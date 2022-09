เรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี “One Dollar Lawyer” [2022]

ชื่อเรื่อง : One Dollar Lawyerชื่อเกาหลี : 천원짜리 변호사แนวซีรีส์ : กฎหมาย, ดรามา, ตลกผู้กำกับ : คิมแจฮยอน (ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์เรื่องแรก) และ ชินจงฮุน (ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์เรื่องแรก)ผู้เขียนบท : ชเวซูจิน และ ชเวชางฮวาน (พี่น้องชาย, ผลงานเขียนบทซีรีส์ Two Lives One Heart, Defendant)ผู้ผลิต :ออกอากาศในเกาหลีทางช่อง : SBSจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 65 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 22.10 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : 23 กันยายน – 12 พฤศจิกายน 2565ออกอากาศในไทย ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : Disney Plus Hotstarฮีโร่นักกฎหมาย เป็นถึงอดีตอัยการ แต่ผันตัวมาเป็นทนายอาสาความขวัญใจคนยาก เรียกเก็บค่าจ้างว่าความล่วงหน้าเพียง 1,000 วอน หรือ ประมาณ 0.75 ดอลลาร์ หรือ (อีกที) 27.41 บาท เท่านั้น และไม่ใช่ทนายไก่กา เพราะทักษะการว่าความแก้ต่างคดีเหนือชั้น ด้วยการคิดแบบนอกกรอบออกไปทางนอกรีต แถมชื่อเสียงโด่งดังในหมู่ทนาย อัยการ และคนยากไร้อีกต่างหาก ใดๆ เขาคือฮีโร่ที่ฟ้าส่งมาช่วยเหลือลูกค้าที่ไม่มีเงินต่อสู้คดี และไม่เกรงกลัวที่จะต้องเผชิญหน้ากับเหล่าคนรวยที่มีอำนาจล้นฟ้า ซึ่งใช้ทนายความราคาแพงจากสำนักงานกฎหมายดังๆ เพื่อหาทางหลีกเลี่ยงกฎหมายอัยการสาวสวยแต่งตัวเจ็บ เพิ่งผ่านการฝึกงานเจ้าหน้าตุลาการฝึกหัดหมาดๆ เธอเป็นสาวมาดมั่น ฉลาดหลักแหลม เป็นลูกหลานตระกูลผู้ดีไฮโซ แต่งตัวหรูหราเข้าชุดตั้งแต่รองเท้าจรดปลายผม และมีอนาคตที่สดใสรออยู่ เป็นผู้สืบทอดสำนักงานกฎหมายที่โด่งดังและดีที่สุด แต่เมื่อ แบ็คมารี ผู้มั่นใจในตัวเอง และเย่อหยิ่ง ได้เจอกับ ชอนจีฮุน ชีวิตที่แสนราบรื่นสวยงามของเธอก็พลิกกลับตาลปัตร จากหน้ามือเป็นหลังมือในบัดดลอัยการหนุ่มหน้าตาดี เกิดและโตมาจากครอบครัวไฮโซ ตระกูลเทือเถาเหล่ากอนักกฎหมาย และเป็นลูกหลานตระกูลผู้ดีไฮโซ ผู้คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด เป็นคนชัดเจนตรงไปตรงมา หลังจากไปฝึกประสบการณ์จากสำนักอัยการบรู๊คลิน อเมริกา มาถึง 2 ปี เขาก็กลับบ้านเกิด ด้วยเป้าหมายในการควบรวมกิจการของสำนักงานกฎหมายแบ็ค และตั้งใจแน่วแน่จะขอมารีแต่งทำเมียประธานแบ็ค เป็นคุณปู่ของ แบ็คมารี และเป็นผู้ก่อตั้งสำนักงานกฎหมายแบค ที่โด่งดังและดีที่สุด มีปณิธานในการทำงานว่า การป้องกันต้องทำมาจากหัวใจ เป็นผู้ใหญ่ที่เข้าใจโลก ปรับตัวโอนอ่อนไปกับการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีทนายความฝีมือดีราคาแพงลิบลิ่วมากมายในบริษัท