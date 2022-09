Scoop พิเศษ : 5 ซีรีส์จีน ‘ดีย์และโดน’ บน WeTV ปูเสื่อรอเมื่อไรจะมา!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ปล่อยให้ iQIYI และ Youku โชว์ฟอร์มครึ่งปีแรกกันไป ถึงคิวแอปยักษ์ใหญ่อย่าง WeTV บ้าง ที่ปล่อยคอนเทนต์แรง ๆ ซีรีส์ตัวท็อป ๆ ออกมาเรียกยอดวิวกวาดเรตติ้งกันรัว ๆ ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา แต่ที่ปล่อยออกมายังทยอยตัวปัง ๆ ออกมาไม่ครบ เพราะแค่ที่แถลงข่าวไปเฉพาะ WeTV 2022 Original Preview เมื่อต้นปี 2022 ก็ยังรอจ่อคิวออนแอร์ไม่ครบ ไหนจะคอนเทนต์ที่ไม่ใช่ออริจินัลอีกหลายตัวที่ทุกคนเฝ้ารอแล้วจะมีเรื่องไหนกันบ้าง? งานนี้โชคดีว่าลิสต์เหล่านี้มาแน่บน WeTV เรื่องไหนดีย์ เรื่อนไหนโดนกันบ้าง ตามกันมาเลยเรื่องแรกที่ต้องไม่พลาดกับลำนำกระดูกหยก (The Longest Promise) ซีรีส์ฟอร์มใหญ่ที่เหล่าคอซีรีส์และ FC ปูเสื่อรอมากที่สุดและเป็นกระแสฮอตเบอร์ต้น ๆ เพราะได้ซูเปอร์สตาร์แห่งเอเชียอย่าง ‘เซียวจ้าน’ และนางเอกรุ่นน้องแววตาใสอย่าง ‘เริ่นหมิ่น’มาถ่ายทอดเรื่องราวความรักระหว่างศิษย์อาจารย์ และคำทำนายที่ก่อให้เกิดเรื่องราวมากมายเซียวจ้าน รับบท สืออิ่ง โอรสองค์โตแห่งคงซาง ที่ต้องตัดขาดจากโลกภายนอกบำเพ็ญเพียรฝึกวิชา เพราะมีคำทำนายว่าห้ามพบหญิงใดก่อนอายุครบ 18 ปี เนื่องจากหญิงคนนั้นจะกลายเป็นผู้ปลิดชีพเขา จนได้บังเอิญพบกับจูเหยียน (เริ่นหมิ่น)องค์หญิงเผ่าชื่อจากดินแดนทะเลทราย ผู้มีจิตใจดี นิสัยซุกซน รักสนุก รักการผจญภัย ซึ่งได้มาเป็นลูกศิษย์สืออิ่ง เกิดเป็นความผูกพันโดยต่างคนต่างไม่ได้บอกความในใจด้วยพันธะและฐานะ จนโชคชะตาทำให้ทั้งคู่ต้องพลัดพรากกันและผ่านความเป็นความตาย ต่อสู้กับโชคชะตาฟ้าเกมการเมืองธรรมเนียมประเพณีเพื่อได้กลับมาเคียงคู่กันตัวซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายสุดปัง‘จูเหยียน ลำนำกระดูกหยก’ ของ ‘ชางเยวี่ย’นักเขียนเจ้าของผลงานที่ได้รับการหยิบยกมาสร้างเป็นซีรีส์หลายเรื่องแล้วอย่าง กระจกสองนครา (Mirror: A Tale of Twin Cities – 2022) และ หอสดับหิมะ (Listening Snow Tower – 2019) จากกระแสนิยายของจูเหยียนที่มีหลายเสียงการันตีความสนุกสนานในความโรแมนติกดราม่าเข้มข้น ชวนติดตาม ลุ้นกับความรักของพระนาง ก็น่าจะประมาณการได้ว่าตัวซีรีส์จะฟินไม่แพ้กันเลยทีเดียวWeTV ปล่อยทีเซอร์โปรดักชั่นสวยกริบของเรื่องนี้มาตั้งแต่กลางปี 2021 เซียวจ้านหล่อเป๊ะทุกองศา ในลุคชุดขาวละลายใจ จนเหล่าติ่งน่าดูทีเซอร์วนกันไปหลายรอบแล้ว โดยทางแอปโปรโมทว่าจะออนแอร์เรื่องนี้ภายใน 2022 