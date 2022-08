Scoop พิเศษ : มูฟออนไม่ได้ เมื่อ 6 พระเอกจีนสุดกร้าวใจแจกออร่าลุคพีเรียดพร้อมกันบน 5 ซีรีส์ตัวท็อป

สวีข่าย รับบท ติงอวิ๋นฉี ผู้สืบทอดขุมทรัพย์เขาคุนหลุน





หูอี้เทียน รับบท ซือถูเหยียน ทนายความหนุ่มผู้ยึดมั่นในกฎหมาย

จางอวิ๋นหลง รับบท หลั่วเส้าชวน ทายาทเศรษฐี

เป็นเดือนที่เหล่าแม่จีนทั้งหลายไม่ต้องพักต้องผ่อน เพราะมีซีรีส์ตัวท็อปเข้ารัวๆ แบบไม่ทันตั้งตัวเรื่องนี้ไม่ทันจบก็มีอีกเรื่องมาจ่อแล้ว แถมแต่ละเรื่องก็ยืนหนึ่งความหลัวหล่อเบ้าหน้าฟ้าประทานมาแจกความหล่อจึ้งกันทั้งนั้นฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดอาการเลิ่กลั่ก นิ้วสั่น เลือกไม่ถูกว่าจะกดดูเรื่องไหน เราขอเป็นฟิวเตอร์คัดซีรีส์ผู้งานดีย์แนวพีเรียดต๊าซๆบทสับ ๆ มาเอาใจเหล่าเมียมโนทั้งหลาย บอกเลยแต่ละบท แต่ละเรื่องโดนป้ายยากันไปชนิดว่าบางคนมูฟออนไม่ได้จะมีอะไรบ้างไปโดนกัน...ยืนหนึ่งเวลานี้ไม่มีใครเกิน ‘แม่ทัพหลิงปู้อี๋’จาก‘ดาราจักรรักลำนำใจ’(Love Like The Galaxy – 2022)ซีรีส์ฟอร์มใหญ่รับบทโดย ‘อู๋เหล่ย’ น้องชายแห่งชาติจีน เล่นคู่กับนางเอกสุดขี้เล่น ‘จ้าวลู่ซือ’ซีรีส์ย้อนยุคถ่ายทอดเรื่องราวความรักระหว่างแม่ทัพหนุ่มหลิงปู้อี๋และเฉิงเซ่าซางสตรีหัวขบถในจวนสกุลเฉิง ดัดแปลงมาจากผลงานของกวนซินเจ๋อล่วน กับชีวิตบุตรีตระกูลเฉิงนามเฉิงเซ่าซาง พลัดพรากจากพ่อแม่ตั้งแต่เด็กเพราะสงคราม จึงถูกเลี้ยงดูมาโดยปู่ย่าและป้าสะใภ้ (ผู้ไม่หวังดี) แต่ด้วยความเฉลียวฉลาดแต่แกล้งโง่ ทำให้นางรอดพ้นสถานการณ์ต่างๆ มาได้ ท่ามกลางความโดดเดี่ยว จนถึงวัยออกเรือนกลับมีผู้งานดีย์มาชอบพอพร้อมกันถึงสามคน ทำให้นางต้องเลือกเส้นทางความรักของตัวเองแม้แกนเรื่องจะเน้นไปที่เรื่องราวของนางเอก แต่ด้วยฝีมือการแสดง บวกออร่าความเท่ของพระเอกอู๋เหล่ย ก็ทำให้แม่ทัพหลิงปู้อี๋กลายเป็นบทที่มีสีสันตกเหล่าเมียมโนได้เป็นโหล ด้วยคาแรคเตอร์เย็นชา เด็ดขาด ห้าวหาญ รักความถูกต้องความยุติธรรม สายตาเฉียบแหลม ดีกรีเป็นถึงโอรสบุญธรรมของฮ่องเต้ ตำแหน่งแม่ทัพ แต่ด้วยความสามารถหลิงปู้อี๋คว้าชัยในการศึกครั้งใหญ่มีความดีความชอบ ฮ่องเต้จึงแต่งตั้งให้เป็นรองนายกองบัญชาการทหารม้าฝ่ายซ้าย แต่เบื้องหลังมีชาติกำเนิดเป็นความลับที่พ่วงมากับความแค้นของครอบครัวบทบาทมาเข้มขนาดนี้ บอกเลยว่าน้องอู๋เหล่ยเอาอยู่ ด้วยประสบการณ์การแสดงมาตั้งแต่ตัวเล็กๆ โลดแล่นในวงการมาตั้งแต่เป็นนักแสดงเด็ก