Review ซีรีส์ : “ชะตารักข้ามเวลา” ซีรีส์โรแมนติกคอเมดี้ดูเพลิน “หูอี้เทียน&เฉินอวี้ฉี” เดอะแบกขายเคมีจิ้นลิ้นกับฟัน

เป็นอีกซีรีส์ที่แฟน ๆ เฝ้ารอ สำหรับ ‘ชะตารักข้ามเวลา’ (See You Again - 2022) เพราะอยากดูความจิ้นฟินกระจายของคู่พระ-นางที่อยากให้มารวมงานกัน (ซะที) ระหว่าง ‘หูอี้เทียน’ พระเอกหล่อขาวละมุนจากซีรีส์ นายขี้อายกับยัยแก้มแดง (Go Go Squid 2 – 2021) และ ‘ลู่เหยา อัจฉริยะยอดนักสืบ’ (My Roommate is a Detective - 2020) โคจรมาเจอกับ ‘เฉินอวี้ฉี’ นางเอกร่างเล็กจากดาบมังกรหยก 2019 (Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre - 2019) และกระจกสองนครา ( Mirror : A Tale of Twin Cities-2022)ขนาดยังไม่ทันลงจอก็มียอดจองรอชมมากกว่า 300 ล้านบนแพลตฟอร์ม iQIYI ไม่ว่าจะอยากมาตำด้วยคู่จิ้นหรือด้วยพล็อตเรื่อง ซึ่งก็สมดั่งรอคอย สำหรับใครที่ตามมาเจิมเรื่องนี้ เพราะออร่าของพระ-นางทั้งสอง ก็บอกเลยว่าไม่ผิดหวัง!แม้ว่าเนื้อเรื่องและกิมมิคจะไม่ได้มีอะไรสดใหม่ ปมเดาได้ในหลายสถานการณ์ รีไซเคิลมุกซีรีส์แนวข้ามเวลามารีมิกซ์และปรุงใหม่บนคาแรคเตอร์ตัวละครใหม่ แต่เพราะบทบาทการแสดงและเคมีของสองนักแสดงหลักทำหน้าที่ดำเนินเรื่อง ไขปริศนา และขายขำจบครบสูตร เรียกว่าเป็นคู่เดอะแบกของเรื่องก็ว่าได้ ทำให้ตัวเรื่องเป็นซีรีส์ประเภทดูเพื่อผ่อนคลายเบาสมองแบบไม่ต้องการเสพเพื่อติด ดูได้เรื่อยๆ เพลินๆ‘ชะตารักข้ามเวลา’ ว่าด้วยเรื่องราวของ‘เซี่ยงฉินอวี่’ (หูอี้เทียน) ดาราภาพยนตร์สาธารณรัฐจีนยุคปลาย 1930 ที่บังเอิญเดินทางข้ามมายังศตวรรษที่ 21 และได้พบกับ ‘จินอาอิ๋น’ (เฉินอวี้ฉี) นักเขียนกิ๊กก๊อกที่มีนิสัยต่างกันคนละขั้ว และกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวแสนโรแมนติกสุดอลเวงตัวซีรีส์เปิดเรื่องมาช่วงทศวรรษ 1930 ปูพื้นตัวละครหลักอย่างเซี่ยงฉินอวี่ดาราหนุ่มหล่อแห่งยุคนั้น ไอดอลแห่งวงการหนังแอ็คชั่นยุคสาธารณรัฐจีน เก่งกาจในศิลปะกังฟู ภายนอกดูเป็นคนเย็นชา หยิ่งทะนง แท้จริงเป็นคนอบอุ่น เห็นใจผู้อื่น และมุ่งมั่นจะสร้างตำนานให้กับตัวเองผลักดันวงการหนังแต่ความฝันไม่ทันเป็นจริงกลับถูกคนปริศนา (ที่มีหน้าตาเหมือนกับนางเอกของเรื่อง-ปมของเรื่องมาแล้ว 1) ลอบยิงกลางกองถ่าย และทะลุมิติมายังศตวรรษที่ 21 หล่นมากลางห้องเช่าของจินอาอิ๋น นักเขียนไส้แห้งที่รับงานเขียนไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเพราะโอกาสไม่ได้มาถึงซะที โดนเบี้ยวค่าตัวอยู่บ่อยๆ ทำให้เธอเป็นคนขี้เหนียว คิดทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมด (ก็คนบ่จี๊อะนะ) แต่ก็เป็นคนร่าเริง จริงใจ มีน้ำใจ และออกโก๊ะ ๆ อยู่หน่อย ๆ ที่สำคัญเธอเป็นแฟนคลับเซี่ยงฉินอวี่ นั่นทำให้การที่เซี่ยงฉินอวี่หล่นมากลางห้อง ทำให้เธอรู้ทันทีว่าชายหนุ่มรูปหล่อคนนี้คือใคร? ถึงจะไม่เข้าใจว่าทำไมคนในอดีตกว่า 80 ปีข้ามเวลามาอยู่ในห้องของเธอได้อย่างไร?