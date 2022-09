Scoop พิเศษ : เปิดวาร์ป "หูอี้เทียน" กับ 4 ลุคหล่อเข้มยุคสาธารณรัฐจีน อุ่นเตียงซีรีส์เรื่องใหม่ "ชะตารักข้ามเวลา"

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

มีผลงานทำให้ใจเหลวได้รัวๆ สำหรับ ‘หูอี้เทียน’ พระเอกขวัญใจมหาชนที่ฝากผลงานอย่างต่อเนื่อง แค่ปีนี้ยังไม่ทันปลายปีก็มีซีรีส์ให้เหล่าแม่ยกได้ยลโฉมเบ้าหน้าหล่อเป๊ะกันถึง 4 เรื่อง แต่หลังๆ ดูเหมือนจะพลิกแนวจากหนุ่มสายอ่อนโยน ก้าวมาสู่ชายมาดสุขุมหล่อเข้มสไตล์หนุ่มจีนยุคสาธารณรัฐติดกันถึง 3 เรื่องล่าสุดถึงคิวของ ‘ชะตารักข้ามเวลา’ (See You Again - 2022) อีกหนึ่งซีรีส์แนวย้อนเวลาที่มาในพล็อตสุดเกร๋ ประกบนางเอกร่างเล็ก ‘เฉินอวี้ฉี’ ที่โด่งดังจากบทเตี๋ยเมี่ยง 2019 ซีรีส์ดาบมังหยก 2019 (Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre - 2019)ความหล่อสไตล์หนุ่มวินเทจย้อนยุคของหูอี้เทียน ไม่ได้จู่ๆ ก็มา แต่ค่อยๆ มีพัฒนาการฟูมฟักความเข้มนี้มาได้สักพักแล้ว จนเรียกได้ว่าเข้าขั้นถูกโฉลกกับบทแนวนี้ก็ว่าได้ และเหมือนเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างว่าเขาอยากมูฟออนไปอีกขั้นของการแสดง ไม่จำกัดแค่คาแร็กเตอร์โรแมนติกหล่อละมุนแบบที่เราชินตากันวันนี้ขอตามรอยเส้นทางแนวจีนสาธารณรัฐของหนุ่มคนนี้กันว่ามีเรื่องไหนต้องตามไปป้ายยาบ้าง‘ยอดนักสืบแห่งยุคสาธารณรัฐจีน’ หรืออีกชื่อว่า ‘ลู่เหยา อัจฉริยะยอดนักสืบ’ (My Roommate is a Detective - 2020) ถือเป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกของหูอี้เทียน ในการข้ามมารับบทซีรีส์แนวจีนสาธารณรัฐ โดยเป็นช่วงแรกๆ บนเส้นทางซีรีส์ของหนุ่มหูที่พยายามรับบทบาทให้หลากหลาย ซึ่งต้องยอมรับว่าแม้ลู่เหยา อัจฉริยะยอดนักสืบ ไม่ใช่ซีรีส์ฟอร์มใหญ่ แต่ก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากคอซีรีส์และแฟนละครของเขาไม่น้อย กับการรับบท ‘ลู่เหยา’ คุณชายมาดกวนที่มาสวมบทนักสืบจำเป็นเสน่ห์ความสนุกสนานของซีรีส์เรื่องที่โดนใจแฟนๆ ไม่เพียงเสน่ห์ของหูอี้เทียนที่ตีบทหนุ่มไฮโซสุดกวน ปากจัด ขี้แกล้ง แต่มันสมองอัจฉริยะ สลัดภาพหนุ่มหล่อละมุนไปโดยสิ้นเชิงแล้ว ยังรวมไปถึงการถ่ายทอดโทนเรื่องแนวสืบสวนยุคสาธารณรัฐจีนให้แตกต่างไปจากซีรีส์แนวนี้ที่มีเคร่งเครียดจริงจัง มาเป็นแนวสืบสวนสุดป่วน ที่มีทั้งการไขคดีปริศนาลึกลับผสมผสานความคอมเมดี้ ดำเนินเรื่องเร็วฉับไว