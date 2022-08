Review ซีรีส์ : “ทาเทียน่า มาสลานี่” นักแสดงหญิงสุดสตรอง ผู้เกิดมาเพื่อรับบท “She-Hulk”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

นักแสดงนำหญิงชาวแคนาเดียนวัย 36 ปี เจ้าของรางวัล Emmy Awards ปี 2016จาก Orphan Black ผู้รับบทมนุษย์โคลนที่มีบุคลิกแตกต่างกันถึง 11 คาแร็กเตอร์ (เอากับเธอสิ!) ทาเทียน่าก้าวสู่ความท้าทายครั้งใหม่ในชีวิตนักแสดงด้วยบทซูเปอร์ฮีโร่หญิงสวย-สมาร์ท-สตรองคนใหม่แห่งจักรวาลมาร์เวลในซีรีส์ต้องขอบอกว่า การแสดงของทาเทียน่าไม่ค้านสายตาผู้ชมทั่วโลกเลยแม้แต่น้อย นี่อาจเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอกำลังเนื้อหอมหนักหน่วงในแวดวงฮอลลีวูดเวลานี้ มาทำความรู้จักทาเทียน่า (Tatiana Maslany) ให้มากขึ้นกันดีกว่าแล้วคุณจะรู้ว่า ทำไม She-Hulk ต้องเป็นเธอคนนี้!นักแสดงหญิงชาวแคนาเดียนคนแรกที่คว้ารางวัล Primetime Emmy Award 2016 (สาขาดราม่า) จากความสำเร็จถล่มทลายในซีรีส์ 'Orphan Black' เผยเทคนิคทางการแสดงให้โลกรู้ว่า เธอชอบใช้เพลงเป็นสื่อในการเข้าถึงตัวละครต่าง ๆ เช่นเดียวกับการรับบทเป็น 'She-Hulk' ซูเปอร์ฮีโร่สาวคนใหม่ใน MCU ซึ่งเธอก็ใช้เพลงเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงตัวละครเช่นกัน (ส่วนจะเป็นเพลงอะไรนั้นทาเทียน่าไม่ได้กล่าวไว้)ทาเทียน่าเกิดเมื่อวันที่ 22 กันยายน 1985 ที่เมืองเรจิน่า ประเทศแคนาดา เธอเป็นลูกสาวของช่างไม้และนักแปล ทั้งยังมีเชื้อสายออสเตรีย เยอรมัน โปแลนด์ โรมาเนีย และยูเครน ทาเทียน่าหลงใหลในโลกของการแสดงตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมที่ Dr. Martin LeBoldus และค้นพบว่า โลกแห่งการแสดงเป็นใบเบิกทางสู่อิสรภาพในโลกกว้าง (หนึ่งเดียวที่ได้รับการอนุมัติจากพ่อและแม่) นั่นทำให้เธอมุ่งมั่นที่จะเลือกเดินบนเส้นทางนี้มาตั้งแต่เด็กทาเทียน่า ปรากฎตัวในซีรีส์สัญชาติแคนาดาครั้งแรกกับบทผีสาวจาก "Ginger Snaps 2" ก่อนจะรับบทตลกในซีรีส์แนวคอเมดี้อยู่นานกว่าสิบปี เธอมีทักษะในการด้นสดไม่เป็นสองรองใคร เธอยังรับบทบาทหลากหลายในซีรีส์ต่างๆ อย่างการรับบทลูกสาวที่ติดเฮโรอีนงอมแงมของ ดร. ทอม เว็กซ์ล่าร์ (ในซีรีส์แนวคอเมดี้เรื่อง Being Erica) นอกจากนี้ เธอยังรับบท 'พระแม่มารี' ในซีรีส์อังกฤษเรื่อง 'The Nativity' ซึ่งฝีไม้ลายมือทางการแสดงจากเรื่องนี้ ทำให้เธอได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีอีกด้วยเส้นทางการเป็นนักแสดงของเธอเจิดจรัสถึงขีดสุดระหว่างปี 2013-2017 กับการรับบทมนุษย์โคลนใน'Orphan Black' ส่งผลให้เธอได้รับรางวัลสำคัญจากเวทีระดับโลกอย่าง Emmy Awards และ Critics' Choice Television Awards อีกสองรางวัลเธอยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมและได้รับการยกย่องจาก The Guardianในปี 2014 