แต่อารมณ์แฟนคลับปลื้มดารา เมื่อมีซุปตาร์ในดวงใจมาอยู่ในชีวิตของเธอ จินอาอิ๋นให้การดูแลเซี่ยงฉินอวี่เป็นอย่างดี ไปพร้อมกับอีกด้านของเรื่องมีชายหนุ่มอีกคนชื่อ ฉืออวี่ นักแสดงหน้าใหม่แห่งโลกปัจจุบันที่มีหน้าตาคล้ายเซี่ยงฉินอวี่กำลังได้รับคัดเลือกมารับบทพระเอกในภาพยนตร์เกี่ยวกับประวัติของเซี่ยงฉินอวี่กลับถูกหลี่หลงต้า (หวังเทียนเฉิน) ทายาทตระกูลเศรษฐี ผู้เป็นเพื่อนสนิทฉืออวี่ทำร้ายจนตกน้ำ เพราะหวังแย่งบทพระเอกจากเขาการอยู่ร่วมชายคาเดียวกันระหว่างเซี่ยงฉินอวี่&จินอาอิ๋น เต็มไปด้วยความอลเวงพร้อมการปะทะคารมกันไปมา และความปากแข็งของทั้งคู่ที่ไม่ยอมรับว่าชอบอีกฝ่ายช่วงแรกจินอาอิ๋นอาศัยเซี่ยงฉินอวี่หลอกหาเงินเล็ก ๆ น้อย ๆ จากความหล่อของเขา เพื่อเก็บเป็นค่าเช่าห้องและค่ากินอยู่ของเขา ซึ่งเซี่ยงฉินอวี่ก็รู้แกว อีกทั้งนิสัยต่างกันมากของทั้งสองจากความเป็นติ่งไอดอลของจินอาอิ๋นกลับกลายเป็นหมั่นไส้ที่มีต่อเซี่ยงฉินอวี่ แต่อดสงสารเขาไม่ได้ เพราะเขาหลงมายุคปัจจุบันที่มารู้ความจริงว่าไม่มีใครรู้จักเขาเลย ทั้งที่เขาอยากเป็นตำนานวงการบันเทิง ไม่เพียงทำให้เขาเสียใจแถมพอพยายามหาทางกลับไปยุคของตัวเองก็ทำไม่ได้จนเขาเกือบฆ่าตัวตาย แต่จินอาอิ๋นก็เป็นกำลังใจจนเขาคิดได้ต่อมาจินอาอิ๋นจับพลัดจับผลูผ่านการทดสอบคว้าตำแหน่งนักเขียนบทละครให้กับภาพยนตร์ตำนานเซี่ยงฉินอวี่ที่กำลังเปิดกล้องถ่ายทำ ทำให้เธอมารู้จักหลี่หลงต้า ไปจนถึงทำให้เซี่ยงฉินอวี่ถูกเข้าใจผิดว่าเป็นฉืออวี่ นักแสดงหน้าใหม่ที่ตกน้ำหายตัวไปความที่อยากให้ชื่อเสียงของเซี่ยงฉินอวี่เป็นที่รู้จักอีกครั้งในโลกยุคใหม่ เซี่ยงฉินอวี่ (ตัวจริงจากอดีต) จึงสวมรอยเป็นฉืออวี่ ทางหนึ่งเพื่อสืบหาอดีตของตัวเองว่าแท้จริงแล้วเขาถูกใครยิง? อีกทางคือเหตุใดฉืออวี่จึงหน้าตาเหมือนเขาขนาดนี้และเขาถูกใครทำร้าย? เพราะการเข้ามาคลุกคลีในกองถ่าย ทำให้เซี่ยงฉินอวี่สืบรู้ว่าหลี่หลงต้าไม่ได้เป็นคนทำร้ายฉืออวี่หากแต่มีชายปริศนาอีกคนอยู่เบื้องหลังการทำร้ายฉืออวี่ อีกทั้งชายปริศนานี้ยังเกี่ยวข้องพันกับผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหน้าตาเหมือนกับแฟนหนังของเขาคนหนึ่งในยุคอดีตที่เธอกระโดดตึกตายโดยมีรูปถ่ายของเขากำอยู่ในมือเรียกว่าเรื่องราวชักจะมีเงื่อนงำมากเข้าไปทุกทีตอนปล่อยโปสเตอร์ซีรีส์เรื่องนี้ นึกว่าเป็นแนวโรแมนติกดราม่า แต่พอคลิกดูเท่านั้นละ นี่มันขายขำดี ๆ นี่เอง ตามเส้นเรื่องสปอยล์กันไป เกือบทุก EP ต้องหยอดมุกมาให้อมยิ้มกันแทบทุกตอน