บวกกับหยอดมุกตลกขายขำสอดแทรกเป็นระยะ จึงทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ดูสนุกได้เพลินๆ ไม่ปวดหัว ปวดตับรวมถึงเคมีความเข้าขาของ 3 นักแสดงหลัก ส่งมุกกันลื่นไหลไม่มีสะดุด โดยมี หูอี้เทียน รับบท “ลู่เหยา” ผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์ธนาคารที่ตกตกกระไดพลอยโจนมาเป็นนักสืบจำเป็น, จางอวิ๋นหลง รับบท “สารวัตรใหญ่เฉียวฉู่เซิง” ที่ดูแลคดีฆาตกรรมในเมืองเซี่ยงไฮ้ และ เซียวเยี่ยน รับบท “ป๋ายโหย่วหนิง” นักข่าวสาวลูกมาเฟียใหญ่ประจำเซี่ยงไฮ้ โดยเฉพาะสองคู่หูนักสืบอย่างลู่เหยาและสารวัตรเฉียว ที่ตีฝีปากความกวนแสบสันต์ได้ดีเว่อร์ จนสื่อไทยแอบแซวว่าเคมีดีเกิ๊น จนนางเอกไม่มีที่ยืน!เรื่องราวเล่าถึงลู่เหยาบัณทิตหนุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์ มาได้งานเป็นผู้จัดการฝ่ายหลักทรัพย์ธนาคาร แต่วันหนึ่งเขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม และถูกเฉียวฉู่เซิง สารวัตรใหญ่จับกุมตัว โดยมีนักข่าวสาวป๋ายโย่วหนิงเข้ามาพัวพันคอยตามติดทำข่าวเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง ลู่เหยาใช้ความสามารถการคิดวิเคราะห์สุดเฉียบจับคนร้ายตัวจริงได้สำเร็จ แต่กลับกลายเป็นคนตกงานหลังปิดคดี และกลายมาเป็นรูมเมทกับนักข่าวป๋ายเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้อง แต่ด้วยความอัจฉริยะชนิดหาใครเทียบยากสารวัตรเฉียวที่เห็นแววการสืบคดีของลู่เหยาจึงได้ชักนำให้เขาเข้าร่วมทีมสืบคดีด้วยกันตัวซีรีส์ยังหาชมกันได้ในไทย ทางแอป MonoMax และ iQIYI Thailand ดูกันยาวๆ นันสต็อป 36 ตอนจบทิ้งช่วงจากแนวนี้นานถึง 2 ปี มาปีนี้นอกจากเรื่อง ‘พิชิตรักนักแม่นปืน’ (Hello The Sharpshooter – 2022) ที่กวาดรอยยิ้มสาวๆ ตั้งแต่ต้นปีแล้ว ก็กลับมารับบทยุคสาธารณรัฐจีนอีกครั้ง ในซีรีส์แอคชั่นดราม่าสงครามเรื่อง ‘ล่าสุดขอบเวหา’ (Defying the storm - 2022) รับบท ‘จางฉี’ นักบินกองทัพอากาศ ดีกรีสไตล์พระเอกพระเอ๊กเพอร์เฟคครบเครื่อง รูปหล่อ ฉลาด มีไหวพริบ พ่วงตำแหน่งกัปตันของหน่วย, ครูฝึกนักเรียนอากาศ และลูกชายของผู้สนับสนุนเงินกองทัพ‘ล่าสุดขอบเวหา’ (Defying the storm - 2022) เล่าเรื่องราวยุคสงครามจีนต่อต้านต่างชาติในกลุ่มปัญญาชน นักเคลื่อนไหวทางสังคม ที่มีอุดมการณ์เผยแพร่เลือดรักชาติให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ให้กล้าออกมาปกป้องวัฒนธรรมและมรดกของชาติจากการรุกรานของต่างชาติดำเนินเรื่องผ่านการต่อสู้ของ ‘จางฉี’ นักบินกองทัพอากาศที่บินโชว์พร้อมคู่หมั้น ‘เมิ่งไห่ถัง’ แต่เกิดเหตุเครื่องบินขัดข้อง จนสืบรู้ภายหลังว่าต้นเหตุเกี่ยวพันกับคนขายชาติที่ซุกซ่อนสิ่งต้องห้าม สมบัติ และวัตถุโบราณมาในเครื่องบิน เขาจึงแจ้งไปยังกองบัญชาการ แต่กลับถูกทำลายหลักฐานไปอย่างไร้ร่องรอย จนเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ทำให้เขาได้เข้าไปร่วมมือกับกลุ่มเคลื่อนไหว รวบรวมคนรุ่นใหม่ช่วยกันปกป้องชาติโทนเรื่องมาแนวปลุกเลือดรักชาติเต็มขั้น ตามสไตล์การรับงานของนักแสดงแดนมังกรที่ครั้งหนึ่งต้องมีผลงานแนวนี้ติดไว้ในโปรไฟล์การแสดง ซึ่งบทบาทเรื่องนี้เป็นอีกขั้นบนเส้นทางบันเทิงของหูอี้เทียน ไม่เพียงได้ใช้สกิลความโรแมนติกกับนางเอกของเรื่อง รับบทโดย ‘จางรั่วหนาน’ นักแสดงสาวหน้าใส ยังได้อวดมาดเท่ๆ ในชุดเครื่องแบบทหารอากาศแนววินเทจ และโชว์ทักษะแอคชั่น การดวลปืน และฉากสงคราม ที่ไม่ได้เห็นกันบ่อยนักสำหรับบทบาทของหูอี้เทียนรับชมฉบับบรรยายไทยได้ทาง youtube ทางช่อง Huace Croton TV Thai จำนวน 40 ตอนจบเป็นซีรีส์ที่กลับมาต่อยอดความโด่งดังจาก ‘ลู่เหยา อัจฉริยะยอดนักสืบ’ (My Roommate is a Detective - 2020) สำหรับ ‘ยอดนักสืบพิชิตคดี’ (Checkmate - 2022) ที่จับเอานักแสดงนำคู่เดิมที่เคยสร้างกระแสมาแล้วอย่างหูอี้เทียน&จางอวิ๋นหลง กลับมาพบกันอีกครั้งกับซีรีส์จีนสืบสวนแนวเดิม ที่เปลี่ยนไปคือคาแร็กเตอร์ตัวละครและการดัดแปลงบทประพันธ์ที่มีการยกเครื่องจากนวนิยายสุดคลาสสิคระดับตำนานแม้จะใช้นักแสดงนำเหมือนกันและอยู่ในยุคสมัยเดียวกัน แต่ ‘ยอดนักสืบพิชิตคดี’ ไม่ใช่ภาคต่อของ ‘ลู่เหยา อัจฉริยะยอดนักสืบ’ แต่เป็นมิติใหม่ของวงการซีรีส์จีน ด้วยการนำผลงานของ อกาธา คริสตี้ ราชินีแห่งนวนิยายอาชญากรรมมาตีความใหม่ในเวอร์ชั่นภาษาจีนครั้งแรก จากนวนิยายขึ้นหิ้งอย่าง Murder on the Orient Expressเรื่องนี้ ‘หูอี้เทียน’ มาสวมบทของยอดนักสืบรุ่นใหญ่ เฮอร์คูล ปัวโรต์ ในเวอร์ชั่นนิยาย มาถ่ายทอดใหม่ในเวอร์ชั่นจีน กลายมาเป็น ‘ซือถูเหยียน’ ชายหนุ่มฉลาดหลักแหลม ทนายผู้ไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจมืด และพกพาความสามารถในการไขคดีเรื่องนี้แฟนๆ และ FC จะได้เห็นมาดฉลาดแกมโกงเล็กๆ แต่สุขุมรอบคอบของหูอี้เทียน และแฟชั่นแนววินเทจสุดเริ่ดหรูที่มาช่วยเสริมความหล่อเข้มของเขาไปอีกขั้น แถมการดำเนินเรื่องรวดเร็วชวนติดตาม ผสมโรงกับบทบาทการแสดงของ ‘จางอวิ๋นหลง’ ที่มารับบท ‘หลั่วเส้าชวน’ ทายาทมหาเศรษฐีท่าทางยียวน