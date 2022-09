เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “เจ้าสาวตามสั่ง | Love in Contract” [2022]

ชื่อเรื่อง : Love in Contractชื่อเกาหลี : 월수금화목토 | wol-su-geum-hwa-mok-toชื่อไทย : เจ้าสาวตามสั่ง [เปิดแฟ้มสัญญารัก]แนวซีรีส์ : โรแมนติก ดรามาผู้กำกับ : นัมซองอู (ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์ My Roommate Is A Gumiho)ผู้เขียนบท : ฮากูดัม (หญิง, ผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่องแรก)ผู้ผลิต : CJ ENM และ Studio 605ออกอากาศในเกาหลีทาง : เคเบิ้ล tvN และ สตรีมมิง TVINGจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 73 นาทีวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 22.30 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 21 กันยายน – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565ซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : Prime Video ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 22.30 น. (โดยประมาณ)หญิงสาวแสนสวยเพียบพร้อมในทุกด้าน ทั้งทักษะในการพูดภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านกีฬารวมทั้งเรื่องบู๊ก็พร้อมไฝว้ แล้วไหนจะความสามารถด้านการทำอาหาร เรียกได้ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนในการที่จะเป็นภรรยาที่สมบูรณ์แบบ เธอได้รับการขนานนามจากบรรดาชายหนุ่มว่าเป็น ตัวแม่ผู้ช่วยชีวิตหนุ่มโสดลูกค้าหนุ่มลึกลับที่เซ็นสัญญาใช้บริการกับ ชเวซังอึน เป็นระยะยาวถึง 5 ปี โดยจองคิวในวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ เป็นชายหนุ่มที่ปกปิดข้อมูลส่วนตัวทุกอย่าง ทั้งการงาน งานอดิเรก และนิสัยส่วนตัว จนเมื่อชเวซังอึนเซ็นสัญญากับเขาอีกฉบับ ความเปลี่ยนแปลงบางอย่างก็เกิดขึ้นกับทั้งคู่หนุ่มหล่อ ลูกชายคนเล็กจากตระกูลจิน ตระกูลแชโบลที่เป็นซุปตาร์ผู้โด่งดังไปหลายประเทศ เนื่องจากมีข่าวลืออื้อฉาวที่ไม่เป็นความจริงบางอย่างเกี่ยวกับตัวเขา ทำให้คังแฮจินต้องกลายมาเป็นลูกค้ารายใหม่ ที่จองเวลาสามีปลอมๆ ในคิว ตารางวันอังคาร, พฤหัสบดี และเสาร์ กับ ชเวซังอึนจินคยอง รับบท ยูมีโฮคังฮยองซ็อก รับบท อูกวังนัมอันซ็อกฮวาน รับบท จองกิลแทคิมดงฮยอน รับบท ชเวซางมูแพแฮซน รับบท คิมซองมีคิมฮยอนมก รับบท ยูจองฮันพัคคยองฮเย รับบท คิมยูมีอีซึงชอล รับบท คังจินโอรยอง รับบท คังซอนจินเจ้าแม่แห่งวงการเจ้าสาวจำแลง ชเวซังอึน (รับบทโดย พัคมินยอง) ทำสัญญาการแต่งงานปลอมๆ กับเหล่าชายหนุ่ม ทั้งคนโสด สด และพ่อหม้ายผู้จำเป็นต้องแต่งเมียเพื่อพาออกงานสังคม ซังอึนดูแลลูกค้าทุกคนเป็นอย่างดีไม่มีบกพร่องตลอดระยะเวลาในสัญญาหลังจากอยู่ในวงการนี้มา 13 ปี