ระหว่างพระนางที่มีความสัมพันธ์ประหนึ่งลิ้นกับฟัน ตั้งแต่ความเจ้าเล่ห์ผสมความเค็มของจินอาอิ๋นที่หลอกเซี่ยงฉินอวี่กินบะหมี่สำเร็จรูปและทำท่าประหนึ่งว่านี่คือสุดยอดอาหารของมนุษย์ยุคนี้เสน่ห์ความน่าดูประการแรก ๆ ของซีรีส์เรื่องนี้อยู่ที่เคมีความเข้าขาของพระ-นาง ฉากหลัง พล็อตหลักที่มาผูกกับคาแรคเตอร์ของตัวละครผู้เป็นซูเปอร์สตาร์ในอดีตและข้ามเวลามายุคปัจจุบันมาเจอกับนักเขียนสาวของยุคนี้ตัวซีรีส์เองทิ้งปมเปิดช่องให้ผู้ชมได้คิดต่อไปต่าง ๆ นานา ไหนจะคนหน้าเหมือนกันกับคนในยุคอดีต หรือการหย่อนประเด็นให้เดากันไป ส่วนใหญ่จะยืนพื้นเล่าเหตุการณ์ยุคปัจจุบันเป็นหลัก และตัดภาพเหตุการณ์ยุคอดีตมาแทรกเป็นระยะ โดยฉากยุคสาธารณรัฐมีองค์ประกอบประณีตสวยงาม โดยเฉพาะการถ่ายทอดภาพบรรยากาศถ่ายทำภาพยนตร์และวงการบันเทิงยุคบุกเบิกมาปูพื้นให้ผู้ชมได้พอเห็นภาพแน่นอนมุกประเภทคนในอดีตย้อนมาปัจจุบันแล้วต้องตื่นตาตื่นใจกับความทันสมัยของยุคปัจจุบันก็มีกันบ้าง ซึ่งหูอี้เทียนเล่นได้แบบคงความอมภูมิของตัวละครได้ดี แต่ที่มาเหนือกว่านั้นคือเซี่ยงฉินอวี่ไม่ได้โดนหลอกกันง่าย ๆ ถึงเขาจะใช้เทคโนโลยีของคนยุคนี้ไม่เป็น (เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ การจ่ายเงินผ่านแอป) แต่เขาก็เรียนรู้ได้ไวตั้งแต่การใช้ทักษะการต่อสู้เหนือชัดเอาชนะใจเหล่าลุง ๆ ป้า ๆ ที่มาออกกำลังไทเก็กตอนเช้า จนได้รับการยอมรับกลายเป็นอาจารย์สอนไทเก็กแทนไปแบบงง ๆ หรือไอเท็มที่ติดตัวเขามาจากในอดีต ไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินหรือนาฬิกา ล้วนแต่เป็นแรร์ไอเท็มวินเทจราคาสูงลิบของนักสะสมยุคนี้ กลายเป็นจินอาอิ๋นสาวนักเขียนถังแตกต่างหากที่ต้องพึ่งพากระเป๋าตังค์ของเซี่ยงฉินอวี่ยิ่งเมื่อหลี่หลงต้ากลายมาเป็นมือที่สามขายขนมจีบจินอาอิ๋น ประเภทรูปหล่อเป็นรอง สายเปย์เป็นต่อไปจนถึงการปรากฏตัวของเถิงซี(จางสวี่ฮั่น) นักแสดงสาวสวยที่มารับบทนางเอกในภาพยนตร์ตำนานเซี่ยงฉินอวี่ แถมยังเป็นเพื่อนสนิทถึงเนื้อถึงตัวฉืออวี่ (ที่ตามท้องเรื่องเซี่ยงฉินอวี่สวมรอยอยู่)ยิ่งทำเอาพระ-นางแต่ละคนโชว์หึงเล่นใหญ่กลางกองถ่าย แต่กลับปากแข็งกันแบบเลิกลั่กแถสีข้างถลอกว่าไม่มีอะไร ทำเอาคนดูเช่นเราอดขำกันไม่ได้ที่สำคัญด้วยแบ็คกราวน์หลักเป็นเรื่องราวในอุตสาหกรรมบันเทิง จึงมีการสอดแทรกการทำงานการผลิตซีรีส์หรือภาพยนตร์ว่ามีขั้นตอนอย่างไรในแง่มุมเชิงธุรกิจ ตั้งแต่การคัดเลือกนักแสดง การคัดเลือกนักเขียนบทละคร ถึงจะไม่ได้สื่อออกมาตรง ๆ แบบเข้มข้นมาก แต่ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้ผู้ชมได้เห็นแง่มุมการนำเสนอที่หลากหลายส่วนตอนจบของเรื่องเซี่ยงฉินอวี่จะได้กลับไปยังยุคของเขาหรือไม่? 