ก็คิดว่าน่าจะได้ชมกันปลายปีนี้อีกเรื่องที่ปล่อยทีเซอร์อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่กลางปี 2021 แต่เป็นข่าวออกมาให้ใจสั่นตั้งแต่เซ็นสัญญานักแสดงปลายปี 2020 กันเลย กับซีรีส์ She and Her Perfect Husband –2022 ที่เพิ่งได้ชื่อไทยเมื่อไม่นานมานี้ว่า ‘กฎล็อคลิขิตรัก’สาเหตุที่เป็นข่าวเพราะในที่สุดก็เป็นคิวคุณแม่หยางมี่ เจ้าของฉายซุปตาร์ฆ่าไม่ตาย, ธิดาป่าท้อ และอีกสารพัด ที่ได้มารับบทซีรีส์แนวรักต่างวัยของสาวรุ่นพี่กับหนุ่มรุ่นน้อง (เจริญรอยตามนักแสดงสาวรุ่นเดียวกันที่หลายคนเริ่มเล่นบทแนวนี้กันแล้ว) แถมแม่ยังได้มาประกบคู่พระเอกหนุ่มตาหวานอย่างสวีข่าย จาก เจาเหยา ลิขิตรักนางพญามาร(The Legends -2019), รักยิ้มของเธอ(Falling Into Your Smile - 2021)เรื่องราวของทนายสาวโสดผู้เก่งกาจอย่าง ‘ฉินซือ’ ที่มุ่งมั่นในอาชีพการงาน สวนทางกับความตั้งใจของครอบครัวเมื่อพ่อแม่ของเธอฉินซืออยากให้เธอรีบแต่งงาน เพื่อเข้าบริษัททนายความชั้นนำ ซึ่งกำลังเปิดรับสมัครทนายความคดีครอบครัว แต่มีเงื่อนไขว่าคุณสมบัติต้องแต่งงานแล้วเท่านั้น ขณะเดียวกัน ‘หยางฮัว’ชายหนุ่มที่ถูกแม่ของเขาบังคับให้แต่งงานเช่นเดียวกัน เพื่อหาทางออกทั้งสองจึงได้มาพบกันและตัดสินใจแต่งงานกันแบบไม่ทันตั้งตัว ทั้งที่ไม่เต็มใจเพื่อผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ แต่ดูเหมือนว่าพ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลนี้ฟังพล็อตคุ้น ๆ เหมือนละครไทยเรื่องไหนกันน้า...แต่แค่นี้ก็คงเดาได้ถึงความอลเวง ยิ่งถ้าได้เห็นทีเซอร์ที่เชื่อว่าหลายคนดูวนไปหลายรอบแล้ว แค่ 1.30 นาทีก็รู้สึกได้ถึงออร่าความเข้ากันของพระนาง บอกเลยงานนี้ต้องมีคนตาย (ตายสงบศพสีชมพู) เรื่องนี้คาดว่าไม่นานเกินรอซีรีส์ที่ได้รับการจับตามองตั้งแต่ปล่อยภาพฟิตติ้ง สำหรับProsecution Elite (ยังไม่มีชื่อไทยอย่างเป็นทางการ) ไม่เพียงเป็นผลงานของไข่มุกแห่งเอเชียอย่าง ‘ตี๋ลี่เร่อปา’ แต่ยังเป็นการพลิกพลิกบทบาทครั้งสำคัญในการมารับบทอัยการเป็นครั้งแรก แถมซีรีส์เรื่องนี้ยังเป็นซีรีส์เรื่องสำคัญที่จะฉายทาง CCTV อีกด้วยตัวซีรีส์เล่าเรื่องราวของอัยการน้องใหม่ที่กำลังก้าวข้ามสู่ชีวิตการทำงานของอัยการเต็มตัว ผ่านตัวละคร'อันหนี่' ที่ต้องเผชิญหน้าคดีอาชญากรรมมากมาย การหาหลักฐานนำตัวคนผิดมารับโทษตามกฎหมาย จากจุดเริ่มต้นเมื่ออันหนี่ได้รับมอบหมายให้สืบสวนคดีการหายตัวไปนักศึกษาวิทยาลัย แต่ด้วยเบาะแสกลับโยงใยไปสู่การทุจริตองค์กรข้ามชาติ การการกลั่นแกล้ง และแก๊งฉ้อโกงเงินออนไลน์จนนำมาสู่การพิจารณาคดีข้ามพรมแดนถือเป็นเรื่องราวสุดเข้มข้นที่ไม่ได้มีบ่อยนักที่จะหยิบยกมิติของกระบวนการสืบคดีในขั้นศาลฝั่งอัยการ มาถ่ายทอดเป็นซีรีส์ โดยเรื่องนี้ยังระดมทีมนักแสดงเจ้าบทบาทอีกหลายคน มาร่วมเสริมทัพ เรื่องนี้คาดว่าต้องรออีกสักพัก เพราะตัวซีรีส์เปิดกล้องไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมานี้เองเป็นซีรีส์ที่จู่ๆ ปุ๊บปั๊บโผล่มาอยู่ในลิสต์รอออนแอร์บนแพลตฟอร์ม WeTV สำหรับ The Shadow ซีรีส์ที่แม้แต่ชื่อไทยอย่างเป็นทางการก็ยังไม่มา ตัวอย่างเป็นทางการก็ยังไม่มี แต่ความน่าดูของเรื่องอยู่ที่พล็อตและการใช้ฉากหลังยุคสาธารณรัฐจีนมาเล่าเรื่องแวมไพร์อายุหลายร้อยปีนาม ‘เสิ่นจือเหิง’ ที่ภายนอกคือสุภาพบุรุษชื่อดังของเมือง และเกือบถูกลอบสังหารเนื่องจากทำให้ชาวญี่ปุ่นไม่พอใจ แต่ได้รับการช่วยเหลือโดยบังเอิญจตาก ‘หมี่หลาน’ สาวน้อยลูกคหบดีตาบอดตั้งแต่เกิด นับแต่นั้นสองคนก็ร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อเอาตัวรอดจากสถานการณ์มากมายThe Shadow ดัดแปลงมาจากโครงเรื่องนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียน ‘หนีหลัว’ เชื่อว่าเมื่อมีการออกฉายอาจมีการดัดแปลงบทประพันธ์เดิมไม่น้อย โดย‘เกาเหว่ยกวง’ คือผู้มารับบทแวมไพร์ผู้น่าเกรงขาม บอกเลยว่าแค่ภาพฟิตติ้งสาว ๆ ก็พร้อมยื่นคอให้เขากัดแล้ว ใจเหลวไปกับลุคหล่อดาร์คลงตัวสุด ๆ โดยเฉพาะแววตาซ่อนปริศนาไว้มากมาย และ ‘โอวหยางนาน่า’ นักแสดงสาวดาวรุ่ง ว่าที่ซูเปอร์สตาร์คนใหม่แห่งแดนมังกร มารับบทสาวตาบอดสุดท้าทายนี้ แถมเรื่องนี้ยังเป็นผลงานแสดงเรื่องแรกของไอดอลจีนบอยแบนด์สังกัดเกาหลี ‘วินวิน’ หรือ ‘ต่งซือเฉิงอีกด้วยนับเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าแฟนตาซีที่ไม่ควรพลาดอีกเรื่อง ไม่เพียงด้วยตัวนักแสดงและพล็อตเรื่องเท่านั้น แต่ยังได้หลี่มู่เกอผู้กำกับมากฝีมือที่ถนัดแนวแฟนตาซีและย้อนยุค โดยคอซีรีส์เคยชมผลงานของเขามาแล้วจาก จากตงกง ตำนานรักตำหนักบูรพา (Goodbye My Princess - ปิดท้ายที่ผลงานของเซียวจ้านอีกรอบ เพื่อให้ชาวติ่งได้คอมพลีท สำหรับ Where Dreams Begin ซีรีส์จีนแนวพีเรียดดราม่า ที่ได้ 'เซียวจ้าน' นำแสดง ประกบ 'หลี่ซิ่น' ร่วมด้วย หลิวรุ่ยหลิน, เฉาเฟยเหยียน ที่มาร่วมกันร้อยเรียงเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านการหาประสบการณ์ของชีวิตหนุ่มสาวปักกิ่งยุค 1970 ตั้งแต่การเข้าเป็นทหารในกองทัพ การสอบเข้ามหาวิทยาลัย การเริ่มทำธุรกิจ และการไล่ตามความฝันที่ทุกย่างก้าวไม่ได้โรยไม่ด้วยกลีบกุหลาบ หากแต่มีขึ้นลงโดยมีมิตรภาพจากเพื่อนและคนรอบข้างคอยสนับสนุนเรื่องนี้ได้รับเสียงตอบรับจากแฟน ๆ และชาวเน็ตจีนไปทั่วโลก เพราะแค่ปล่อยภาพโปสเตอร์&ฟิตติ้ง บนเวยป๋อก็ติดเทรนด์ทันที แถมยังเป็นอีกคู่พระนางที่แฟนซีรีส์อยากให้มาเล่นคู่กันสักครั้ง โดยมีแผนออนแอร์ 2023