ว่า"การแสดงของเธอจัดอยู่ในการแข่งขันระดับโอลิมปิก"เลยเชียวล่ะจึงไม่น่าแปลกใจที่ Jessica Gao หัวหน้าทีมเขียนบท She-Hulk ผู้เคยเขียนบทให้ซีรีส์ไซไฟชื่อดังอย่าง 'Rick and Morty' (2017) นี่เป็นครั้งแรกที่เจซซิก้าร่วมงานกับ Marvel Studios ถึงกับออกมายืนกรานว่า บทนี้ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อทาเทียน่าเท่านั้น!She-Hulk: The Attorney at Law ซีรีส์9 ตอน ออนแอร์ทาง Disney PlusHotstar ว่าด้วยเรื่องราวของ'เจนนิเฟอร์ วอลเตอร์ส'(รับบทโดย ทาเทียน่า) ทนายความหญิงไฟแรงที่จู่ๆ (ซวยหรือโชคดี?) ชีวิตเปลี่ยนเพราะได้รับการถ่ายเลือดจากลูกพี่ลูกน้องอย่างบรูซแบนเนอร์ (The Hulk) ทำให้เธอมีพลังอันลิมิเต็ดไม่ต่างกับฮัลค์จะต่างตรงที่เจนสามารถควบคุมอารมณ์ บุคลิกภาพและสติปัญญาได้ดีกว่าฮัลค์ในร่างผู้ชาย เพราะเธอกล่าวติดตลกในตอนหนึ่งของซีรีส์ว่า "ผู้หญิงพร้อมจะโกรธได้ทุกเมื่อ" นั่นทำให้เธอชินกับการควบคุมอารมณ์โกรธมากกว่าผู้ชายไงล่ะแม้เจนนิเฟอร์จะกลายร่างเป็น She-Hulk แต่เธอก็ยังว่าความในชั้นศาลได้อย่างหลักแหลมถึงขั้นโดดเด่นเกินไปในสายงานจนถูกเชิญออกจากบริษัทเพราะความเป็นทนายในร่างซูเปอร์ฮีโร่ก่อนที่ประธานบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งจะมอบหมายงานใหม่ในฐานะหัวหน้าทีมกฎหมายผู้เชี่ยวชาญคดีความซูเปอร์ฮีโร่คนแรกของโลกทาเทียน่า ให้สัมภาษณ์กับThe Guardian ว่า เธอสนุกกับการได้ร่วมงานกับมาร์ค รัฟฟาโล (ผู้รับบท The Hulk) ที่ถ่ายทอดความเป็นฮัลค์และแบ่งปันประสบการณ์ดี ๆ ในกองถ่ายให้อบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะนอกจากมาร์ค รัฟฟาโล ยังมีตัวละครนำใน The Hulk และจักรวาล MCU ปรากฎกายในซีรีส์She-Hulk มากมาย โดยเฉพาะมาร์คที่มีบทบาทอย่างมากในฐานะ 'พี่เลี้ยง'ให้กับเจนนิเฟอร์ รวมถึงคู่ปรับเก่าของฮัลค์อย่าง Tim Roth (รับบท Abomination) Charlie Cox (รับบท Daredevil)และ Benedict Wong (รับบทหว่อง) โดยมาร์ครัฟฟาโล ได้กล่าวติดตลกในรอบปฐมทัศน์ของซีรีส์She-Hulk ว่านอกจากนี้ ทาเทียน่ายังให้การสนับสนุนชาวLGBTQ อย่างมาก จะเห็นได้ชัดในรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่อง'Doctor Strange In The Multiverse of Madness' เธอสวมเสื้อยืดจาก The Trevor Project องค์กรไม่แสวงหากำไรที่เคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายของชาวLGBTQ รวมถึงเธอยังสวมเสื้อสเวตเตอร์ที่มีข้อความว่าระหว่างการโปรโมทซีรีส์ She-Hulk (หลังจากร่างกฎหมาย "Don't Say Gay" ผ่านการอนุมัติในรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา)เธอยังกล่าวด้วยว่านี่เองที่เป็นเหตุผลให้ Jessica Gao และทีมงานเบื้องหลังต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่า 'She-Hulk'ต้องเป็นทาเทียน่าคนแรกและคนเดียวเท่านั้น!อยากรู้ว่าเธอเหมาะสมกับบทบาทนี้แค่ไหนรับชมได้แล้ววันนี้ทาง DisneyPlusHotstar