Netflix คว้ามังงะดังของญี่ปุ่น “ปรสิต” สร้างเป็นซีรีส์เกาหลีไซไฟ ฝีมือ "ยอนซังโฮ" ผกก. Train To Busan

ซึ่งได้ประกาศรายชื่อ 3 นักแสดงหลักอย่างเป็นทางการแล้ว อันมี คูคโยฮวาน (Goo Kyo-hwan), อีจองฮยอน (Lee Jung-hyun) และ จอนโซนี (Jeon So-nee)โดยซีรีส์ใช้ชื่อ “Parasyte: The Gray” เป็นผลงานการกำกับของ “ยอนซังโฮ” (Yeon Sang-ho) ผู้สร้างสรรค์ผลงานซีรีส์และภาพยนตร์แนวระทึกขวัญดังปัง อย่าง Train to Busan, Peninsula, Hellbound, ฯลฯ โดย ยอนซังโฮ จะเขียนบทร่วมกับ ริวยองแจ จากผลงานเขียนบทซีรีส์เรื่อง Money Heist: Korea – Joint Economic Area และจะเป็นการผลิตของสตูดิโอ WOW POINTParasyte: The Gray บอกเล่าเรื่องราวของเหล่ามนุษย์ชาติ ที่ถูกควบคุมด้วยสิ่งมีชีวิตคล้ายปรสิตลึกลับจากต่างดาว ที่ตกจากอวกาศลงสู่โลก พวกมันพยายามเข้ายึดครองร่างกายของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต โดยการกลืนกิน และยึดส่วน "หัว" ของสิ่งมีชีวิตนั้นเพื่อการดำรงชีวิตของมันเอง จนคนนั้นกลายเป็นปรสิตโดยสมบูรณ์ เมื่อพวกมันเริ่มคุกคามชีวิตผู้คนอย่างหนัก มนุษย์กลุ่มหนึ่งจึงรวมตัวกันเพื่อทำสงครามกับความชั่วร้ายนี้สำหรับ อีจองฮยอน และ คูคโยฮวาน เป็นนักแสดงที่เคยร่วมงานกับผู้กำกับ ยอนซังโฮ มาแล้วในภาพยนตร์ Peninsula ภาคต่อของ Trian to Busan ในปี 2020 ซึ่งทั้งคู่จะกลับมาแสดงร่วมกันอีกครั้งในเรื่องนี้ โดยมีนักแสดงสาว จอนโซนี ร่วมแสดงนำด้วยทั้งนี้ จอนโซนี รับบทเป็น จองซูอิน หญิงสาวที่ตกเป็นเหยื่อของปรสิตลึกลับตัวหนึ่ง แต่เมื่อปรสิตไม่สามารถยึดร่างและควบคุมหัว (สมอง) ของเธอได้ เธอกับปรสิตตัวนั้นจึงเริ่มต้นใช้ชีวิตร่วมกันด้วยวิธีอันแปลกประหลาดโดยไม่คาดคิดส่วน คูคโยฮวาน รับบทเป็น ซอลคังอู มีภารกิจหลักในการตามหาปรสิตตัวหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อตามหาน้องสาวที่หายตัวไปของเขาในขณะเดียวกัน อีจองฮยอน จะรับบทเป็น ชเวจุนคยอง หัวหน้าทีมเกรย์ หน่วยเฉพาะกิจที่รวมพลผู้คนที่ยอมอุทิศตนให้กับการต่อสู้กับปรสิต หลังจากต้องสูญเสียสามีไปเป็นปรสิต ความตั้งใจอันมุ่งมั่นแรงกล้าของเธอที่จะทำลายรูปแบบชีวิตที่รุกรานโลกมนุษย์เหล่านี้ เป็นสิ่งเดียวที่หล่อเลี้ยงทำให้เธอมีชีวิตอยู่ได้cr : www.soompi.com, hancinema.net, siamintershop.com