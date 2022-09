เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “The Golden Spoon” [2022]

ชื่อเรื่อง : The Golden Spoonชื่อเกาหลี : 금수저 | geum-su-jeoแนวซีรีส์ : แฟนตาซี ดรามาผู้กำกับ : ซงฮยอนอุค (ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์ The King’s Affection) และ อีฮันจุน (ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์ Check Out the Event)ผู้เขียนบท : คิมอึนฮี (หญิง, ผลงานเขียนบทซีรีส์ Ghost Doctor) | ยุนอึนคยอง (หญิง, ผลงานเขียนบทซีรีส์ Prime Minister and I)ดัดแปลงจากเว็บตูน : Golden Spoon ของ Naver Webtoon โดย gp04fbผู้ผลิต : Samhwa Networks และ Studio Nออกอากาศในเกาหลีทางช่อง : MBCจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ - วันเสาร์ เวลา 21.45 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 23 กันยายน – 12 พฤศจิกายน 2565ออกอากาศในไทย ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : Disney Plus Hotstar ทุกวันศุกร์ - วันเสาร์ เวลา 21.30 น. (ตามไทย)เด็กหนุ่มสมองอัจฉริยะ เกิดมาบนความทุกข์ยาก เขาใฝ่ฝันที่อยากจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของตนเองให้กลายเป็นคนร่ำรวย กินหรูอยู่สบายทายาทของโดชินกรุ๊ป คุณหนูตระกูลแชโบลที่เรียกได้เต็มปากเต็มคำว่าคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดที่แท้ทรู ด้วยเหตุอัศจรรย์บางอย่าง ทำให้เขาต้องสลับชีวิตกับอีซึงชอนเด็กสาวจากตระกูลเศรษฐีที่เพียบพร้อมทั้งความสวยและฉลาดเฉลียวเด็กสาวที่มีบุคลิกทั้งน่ารักและห้าวหาญ เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะมั่งคั่ง แต่เหมือนมีปมบางอย่างที่เธอปกปิดเป็นความลับเอาไว้ชเววอนยอง รับบท ฮวังฮยอนโดซนยออึน รับบท ซอยองซินฮันแชอา รับบท จินซนฮเยชเวแดชอล รับบท อีชอลชางรยอล รับบท ซอจุนแทซึงยู รับบท อีซึงอาซนอูฮยอน รับบท จางมุนกีคิมคังมิน รับบท พัคจางกยอนโชด็อกฮอ รับบท พัคแจดนคิมอึนซู รับบท อีดงคยองชินจูฮยอบ รับบท พัคจินซอกซนจงฮัก รับบท ประธานนาจางฮยอนจิน รับบท ซีอีโอโอซนยออึน รับบท ซอยองชินอีซึงชอน (รับบทโดย ยุกซองแจ) เด็กหนุ่มนักเรียนมัธยมปลายเรียนเก่งแต่โคตรจน เกิดและเติบโตมาในครอบครัวที่ยากจน ของแม่ จินซนฮเย (รับบทโดย ฮันแชอา) กับพ่อ อีชอล (รับบทโดย ชเวแดชอล) และพี่สาว อีซึงอา (รับบทโดย ซึงยู) เขาไม่เคยพอใจและแสนเบื่อหน่าย กับชีวิตบนความขัดสนข้นแค้น ที่ต้องพบเจออยู่ทุกวี่วัน อยากร่ำรวยกินดีอยู่ดี นั่นคือสิ่งที่เขาฝันถึงจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่ง ซึงชอนได้พบกับหญิงชราคนหนึ่ง (รับบทโดย ซงอกซุก) ที่เปิดแผงขายของแบกะดิน คุณยายคนนั้นเอ่ยปากบอกเขาว่า "พ่อหนุ่ม ถ้าซื้อช้อนทองของยายไปในราคา 3,000 วอน พ่อหนุ่มจะสามารถเปลี่ยนโชคชะตาของคนทั้งบ้านได้เลยนะ เพียงแค่ใช้ช้อนกินข้าวให้ครบ 3 มื้อกับใครก็ได้ที่รุ่นราวคราวเดียวกับพ่อหนุ่มที่บ้านของเขา แล้วพ่อหนุ่มจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกครอบครัวหนึ่งเลยเชียว"แม้ว่าจะฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเหลือเชื่อ และไร้สาระ แต่อะไรบางอย่างทำให้อีซึงชอนตัดสินใจซื้อช้อนทองนั้นมา และได้ใช้ช้อนทานอาหารครบ 3 มื้อ ที่บ้านของ ฮวังแทยง (รับบทโดย อีจงวอน) เพื่อนนักเรียนห้องเดียวกัน และเป็นทายาทตระกูลแชโบล ครอบครัวมหาเศรษฐีที่มีธุรกิจใหญ่โต เป็นลูกชายของ ฮวังฮยอนโด (รับบทโดย ชเววอนยอง) ประธาน โดชินกรุ๊ปหลังจากนั้นเอง ชะตาชีวิตของอีซึงชอนก็เปลี่ยนไป เขากลายเป็นคุณหนูฮวังแทยง ในขณะที่ ฮวังแทยง กลายเป็น อีซึงชอนแม้ว่าเป้าหมายสูงสุดในชีวิตซึงชอน คือมีชีวิตรอด และกลายเป็นคนร่ำรวย แต่เมื่อสลับมาอยู่บ้านคนรวยแล้วได้กินดีอยู่ดีสมหวังดังใจ แต่ใช่ว่าจะดีอย่างที่เขาคิด โดยเฉพาะพ่อ ฮวังฮยอนโด นั้นโรคจิตดีๆ นี่เอง ส่วน ซอยองชิน (รับบทโดย ซนยออึน) แม่เลี้ยง ก็เกิดมาเพื่อเหยียดคนอื่น แตกต่างจาก แทยงที่กลายมาเป็นซึงฮอน เขาดูจะแฮปปี้มีความสุขมากกว่า มีพ่อมีแม่ที่รักลูก และมีพี่สาวที่รักน้องมากและเมื่อครบกำหนดใน 30 วัน อีซึงชอน ต้องคัดสินใจเลือกว่า เขาจะเปลี่ยนชะตากลับไปเป็นคนโคตรจนเหมือนเดิมมั้ย?ซีรีส์สะท้อนปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเกาหลี โดยเฉพาะการบูลลี่ พระเอกเป็นชนชั้น “ช้อนดิน” ที่บังเอิญได้รับ “ช้อนทอง” ปริศนามา จนชะตาเปลี่ยนได้ร่ำรวยเป็นคุณหนูตามที่ใฝ่ฝัน สองดาวรุ่ง ยุกซองแจกับอีจงวอน ได้ปล่อยของในบทนักแสดงนำ ทั้งคู่ถ่ายทอดตัวละครออกมาดีเกินคาด ซึ่งน่าจะยิ่งดีมากขึ้นๆ ในตอนหลังๆ เพราะเพิ่งมาแค่ 2 ตอน เอง รับชมทาง #DisneyPlusHotstarTH #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร: Disney Plus Hotstar, soompi.com, wikipedia.org, hancinema.net: ทวิตภพ และแฟนเพจ Disney Plus Hotstar Thailand, MBC Drama, hancinema.net