ยิ่งทำให้การสืบคดีเต็มไปด้วยความเข้มข้นและสนุกสนานชวนติตามไปกับกลเม็ดการสืบคดีของสองหนุ่ม โดยตามไปชมกันได้ทาง WeTV Thailand และ iQIYI Thailand เบาๆ แค่ 24 ตอนจบจบเรื่อง ‘ยอดนักสืบพิชิตคดี’ ไม่กี่สัปดาห์ หูอี้เทียนก็มีผลงานจ่อคิวติดกับ ‘ชะตารักข้ามเวลา’(See You Again - 2022) ซีรีส์แนวข้ามเวลาที่ผูกกลิ่นฉากหลังยุคสาธารณรัฐจีนกับยุคปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกัน บนโทนเรื่องแนวโรแมติกคอเมดี้แฟนตาซี โดยเป็นหนึ่งในออริจินัลซีรีส์จีนของ iQiyi (อ้ายฉีอี้) ในคอลเลคชั่น “SWEET ON 2022”ต้องบอกว่าชะตารักข้ามเวลา เป็นซีรีส์ที่ได้รับการจับตามองอย่างมากจากเหล่าแฟนๆ ซีรีส์ ยังไม่ทันลงจอก็มียอดจองรอชมมากกว่า 300 ล้านบนแพลตฟอร์ม iQIYI (ฟีเจอร์ใหม่บนแอปดูซีรีส์ของจีนที่ให้ผู้ใช้กดเตือนหรือจองเรื่องที่อยากดู) ไม่ว่าจะด้วยอยากเสพความฟินจากคู่จิ้นหรือด้วยพล็อตเรื่อง เพราะปกติมุกข้ามเวลาสไตล์ซีรีส์จีน มักเป็นคนปัจจุบันข้ามไปอดีต แต่เรื่องนี้เป็นคนในอดีตข้ามมาปัจจุบัน แถมเรื่องนี้ยังเป็นการโคจรมาพบกันของพระนางที่ใครหลายคนรอคอยอย่างหูอี้เทียน&เฉินอวี้ฉี จากกระจกสองนครา ( Mirror : A Tale of Twin Cities-2022) และดาบมังกรหยก 2019เรื่องราวว่าด้วย ‘เซี่ยงฉินอวี่’ (หูอี้เทียน) ดาราภาพยนตร์สาธารณรัฐจีนยุค 1930 ที่บังเอิญเดินทางข้ามมายังศตวรรษที่ 21 และได้พบกับ ‘จินอาอิ๋น’ (เฉินอวี้ฉี) นักเขียนกิ๊กก๊อกที่มีนิสัยต่างกันคนละขั้ว และกลายมาเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องราวแสนโรแมนติกสุดอลเวง โดยในช่วงทศวรรษ 1930 เซี่ยงฉินอวี่ ถูกยิงโดยบังเอิญกลางกองถ่าย ทำให้เขาเดินทางมายังปัจจุบันแบบงงๆ! และพยายามหาทางกลับไปช่วงเวลาของตัวเอง แต่จะทำอย่างไรเมื่อเขาดันตกหลุมรักกับจินอาอิ๋น สาวยุคสมัยนี้ไปเสียแล้วความสนุกไม่เพียงการหาหนทางกลับสู่ช่วงเวลาของตัวเอง แต่ยังอยู่ที่การค้นหาเบื้องหลังความจริงของการถูกยิงของเขาเช่นกันแค่พล็อตเรื่องคงไม่คณามือหลัวแห่งชาติของเรา เพราะเป็นแนวโรแมนติกแสนถนัดของหูอี้เทียน แต่ที่ทำเอาสาวๆ ใจสั่นยิ่งกว่าคงเป็นลุควินเทจที่ข้ามเวลามายุคปัจจุบันจะฮากันแค่ไหน? อย่างไร? แค่ทีเซอร์ก็รู้สึกได้ถึงความสนุกสนานชุลมุนอลวนแล้วตามไปตอกฝาโลงตายศพสงบสีชมพูกันได้ทาง iQIYI Thailand 30 ตอนจบ ซีรีศืเพิ่งเริ่มฉายเมื่อ 5 กันยายนที่ผ่านมา ยังตามไปจิกหมอนกอดผ้าห่มกันทันmydramalist.com/https://www.monomax.me/review/detail/MyRoommateisaDetective_Reasonhttps://www.iq.com