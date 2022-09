คอนเฟิร์ม “คิมแทรี” รับบทเป็นสาวถูกผีสิง ประชันเทพการแสดง “โอจองเซ” ในซีรีส์ลี้ลับจากบทของ “คิมอึนฮี”

ซีรีส์เรื่อง Demon เป็นผลงานการเขียนบทของนักเขียนชื่อดัง “คิมอึนฮี” (Kim Eun-hee) เจ้าของผลงานซีรีส์แนวลี้ลับระทึกขวัญเลื่องชื่อมากมาย อาทิ Sign, Ghost, Signal และ Kingdomโดยเล่าเรื่องราวอันลี้ลับของหญิงสาวที่ถูกปีศาจครอบงำ และชายผู้ที่สามารถมองเห็นพลังของปีศาจภายในตัวตนมนุษย์ได้ เขาสืบค้นเรื่องราวการตายปริศนาที่เกี่ยวข้องกับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ 5 ชิ้นซีรีส์เรื่องนี้ถือเป็นการหวนกลับมาร่วมงานกับช่อง SBS ในรอบ 9 ปี ของนักเขียน คิมอึนฮี นับตั้งแต่เรื่อง Three Days เมื่อปี 2014 ซึ่งเธอจะได้ร่วมงานกับ ผู้กำกับ อีจองริม จากซีรีส์เรื่อง VIP ที่ได้รับการยกย่องในความแปลกใหม่ ด้วยการพรรณนาถึงความโรแมนติกด้วยความลึกลับตื่นเต้น เรียกว่าแค่เห็นรายชื่อนักเขียนบท, ผู้กำกับ และนักแสดงนำ ก็เรียกความสนใจจากผู้ชมได้เป็นจำนวนมากคิมแทรี จะได้ลองแสดงในบทบาทใหม่ โดยเธอจะรับบทเป็น กูซานยอง หญิงสาวที่เตรียมตัวสอบเป็นข้าราชการซี 9 มาหลายปี ทำงานพาร์ทไทม์ในตอนกลางวัน และเรียนหนังสือตอนกลางคืน หลังจากได้รับของที่ระลึกไว้ดูต่างหน้าจากพ่อที่เสียชีวิตไปแล้ว กูชานยองได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวการตายแสนลึกลับที่เกิดขึ้นรอบตัวเธอ และเธอพบว่าตัวเองค่อยๆ เปลี่ยนไปทีมงานผู้ผลิตซีรีส์กล่าวถึงคิมแทรีว่า “กูซานยองเป็นตัวละครที่ซับซ้อน ซึ่งมีทั้งด้านดีและด้านร้าย เราคิดถึงคิมแทรีจากดวงตาที่ดูใจดีของเธอ แต่ก็มีคาริสม่าที่น่าเกรงขามในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้เราคาดหวังว่าฝีมือการแสดงอันลึกซึ้งของคิมแทรีจะทำให้โปรเจ็กต์นี้ครบรสชาติยิ่งขึ้น”โอจองเซ นักแสดงชายมากฝีมือระดับเทพการแสดง จะมารับบทเป็น ศาสตราจารย์ยอมแฮซัง ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ยอมแฮซัง มาจากตระกูลร่ำรวย มีหูและตาที่พิเศษซึ่งสามารถมองเห็นวิญญาณได้ เขาได้รู้จักกับ กูซานยองโดยบังเอิญ และได้เคยเจอกับปีศาจฆ่าแม่ของเขาต่อหน้าต่อตา ตอนที่ยังเป็นเด็กทีมงานผู้ผลิตซีรีส์กล่าวถึงโอจองเซว่า “โอจองเซจะมารับบทเป็น ยอมแฮซัง ที่มีความสามารถพิเศษ เขาจะถ่ายทอด ตัวละครนี้ด้วยการแสดงที่เต็มไปด้วยความละเมียดทุกเม็ดของเขา”ความน่าสนใจคือในเรื่องนี้ โอจองเซจะออกแบบตัวละครของเขาเป็นอย่างไร หลังจากทำให้ผู้ชมประทับใจในการแสดงของเขาทั้งในเรื่อง It’s Okay to Not Be Okay, The Good Detective, Stove League และ Uncleท้ายสุดนักแสดงดาวรุ่ง ฮงคยอง ที่พัฒนาทักษะการแสดงของเขาผ่านโปรเจ็กต์ต่างๆ มากมาย จะมารับบทเป็น อีฮงเซ เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยอาชญากรรมรุนแรง เขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยตำรวจด้วยคะแนนระดับท็อป เป้าหมายของอีฮงเซคือการได้เลื่อนขั้นเร็วๆ แต่หลังจากได้เจอกับ กูซานยอง และ ยอมแฮซัง เขาก็ได้เจอกับเหตุการณ์ที่ไม่คิดฝันว่าจะเป็นเรื่องจริงฮงคยองสร้างผลงานอันน่าประทับใจในโปรเจ็กต์ต่างๆ เป็นระยะ อาทิเช่น Lovers of the Red Sky และโดยเฉพาะ “D.P.” ซึ่งเขาปรากฏตัวในบทวายร้ายที่ทรมานทหารคนอื่นๆ ฮงคยองจะพลิกบทบาทการแสดงอีกครั้ง โดยสวมบทบาทตำรวจนักสืบชั้นยอดซึ่งทำให้ชีวิตของเขาต้องเปลี่ยนไป“ฮงคยองเป็นนักแสดงที่ทำงานอย่างหนัก เขาเข้าใจโปรเจ็กต์และตัวละครของตัวเองเป็นอย่างดี และเรียนรู้อยู่เสมอ คุณจะได้รู้จักเขาดีขึ้นผ่านโปรเจ็กต์นี้แน่นอน” ทีมงานผู้ผลิตซีรีส์กล่าวถึงฮงคยองsoompi.comhancinema.net