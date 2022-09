เป็นพระมารดาและองค์ราชินี “คิมฮเยซู” พลิกบทบาทโฉมใหม่ ใน “The Queen's Umbrella”

The Queen’s Umbrella จะพาคนดูไปเกาะติดเรื่องราวความขัดแย้งในราชสำนัก รวมถึงองค์ชายที่สร้างเรื่องปวดหัวให้กับราชวงศ์ เพื่อจะเตรียมความพร้อมให้องค์ชายน้อยขึ้นเป็นรัชทายาทที่เหมาะสม นอกจากจะถ่ายทอดแง่มุมเรื่องการศึกษาที่มีเรียนเฉพาะชนชั้นสูง 1% ในยุคโชซอน ซีรีส์ยังถ่ายทอดเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกที่ทุกคนเข้าถึงได้อีกด้วยนอกเหนือจาก คิมฮเยซู ซีรีส์นำแสดงโดยยอดฝีมือเชือดเฉือนบทบาทคับคั่ง อาทิ คิมแฮซุก (Kim Hae-sook), ชเววอนยอง (Choi Won-young), คิมอึยซอง (Kim Eui-sung), มุนซังมิน (Moon Sang-min), คังชานฮี (Kang Chani) วงSF9, อ๊กจายอน (Ok Ja-yeon), คิมกาอึน (Kim Ga-eun), ยูซ็อนโฮ (Yoo Seon-ho), ยุนซังฮยอน (Yoon Sang-hyun), คิมมินกี (Kim Min-ki) และอีกมากมายทั้งนี้ วันที่ 1 กันยายน ซีรีส์เรื่อง The Queen’s Umbrella ได้ปล่อยภาพโปสเตอร์ใหม่ 2 ภาพ เป็นภาพของ คิมฮเยซู ที่มารับบทเป็น มเหสีอิมฮวารยอง พระมารดาขององค์ชายที่ต้องเผชิญกับปัญหา และมเหสีของพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ การที่ต้องทุ่มเทดูแลลูกชายตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้อิมฮวารยองสูญเสียภาพลักษณ์ที่งามสง่า และต้องเร่งตามองค์ชายให้ทัน ทุกวันในชีวิตเธอเต็มไปด้วยบททดสอบมากมาย แต่เธอยอมทำทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์ต่อลูกภาพโปสเตอร์แรก เป็นภาพของอิมฮวารยองขณะกำลังกางร่มให้กับองค์ชายพระองค์น้อย โอรสของนาง โดยได้ยื่นร่มออกไปกำบังให้เพื่อไม่ให้โอรสเปียกฝน แม้ว่าตัวนางเองจะเปียกปอนจากสายฝนที่ตกกระหน่ำลงมาก็ตาม เบื้องหลังทั้งคู่คือพระราชวังที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง จึงน่าสนใจยิ่งว่า อิมฮวารยอง จะมีวิธีการอย่างไรบ้างเพื่อปกป้องลูกๆของเธอไม่เหมือนกับโปสเตอร์แรกที่เต้ฒไปด้วยความอบอุ่นของอิมฮวารยอง ภาพโปสเตอร์แบบที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจแน่วแน่ของอิมฮวารยอง ที่กำลังจ้องมองมายังตรงหน้าด้วยดวงตาที่แน่วนิ่ง มั่นคง สมกับเป็นแม่ของแผ่นดิน ยิ่งไปกว่านั้น เรื่องนี้ยังจะได้เห็นภาพลักษณ์ที่แตกต่างออกไปจากเดิมของคิมฮเยซู ที่จะอวดโอ้ความงดงามสมบูรณ์แบบของเธอให้เห็น แฟนๆ ต่างตั้งตารอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ของนักแสดงมากฝีมือคนนี้เรียบเรียงจาก : soompi.com