ลุ้น 2 สาว “ซงฮเยคโย & ฮันโซฮี” ร่วมแสดงด้วยกัน ในซีรีส์ระทึกขวัญผลงาน "อีอึงบก" ผู้กำกับ Goblin

ต่อรายงานดังกล่าว ตัวแทนจาก 9ato Entertainment เอเจนซี่ต้นสังกัดของฮันโซฮีกล่าวว่า “ฮันโซฮีได้รับข้อเสนอให้แสดงใน The Price of Confession จริง และเธอกำลังทบทวนข้อเสนอ การเจรจาออกมาในเชิงบวก” ขณะเดียวกันแหล่งข่าวจาก UAA ต้นสังกัดของซงฮเยคโยกล่าวว่า “'The Price of Confession' เป็นหนึ่งในโปรเจ็กต์ที่เธอกำลังตรวจสอบข้อเสนออยู่”“The Price of Confession” เล่าเรื่องราวถึงเหตุการณ์ฆาตกรรมนองเลือดที่มีผู้หญิงสองคนเข้าไปพัวพัน กำกับโดยผู้กำกับอีอึงบก เจ้าของผลงานโปรเจ็กต์ยอดนิยมมากมายรวมถึง Sweet Home, Jirisan, Mr. Sunshine และ และ Goblin หรือ Guardian: The Lonely and Great God เขียนบทโดย กวอนจงกวาน (Kwon Jong-kwan) จากผลงานเขียนบทภาพยนตร์ Sad Movie และ Proof of Innocenceซงฮเยคโย กำลังเจรจาเพื่อรับบทเป็น อันยุนซู ครูสอนศิลปะ ผู้ฝันถึงความสุขเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต แต่เธอกลับจมอยู่ในเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง จนทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง แม้จะมีอุปสรรค์ที่ต้องเผชิญ แต่อันยุนซูก็ไม่ยอมแพ้และยังคงมุ่งมั่นอย่างเข้มแข็ง ซงฮเยคโย เคยแสดงในซีรีส์ของผู้กำกับอีอึงบกเรื่อง Descendants of the Sunฮันโซฮี กำลังเจรจาในบทผู้หญิงลึกลับชื่อ โมอึน ซึ่งไม่เป็นที่รู้จักมักคุ้น แต่เนื่องจากนิสัยต่อต้านสังคม ทุกคนจึงหวาดกลัวเธอ แต่โมอึนกลับเป็นคนยื่นมือออกไปหายุนซูเพื่อเปิดโลกใบใหม่ให้เห็นเรียบเรียงจาก : soompi.comภาพจาก : hancinema.net