาติมาเกิดของอวิ๋นซี พระเอกของเราจึงตอบตกลงแต่งงานกับนางเอก หวังเข้าไปสืบเบาะแสในค่ายของนางเอก และได้รู้ว่าดวงจิตของธิดาภูตอยู่ในตัวนางเอก เขาจึงพยายามทุกทางเพื่อดึงดวงจิตที่เหลืออยู่ของอวิ๋นซีที่อยู่ในร่างเติงเติงกลับมา นั่นหมายถึงอาจทำให้ดวงจิตของเติงเติงแตกดับ หรือก็คือสู่ขิตแต่เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องดึงดวงจิตอวิ๋นซีออกจากร่างเติงเติง ไม่เพียงเขาจะรู้สึกเห็นใจเติงเติงเท่านั้น เพราะตลอดมาเติงเติงมีความจริงใจต่อลู่เหยียนมาก (ดีในสไตล์เติงเติงสาวห้าวอะนะ) และยังค้นพบว่าการแยกดวงจิตออกมา ทำให้ดวงจิตของอวิ๋นซีสลายไปพร้อมกับร่างเติงเติง เขาจึงหยุดและปกป้องเติงเติงจากอันตรายแทน เพื่อหาคำตอบที่เขาสงสัยทำไมจึงไม่สามารถแยกดวงจิตอวิ๋นซีออกจากร่างเติงเติงได้ อีกทั้งยังพาเติงเติงเข้าไปในดินแดนภูต ซึ่งเป็นมิติทับซ้อนอยู่ในโลกมนุษย์ เพราะแท้จริงแล้วเผ่าภูตก็ใช้ชีวิตปะปนอยู่ในโลกมนุษย์มาช้านานแล้วช่วงแรกของซีรีส์ใส่ดีกรีความฮามาเต็มเหนี่ยว จนอดสงสัยไม่ได้ว่า นี่ดูซีรีส์คอเมดี้หรือเปล่า? ผู้รับบทเรียกเสียงหัวเราะนี้ไม่ใช่อื่นไกล คือ เหล่าเพื่อนพ้องของนาง ไม่ว่า ต้าไห่ ลิ่วล้อคนสนิท, กู้เป่ยซี หัวหน้าโจรค่ายคู่แข่งของเติงเติง เพื่อนวันเด็กและหลงรักเติงเติงมาตลอด โดยเฉพาะบทเติงเติงที่เรียกเสียงฮาได้เบอร์ใหญ่ จากคาแรคเตอร์สุดพลิกของหลี่ชิ่นคอซีรีส์ที่ผ่านตาผลงานของหลี่ชิน จะชินตากับบทสาวเก่งกล้า ลูกคุณหนู มาดนางเอก แต่มาเรื่องนี้นางมาบทหัวหน้าโจรสุดห้าว ใจกล้าขาสั่น ขี้โม้ปากมากอวดเก่ง แต่เป็นคนฉลาดหัวไว รักพวกพ้อง และเป็นคนมั่นใจสุดโต่งแบบไม่แคร์เวิลด์มั่นใจระดับไหน เอาเป็นว่าเจอพระเอกครั้งแรกชอบเลย นางก็ฉุดผู้มาที่ค่าย บังคับให้แต่งงานหน้าตาเฉย เพราะหลงในความหล่อมาดดีของพระเอกของเรานี่ละ แถมยังเรียกลู่เหยียนว่า ‘ลู่อี๋เหนียง’ (แปลว่าอนุภรรยา) และต้องเคารพบ้านใหญ่ (ภรรยาเอก) คือ สามีนางเอกคนแรก ซึ่งเป็นไก่แจ้ชื่อ ‘ต้าหง’ อีกต่างหาก เรียกว่ามุกหลุดโลกไปเลยการที่เติงเติงของเรามีไก่เป็นสามีคนแรก จนคนทั้งอำเภอหัวเราะเยาะ นั่นเป็นคำสั่งของพ่อรองให้เติงเติงแต่งงานแก้เคล็ด เนื่องจากตอนเด็กสุขภาพไม่ดี แต่เติงเติงแทนที่จะเรียกไก่ว่า ‘สามี’ กลับ เรียกว่า ‘ภรรยา’ ไปซะนั่น เช่นกันการแต่งลู่เหยียนเข้าบ้าน (ปกติคนจีนจะแต่งผู้หญิงเข้าบ้านผู้ชาย) เติงเติงก็ทำราวกับลู่เหยียนเป็นอนุภรรยาไปอีก (จะฮาไปถึงไหน)ทั้งรู้อยู่แก่ใจว่าเกมการแต่งงานแกมบังคับครั้งนี้ ลู่เหยียนไม่พอใจแต่ยอมแต่งเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่าง แต่เติงเติงก็ใช้สกิลสายรุกอ่อยพระเอกของเราทุกทาง ทั้งดุ ทั้งเอาใจ แสดงความเป็นเจ้าของออกนอกหน้าสกิลอ่อยแค่ไหนไปดูกันจนพอเติงเติงเริ่มรู้ตัวตนของแม่ทัพลู่ แท้จริงเก่งกาจเกินมนุษย์ และตัวลู่เหยียนเองสงสัยว่าเติงเติงแท้จริง คือ อวิ๋นซี ลู่เหยียนจึงเริ่มเปลี่ยนท่าทางที่มีต่อเติงเติง จากเย็นชากลายเป็นผู้คลั่งรัก สายปกป้อง แอบดูแลเทคแคร์พอบอกพ่อจะรุก ก็หวานกันแบบไม่เกรงใจคนดูติ่งเหรินเจียหลุน เชื่อว่าเกือบ 100% ต้องใจเหลวไปกับเรื่องนี้ เพราะบทบาทและลุคโบราณในชุดเกราะแม่ทัพลู่เหยียน มีความคล้ายกับใต้เต้าลู่ ผู้เย็นชา (จากซีรีส์องครักษ์เสื้อแพร) ผสมความเป็นอ๋องหนานเฉิน ผู้เก่งกาจสุขุม (จากซีรีส์ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม)บทของแม่ทัพลู่เหยียนนั้นเป็นคนนิ่งขรึม สุขุม หยิ่งทะนง ประมาณว่าพูดน้อยต่อยหนัก แต่ซ่อนจิตใจอบอุ่นอ่อนโยน ที่สำคัญคือเก่งเว่อร์วัง แค่กระดิกนิ้วก็เปิดประตูมิติ หยุดการเคลื่อนไหวทุกสรรพสิ่ง แค่วาดมือก็ยกต้นไม้ได้ทั้งต้นนี่แค่พลังเวทเบา ๆ ในซีรีส์ปังกว่านี้งานนี้เฮียหลุนไม่ต้องบู๊เยอะ แค่ยืนเข้ม ๆ หล่อ ๆ ส่งงานสายตา ก็ปาอารมณ์ออกมาทะลุจอแล้ว ชนิดเหล่าติ่งแม่ยกแซ่ซ้องกันในคอมเมนต์ว่า ‘หล่อยันเงา’ ส่วนเคมีพระนางไม่ต้องห่วง แม้หลี่ชิ่นต้องร่ายบทพูดยาว 4-5 หน้า และเฮียหลุนพูดแค่ไม่กี่คำ ก็ทำเอาผู้ชมฟินเขิลไปได้หมอนกระจุยนอกจากบทและเส้นเรื่องที่มีความสนุกสนานแล้ว งานโปรดักชั่นเสื้อผ้าหน้าผม สถาปัตยกรรม ก็ทำออกมาได้ดีตามมาตรฐานซีรีส์จีนยุคนี้ รวมถึงเทคนิคพิเศษต่าง ๆ ที่ออกมาในแนวเวทมนตร์ ไม่ได้ดูลิเกจนข้ามไปแนวซีรีส์โบราณโลกเทพเซียนแต่เสน่ห์แปลกใหม่ที่มาเป็นสีสันของเรื่อง คือ การสร้างโลกภูตที่มีพลังเวทและใช้ชีวิตปะปนไปกับโลกมนุษย์มาตลอดหลายพันปีบนฉากหลังของยุคสาธารณรัฐจีน ซึ่งดีไซน์ออกมาได้ลงตัว ชวนมอง เพลินตา ต้องให้เครดิตทีมสร้าง รวมถึงผู้กำกับผู้ถนัดแนวนี้โดยเฉพาะอย่าง ‘เจิ้งเหว่ยเหวิน’ ที่กำกับซีรีส์ปัง ๆ มาแล้ว อย่างคดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง ทั้ง 2 ภาค (No Boundary - 2021), ปรมาจารย์ลัทธิมาร (The Untamed – 2019) และ เจาเหยา (The Legends -2019)การดีไซน์มิตินี้ขึ้นมาชวนให้ผู้ชมได้อรรถรสน่าติดตามไปอีกแบบ ขนาดมีแอบแซวว่า นี่แฮร์รี่พอตเตอร์หรือเปล่า? ช่วงกลาง ๆ ของซีรีส์ หลังจากปมความรักระหว่างพระเอกนางเอกเริ่มคลี่คลาย เนื้อเรื่องจะพาตัวละครหลักไปสัมผัสโลกภูตและไขปมความแค้นในอดีตที่ค้างคากันมาตั้งแต่เมื่อ 3,000 ปีก่อน ระหว่างแม่ทัพลู่ VS จูหรงติดตามเรื่องราวความรักโรแมนติกปนฮา ระหว่างมนุษย์และภูตกันได้ทาง WeTV Thailand และ iQIYI Thailand 36 ตอนจบ ตอนนี้ปล่อยออกมาได้เกินครึ่งเรื่องแล้ว สายหัวร้อนไม่ต้องรอตอนจบนานSoftlensmydramalist.com/https://www.iq.comhttps://wetv.vip/th