แต่กลับต้องการทนายพันวอนอย่างชอนจีฮุนมาร่วมงานผู้จัดการประจำสำนักงานกฎหมายชอนจีฮุน พยายามจะลาออกบอกเลิกทำงาน หนีกลับไปช่วยงานร้านซักรีดของเมียรัก แต่ก็ใจอ่อนทุกครั้งที่ถูกชอนจีฮุนชวนไปช่วยคนด้อยโอกาส ทุ่มเทให้กับการทำงานเกินร้อย แม้ต้องใช้เงินส่วนตัว ใช้รถตู้ร้านเจอิลซักรีดของเมียเป็นพาหนะ และใช้ข้าวของทุกอย่างของตัวเองในการทำงาน เป็นคนใจดี อ่อนโยน เป็นมิตรกับทุกคน มีความสุขทุกครั้งที่ได้ช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากพ้นคดีอัยการ หัวหน้าของมารี และรู้จักกับชอนจีฮุนเป็นอย่างดีเมียของ ซามูจังทนายตัวท็อปในสำนักงานกฎหมายชื่อดัง ผู้ยึดมั่นในหลักการแห่งความยุติธรรม เธอเชื่อว่าคนชั่วต้องชดใช้ความผิดภายใต้กฎหมาย เพื่อปกป้องคนที่ถูกรังแกและทำร้าย- ฮาซองกวัง รับบทเป็น ซอยองจุน- คิมชอลยุน รับบทเป็น อีมยองโฮ- คิมจายอง รับบทเป็น โจอึลรเย- โจยอนฮี รับบทเป็น โอมินอา- ชินดัมซู รับบทเป็น ยางซางกูชอนจีฮุน (รับบทโดย นัมกุงมิน) ฮีโร่นักกฎหมาย ทนายความขวัญใจของเหล่าคนยากคนจนและผู้ด้อยโอกาส เขาคิดค่าจ้างว่าความให้กับลูกความเพียง หนึ่งพันวอน เท่านั้น และรับเป็นเงินสด จนเป็นที่มาของฉายา ฮีโร่นักกฎหมาย ทนายพันวอน ที่มักจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่กำลังเดือดร้อน รวมทั้งคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกเอารัดเอาเปรียบ แต่ไร้เงินจ้างทนายแพงๆ ไปสู้คดีถึงแม้จะค่าตัวจะถูกก็ไม่แปลว่าฝีมือการว่าความแก้ต่างคดีจะต่ำเตี้ยไปด้วย เพราะชอนจีฮุนทำหน้าที่เกินค่าจ้าง และจะสู้ยิบตาในศาล ช่วยลูกความอย่างดุเดือด ด้วยหลักฐานเด็ด และลีลาว่าความแบบคิดนอกกรอบ ชนิดที่ต้องอึ้งกันทั้งศาลเลยทีเดียวและคดีล่าสุดที่เขากับ ซามูจัง (รับบทโดย พัคจินอู) ผู้จัดการสำนักงานทนายความ เสนอตัวรับว่าความให้ อีมยองโฮ (รับบทโดย คิมชอลยุน) ลูกความคุณพ่อลูกหนึ่ง ที่ต้องการกลับตัวเป็นคนดีเพื่อเมียและลูกสาว ที่มีคดีล้วงกระเป๋าติดตัวถึงสี่คดี ซึ่งครั้งนี้มยองโฮยืนกรานกับชอนจีฮุนว่า เขาเข้าไปช่วยเพราะเห็นว่าชายคนนั้นเมาและกำลังจะล้มในห้องน้ำโดยอัยการที่ทำเรื่องยื่นในฟ้องคดีนี้คือ แบ็คมารี (รับบทโดย คิมจีอึน) จากสำนักอัยการกลาง กรุงโซล และเกลี้ยกล่อมจนอีมยองโฮยอมรับสารภาพในเบื้องต้นมาแล้ว แต่ด้วยลีลาว่าความสู้คดีอันเหนือชั้น และหลักฐานชวนให้อึ้ง ชอนจีฮุนชนะคดี ช่วยให้ อีมยองโฮ พ้นข้อหาไม่ต้องถูกจองจำจากความผิดที่ไม่ได้ก่อ ด้วยคำตัดสินจากคณะลูกขุนอย่างเป็นเอกฉันท์แถมยังเรียกสินไหมทดแทนให้มยองโฮนำไปเป็นค่าผ่าตัดลูกสาวที่เป็นโรคหัวใจอีกด้วย ถึงแม้จะขัดใจไม่เห็นด้วย แต่มารีก็เปลี่ยนใจไม่ยื่นอุทธรณ์ เธอได้บทเรียนข้อคิดจากนักกฎหมายคู่ต่อสู้อย่างทนายพันวอนติดตัวไปด้วยสำหรับคุณหนูไฮโซจากตระกูลนักกฎหมาย แบ็คมารี