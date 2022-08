คอนเฟิร์มแล้ว "Alchemy of Souls ภาค 2" ได้ดูแน่นอน ธันวาคมปีนี้ ลุ้นนำหญิง “จองโซมิน” มาไหม?

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า "Alchemy of Souls ภาค 2" จะออกฉายในเดือนธันวาคมปี 2565 นี้ โดยมีรายงานข่าวว่า ระหว่างนี้นักแสดงและทีมงานกำลังเร่งถ่ายทำกันหัวฟู โดยซีรีส์มีกำหนดปิดกล้องในฤดูใบไม้ร่วงนี้ (กันยายน – พฤศจิกายน)ทั้งนี้ ตัวแทนจากช่อง tvN ได้ออกมายืนยันต่อรายงานข่าวที่ว่าภาค 2 ของซีรีส์จะออกอากาศในเดือนธันวาคม ปีนี้ ว่าเป็นเรื่องจริงAlchemy of Souls เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซี เล่าถึงเรื่องราวในอาณาจักรเวทมนตร์ ดินแดนสมมติที่ไม่มีอยู่จริง เมื่อเวทมนตร์แห่งการเล่นแร่แปรวิญญาณ สามารถเอาชนะทุกสิ่งอย่าง จนทำให้โชคชะตาของผู้คนบิดเบี้ยวพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือ โดยทั้งภาคแรก และ ภาค 2 กำกับโดย พัคจุนฮวา (Park Joon-hwa) เขียนบทโดยสองศรีพี่น้องตระกูลฮง ฮงจองอึน (Hong Jung-eun) กับ ฮงมีรัน และHong Mi-ranซีรีส์ความยาว 20 ตอนจบ ออกอากาศตอนแรกในวันที่ 18 มิถุนายน 2022 ทางช่อง tvN และ Netflix ซึ่งภาคแรกจะจบลงในวันที่ 28 สิงหาคม นอกจากนี้ ยังมีการเปิดเผยอีกว่า Alchemy of Souls: Part 2 จะมีเพียง 10 ตอนเท่านั้นAlchemy of Souls นำแสดงโดย อีแจอุค, จองโซมิน, ฮวังมินฮยอน, ชินซึงโฮ, ยูจุนซัง, โอนารา, ยูอินซู, โกจุนยอง และอีกมากมายเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา มีรายงานข่าวว่าบทนำหญิงของ จองโซมิน จะถูกแทนที่โดย โกยุนจอง ในภาค 2 แต่ทีมผู้ผลิตได้ให้คำตอบสั้นๆ โดยระบุว่าพวกเขาไม่สามารถตอบเรื่องนี้ได้ เพราะอาจเป็นการสปอยล์ตอนจบภาค 1 ว่าซั่นAlchemy of Souls จะออกอากาศตอนจบ EP.20 ในคืนนี้ (วันที่ 28 สิงหาคม) เวลา 21:10 น. ตามเกาหลี รับชมได้ทั้งทางเคเบิ้ล tvN และแพลตฟอร์ม OTT ทั่วโลกอย่าง Netflixยังมีรายงานข่าวอีกว่า ใน ภาค 2 ตัวละครทั้งหมดจะกลับมาปรากฏตัวในซีรีส์ทุกคน เว้นแต่ จองโซมิน เพียงคนเดียวที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน แต่ที่ได้รับการยืนยันก็คือนักแสดงหนุ่ม โดซังอู (Do Sang-woo) จะถูกเพิ่มเข้ามาในภาค 2 นี้ และอาจมีนักแสดงใหม่เพิ่มเสริมเข้ามาอีกcr : entertain.naver.com