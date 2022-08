เรื่องย่อซีรีส์จีน “ยอดนักสืบพิชิตคดี | Checkmate”

• ทีมนักสืบไขคดีดังชื่อเรื่อง : Checkmateชื่อไทย : ยอดนักสืบพิชิตคดีชื่อจีน : 民国大侦探แนวซีรีส์ : ย้อนยุค, สืบสวน, อาชญากรรมผู้กำกับ : จางเหว่ยเค่อ (Zhang Wei Ke) ผลงานกำกับซีรีส์ “ลู่เหยายอดนักสืบแห่งยุคสาธารณรัฐจีน | My Roommate Is A Detective”ผู้เขียนบท : -ดัดแปลงจากนิยายคลาสสิก ของ อกาธา คริสตี้ : ไม่เรียงตามตอนในซีรีส์ 1. Murder on the Orient Express, 2. The Murder of Roger Ackroyd, 3. The Four Suspects: A Miss Marple Short Story, 4. The Dentist Murder, 5. Five Little Pigs (Beer Murder, The Kidnapped Prime Minister, 5. Three Act Tragedy และ 6. The Curtainผู้ผลิต : Shengjin Picturesจำนวนตอนออกอากาศ : 24 ตอนจบ ตอนละ 45 นาทีระยะเวลาออกอากาศ : 10 สิงหาคม - 24 สิงหาคม (สำหรับสมาชิก VIP)รายชื่อนักแสดง : หูอี้เทียน รับบทเป็น ซือถูเหยียน จางอวิ๋นหลง รับบทเป็น ลั่วเส้าชวน, จางซินหยู รับบทเป็น โจวม่อหว่าน , เซินหยูเจี๋ย รับบทเป็น โจวจิ้งเซวียน, เซวียนเหยียน รับบทเป็น จินฉีหมิง, หม่ารุ่ย รับบทเป็น มาดามเซิน (อาจารย์แม่), หลิวหมิ่น รับบทเป็น ไป๋ชานชาน, หลี่อิงอิง รับทเป็น ไป่ลู่, เฮ่อหยงเซิง รับบทเป็น รองผู้กำกับ เซียะหัว, เฉียวจวินต้า รับบทเป็น หวังจี๋เซียง, กั๋วเจิ้นหยู รับบทเป็น เสี่ยวหลิว และ นักแสดงมากมายแน่นจอออกอากาศในไทยพร้อมจีน ทาง : iQIYI และ WeTV เริ่ม 10 สิงหาคม - 24 สิงหาคม 2565ซือถูเหยียน (รับบทโดย หูอี้เทียน) ทนายความผู้ซื่อตรง ยึดมั่นในความถูกต้องและความยุติธรรม แต่จากการว่าความในชั้นศาลทำให้ผู้ร้ายที่หลักฐานแน่นหนาหลุดคดีไป เขาไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจ จึงออกจากการเป็นทนายความ และเดินทางออกจากปักกิ่งมุ่งหน้าไปยังเมือง ฮาร์บิน ด้วยรถไฟขบวนพิเศษ โอเรียน เอ็กซ์เพรสระหว่างทางเขาได้พบกับ ลั่วเส้าชวน (รับบทโดย จางอวิ๋นหลง) นายตำรวจหนุ่มจากตระกูลผู้ดีฐานะร่ำรวยที่หนีพ่อมาเป็นตำรวจ จากการช่วยเหลือของวือถูเหยียนช่วยให้เส้าชวนจับคนร้าย เส้าชวนจึงให้ตั๋วรถไฟชั้นพิเศษกับ ซือถูเหยียน และเดินทางไปพร้อมกันระหว่างการเดินทางซือถูเหยียนได้พบกับฆาตกรที่รอดพ้นคดีที่เขาว่าความ และถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้ายบนรถไฟ ที่หาฆาตกรไม่เจอ เขาได้สืบและไขคดีจนพบว่าเป็นคดีที่คนร้ายซึ่งเป็นผู้โดยสารชั้นวีไอพีบนรถไฟขบวนเดียวกัน วางแผนและสมคบคิดกันมากมาย สุดท้ายซือถูเหยียนก็ปิดคดีได้ และทำสิ่งที่เหลือเชื่อเมื่อเขาแจ้งกับตำรวจฮาร์บินว่าคนร้ายหนีลงรถไฟไปแล้วเมื่อไปถึงที่จุดหมาย ซือถูเหยียนก็ได้ช่วยไขคดีที่ ลั่วเส้าชวนถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรที่ฆ่าพ่อของเขา และปิดคดีได้ในที่สุดลั่วเส้าชวน เปิดสำนักงานนักสืบเอกชน เพื่อให้ ซือถูเหยียน อยู่ที่เมืองฮาร์บินต่อ ตามคำขอของอาจารย์แม่ (รับบทโดย หม่ารุ่ย) ลั่วเส้าชวน เองก็เป็นตำรวจประจำการที่ฮาร์บินด้วย พวกเขายังได้รู้จักกับ โจวม่อหว่าน (รับบทโดย จางซินหยู) ครูสอนดนตรีแสนสวยผู้เฉลียวฉลาด จินฉีหมิง (รับบทโดย เซวียนเหยียน) นักข่าวหนุ่มไฟแรงผู้สืบไปค้นคว้าได้รวดเร็ว โจวจิ้งเซวียน คุณหนูที่พ่อขอเส้าชวนหมายมั่นจะให้แต่งงานด้วย ทั้ง 5 คนช่วยกันไขคดีจนโด่งดังไปทั่วเมืองฮาร์บินทนายความหนุ่มผู้มุ่งมั่นและรักความยุติธรรม เชื่อมั่นในความจริงและกฎหมายเป็นที่สุด เมื่อถูกอำนาจมืดกดดันจนต้องออกจากงานว่าความที่เขารัก หนีจากปักกิ่งมุ่งหน้าสู่ฮาร์บิน เขากลายเป็นนักสืบผู้โด่งดังแห่งเมืองฮาร์บิน ฉลาด รอบคอบ รอบรู้ ไหวพริบดี สืบคดีไขความจริงเกี่ยวกับการฆาตกรรมที่มีเงื่อนงำและหาฆาตกรตัวจริงมารับโทษตำรวจหนุ่มจากตระกูลผู้ดี เป็นทายาทนักธุรกิจผู้ร่ำรวยที่หนีจากปักกิ่งมาเป็นตำรวจที่เมืองฮาร์บิน และเป็นคู่หูคอยช่วยเหลือ และเชื่อมั่นในตัวซือถูเหยียนติดตามรับชม “ยอดนักสืบพิชิตคดี | Checkmate” ซีรีส์แนวย้อนยุค สืบสวน สอบสวน ไขคดีฆาตกรรมและอาชญากรรม ที่พาคนดูย้อนไปในยุคอันหรูหราของสาธารณรัฐจีนช่วงศตวรรษที่ 20 ทาง WeTV และ iQIYIWONPI เรียบเรียงร้อยเรื่องราว ข้อมูลจาก : WeTV.com, iQ.com , mydramalist.comภาพประกอบจาก : ทวิตภพ และแฟนเพจ WeTV, iQIYI, m.weibo.cn