กำลังฝึกงานเป็นเจ้าหน้าที่ตุลาการฝึกหัด และได้รับมอบหมายให้เป็นอัยการในคดีนี้ก่อนจบการฝึก เป็นสาวมั่นและเย่อหยิ่ง คุณปู่ของเธอคือ แบ็คฮยอนมู ผู้ก่อตั้งสำนักกฎหมายชื่อดังอันดับต้นๆ ของประเทศ เรียกว่าชีวิตแสนดีไปหมดทุกสิ่งอย่าง แถมยังมี โอมินอา (รับบทโดย โจยอนฮี) ยอดคุณแม่ คอยเอาใจใส่ดูแล และหน้าที่การงานของเธอดูจะราบรื่นสดใสไปได้ด้วยดีหลังผ่านการฝึกหัดเจ้าหน้าที่ตุลาการจากสำนักอัยการ มารีมุ่งมั่นและพร้อมที่จะไปเป็นผู้ช่วยทนายที่สำนักงานกฎหมายแบ็คอันใหญ่โตและโด่งดังของ ขณะที่เพื่อนๆ ที่เข้ามารายงานตัวพร้อมๆ กันต่างได้รับการบรรจุและมอบหมายงานตามความถนัดกับทีมทนายกันทุกคน เว้นแต่มารี ที่ได้รับเงื่อนไขจากคุณปู่ประธานแบ็ค ว่าจะได้เป็นผู้ช่วยทนายก็ต่อเมื่อ ไปทำงานเป็นผู้ช่วยของจีฮุนให้ผ่าน เป็นเวลาสองเดือน แบ็คฮยอนมู ยังยื่นคำขาดกับหลานสาวว่า หากทำไม่สำเร็จก็ไม่ต้องทำงานที่นี่เหตุผลที่ประธานแบ็ค ส่งหลานสาวสุดที่รักไปฝึกงานกับ ชอนจีฮุน ก็เพราะที่สำนักงานทนายความอันยิ่งใหญ่ของท่านประธานไม่มีทนายอย่างชอนจีฮุน และท่านอยากได้มารีจึงต้องบากหน้ากลับไปขอทำงานกับจีฮุนอีกครั้ง หลังจากเผ่นหนีกลับแทบไม่ทัน เมื่อรู้ว่าต้องมาฝึกงานกับทนายพันวอน คู่ปรับที่ทำให้คดีแรกในฐานะอัยการของเธอต้องพ่ายแพ้ยับเยิน และยังปากแจ๋วใส่ว่าจะไม่ขอฝึกงานเป็นลูกน้องของเขาเด็ดขาดมารีอาศัยลูกตื๊อ จนในที่สุดชอนจีฮุนตัดสินใจทดสอบฝีมือมารี ด้วยการให้เธอเป็นทนายความแก้ต่างให้เขา สู้คดีกับ ชอนยองแบ (รับบทโดย คิมมยองมุก) จอมเอาเปรียบและชอบเหยียดคนที่ไร้ทางสู้ต้องทำงานในออฟฟิศซอมซ่อ ไหนจะต้องทนกับความไร้ระเบียบของทนายความจอมสกปรกซกมก แถมติดค้างค่าเช่าห้อง ถูก คุณนายโจอึลรเย (รับบทโดย คิมจางยอง) เจ้าของตึก ทวงรายวัน จนถูกยื่นคำขาดให้ย้ายออก ชีวิตดี๊ดีอันแสนสดใสของคุณหนูมารี ไม่มีวันเหมือนเดิมเมื่อได้ก้าวเข้ามาในชีวิตทนายพันวอน ทุกอย่างที่เคยราบรื่น ก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือในบัดดล แล้วยังมีเรื่องหัวจะปวด จากหนุ่มหล่อโปรไฟล์เลิศ อัยการ ซอมินฮย็อก (รับบทโดย ชเวแดฮุน) ซึ่งผู้ใหญ่ โดยเฉพาะคุณแม่เห็นดีเห็นงาม เร่งให้แต่งงานเกี่ยวดองกัน แต่ใจเธอไม่ได้อยู่กับรุ่นพี่นี่สิ เรื่องมันเลยยุ่งเหยิงไปกันใหญ่:: ซีรีส์กฎหมายสายฮาเสียดสีการันตีความสนุก ซ่อนซุกความดรามาในความตลกชนิดที่ทำให้จุกและเจ็บลึกๆ กันเลยทีเดียว เฮียนัมกุงมิน ผู้ไม่เคยทำให้แฟนซีรีส์คอละครเกา ผิดหวัง คราวนี้เฮียสวมมาดทนายอาสาสุดฮาสุดเพี้ยนชั้นเซียนและบ้าบอขั้นสุดเข้ากันดี๊ดีกับ ทนาย 7 สี หนูคิมจีอึน ที่มาปล่อยลูกบ้าในคราเดียวกันลุ้นสนุกกับลีลาแก้ต่างคดีให้ลูกความคนจนว่า คุณทนายจะมาไม้ไหน: www.hotstar.com, soompi.com, hancinema.net, wikipedia.org: ทวิตภพ&แฟนเพจ SBS Drama, Disney Plus Hotstar Korea, hancinema.net