เธอกลับอยากวางมือแต่พบว่ามันยากที่จะยุติสัญญากับ จองจีโฮ (รับบทโดย โกคยองพโย) ชายหนุ่มผู้ลึกลับลูกค้าเก่าเจ้าประจำที่เซ็นสัญญาระยะยาว ประจำในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ทั้งที่เขากับเธอได้แต่งงานตามสัญญากันมาแล้วห้าปี แต่ซังอึนกลับยังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลย และเมื่อครบสัญญา ก็ได้เลื่อนการยุติสัญญาออกไป ขณะเดียวกันซุปเปอร์สตาร์ผู้อื้อฉาว คังแฮจิน (รับบทโดย คิมแจยอง) ก็ย้ายเข้ามาอยู่ชั้นบนของบ้านจีโฮซังอึนรู้สึกดีๆ กับสามีกำมะลอคนนี้ ขนาด อูกวังนัม (รับบทโดย คังฮยองซ็อก) น้องชายและเพื่อนสนิทคนเดียวในชีวิต ยังดูออก และแซวเป็นประจำ แถมยุให้ซังอึน บอกความรู้สึกในใจออกไปซังอึนต้องเจ็บปวดหัวใจที่จีโฮเป็นฝ่ายขอยุติสัญญาก่อน เธอขอเลื่อนการยุติสัญญาออกไป ด้วยข้อแก้ตัวที่ฟังแทบไม่ขึ้น เธอโมโหเขาอย่างน่าประหลาด และนั่นทำให้เธอเองยังสับสนขณะเดียวแฮจินได้เห็นซังอึนชัดๆ และจำได้ว่าเธอคือรักแรกของเขาที่หายตัวไปเมื่อ 13 ปีก่อน หลังจากทิ้งภาพจำอันแรงกล้าเอาไว้ ด้วยการเทงานแต่งของเขากับเธอ แต่เขากลับต้องช็อกไปกว่านั้นที่รู้ว่าเธอเป็นภรรยาของจีโฮ เรื่องราวยิ่งไปกันใหญ่ เมื่อเขาเห็นความแปลกประหลาดของจีโฮจนคิดเตลิดไปไกล และเขาเชื่อว่าซังอึนกำลังตกอยู่ในอันตรายก่อนที่เรื่องราวจะเลยเถิด ชเวซังอึน ต้องเรียก จองจีโฮ กับ คังแฮจิน มาคุยพร้อมๆ กันเพื่อคลี่คลายเรื่องราวคลางแคลงใจของทั้งสองฝ่าย ในที่สุดจีโฮก็ได้เปิดตัวตนของเขา เพื่อลบล้างข้อสงสัยที่แฮจินกำลังเข้าใจผิดอยู่ และนั่นก็ทำให้ซังอึนได้เรียนรู้ความเป็นจีโฮในแบบที่เธอไม่เคยรู้มาก่อน หลังจากรู้ความจริง ซุปตาร์หนุ่ม แฮจิน จึงขอเซ็นสัญญา เป็นลูกค้าใหม่กับซังอึน โดยเลือกวันอังคาร พฤหัสบดี และเสาร์ แม้ว่า ยูจองฮัน (รับบทโดย คิมฮยอนมก) ผู้จัดการส่วนตัว จะไม่เห็นงามด้วยก็ตามชเวซังอึน จะจัดการกับสามีกำมะลอ ลูกค้าหนุ่มเสน่ห์แรงสองสไตล์อย่างไร และเธอจะควบคุมหัวใจ ไม่ให้เตลิดไปความสัมพันธ์โรแมนติกนี้ได้หรือไม่ รับชม “เจ้าสาวตามสั่ง | Love in Contract” พร้อมเกาหลี ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ที่เดียวทาง Prime Video#ละครออนไลน์Recommendว่าเด็ด :: ซีรีส์พลิกพล็อต หลายตลบอยู่ นางเอกทำอาชีพรับจ้างเป็นแฟนเป็นเมีย แต่ไม่รับเป็นแม่ของลูกฝ่ายชายที่ต้องการหาผู้หญิงไปควงออกงานเลี้ยง ใครที่คิดว่าลูกค้าจะเป็นฝ่ายหลงรักภรรเมียกำมะลอ โนจ้า นางเอกของเราเองที่เป็นฝ่ายหลงรัก สามีกำมะลอของเธอ ไม่ใช่แค่หนึ่งแต่มีผู้งานดี 2 คนมาจ้างนางพร้อมๆ กัน ดูเพลินแล้วก็ลุ้นสนุก ที่สำคัญ พัคมินยอง สวยจัดจ้านมากเรื่องนี้WONPI เรียบเรียงร้อยเรื่องราว ข้อมูลจาก : PrimeVideoTH, soompi.com, wikipedia.org, hancinema.netภาพประกอบจาก : ทวิตภพ และแฟนเพจ PrimeVideoTH, tvN Drama, hancinema.net