ยิ่งเรื่องนี้อยู่ในชุดเกราะเต็มยศสง่างามมากๆ แถมเคมีความฟินกับจ้าวลู่ซือ คือ มาเต็มบวกๆ ไม่ว่าจะเป็นงานรับลูกความฮา งานซีนอารมณ์ หรืองานสายตาใครเห็นเป็นต้องอ่อนระทวยใครที่เคยโดนอู๋เหล่ยน้องตกจากบท‘อาซือเล่อสุ่น’ ในซีรีส์‘สตรีหาญ ฉางเกอ’ (The Long Ballad - 2021) ต้องมาโดนต่อกับบทนี้ ตัวซีรีส์ดังพลุแตกเรตติ้งกระฉูด ในไทยมีฉายทั้งทางแอป WeTVและ iQIYI Thailand งานนี้สายรอไม่ต้องรอ เพราะตัวซีรีส์เพิ่งจบไป และกำลังทยอยลงพากย์ไทยแบ่งออกเป็น 2 พาร์ท รวมจำนวนทั้งหมด56 ตอนจบเป็นซีรีส์แนวเทพเซียนโปรเจกต์ระดับ S+ อีกเรื่องที่แฟนซีรีส์ปูเสื่อตั้งหน้าตั้งตารอแค่ไม่ยินชื่อนักแสดงนำก็คือระดับแม่เหล็กของวงการแล้ว สำหรับ‘อวลกลิ่นละอองรัก’ (Immortal Samsara – 2022) ที่ได้สองพระนางอย่างเฉิงอี้&หยางจื่อ มารับหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกันผลงานของนักเขียนนามปากกา ‘ซูโม่’บอกเล่าชีวิตเหยียนตัน (หยางจื่อ) ภูตดอกบัวสวรรค์สี่กลีบที่กลายร่างเป็นเซียนน้อย พร้อมกับพี่สาวฝาแฝด ‘จื่อซี’ (เมิ่งจื่ออี้) ต่อมาได้พบกับอิ้งยวนตี้จวิน (เฉิงอี้) มหาเทพผู้สูงศักดิ์ โดยอิ้งยวนนำเหยียนตันมาเป็นเซียนรับใช้ข้างกาย หวังขัดเกลาให้นางอัปเลเวลเซียน แต่ความใกล้ชิดก่อเกิดเป็นความรักและโศกนาฏกรรมที่ต้องพลัดพรากอิ้งยวนตี้จวิน เป็นบทที่เหมาะกับเฉิงอี้มาก จากประสบการณ์ขยี้ตับที่เคยรับบทในซีรีส์แนวเทพเซียนจนโด่งดังถล่มทลายมาแล้วจาก‘ปลดผนึกหัวใจหวนรัก’ (Love and Redemption - 2020)และซีรีส์แนวย้อนยุค‘สัตย์แห่งเมืองฉางอัน’(The Promise of Chang’an- 2020),ลำนำรักเคียงบัลลังก์ (Stand by Me - 2021) กับความหล่อเย็นสุขุมโดยบทอิ้งยวนตี้จวิน ไม่เพียงต้องความเฉลียวฉลาด สุขุมสงบนิ่ง มีบารมีไอดอลในหมู่เทพเซียนด้วยกัน ชนิดไม่ว่าจะย่างกรายไปที่ใด เหล่าเซียนน้อยใหญ่ ภูตนางฟ้านางสวรรค์ต่างชื่นชมในความเก่งกล้าและรูปงามหล่อเหลาหากอีกด้านกลับมีปูมหลังปริศนาแสนเจ็บปวด เพราะชาติกำเนิดของเขาเป็นภัยต่อสวรรค์ เดิมทีต้องถูกกำจัดแต่เทียนจวินกลับไว้ชีวิตเพื่อให้เขาดูแลสวรรค์ ซึ่งด้วยความสามารถทำให้เขาเป็นมหาเทพตั้งแต่อายุยังน้อย หากแต่สวรรค์มีกฎห้ามไม่ให้เขามีความรักทำให้อิ้งยวนต้องทำเป็นปากแข็งใจร้ายกับเหยียนตันทั้งที่รักแทบขาดใจ สุดท้ายทั้งคู่ต้องไปเผชิญชะตารักกันบนแดนมนุษย์นี่แค่เส้นเรื่องและคาแรคเตอร์ของฝั่งอิ้งยวนตี้จวินก็ส่อแววกระตุกต่อมน้ำตาแล้ว ใครชอบแนวดราม่าสุขเศร้าเคล้าโศกกับพระเอกแนวเก่งเว่อร์ แต่ต้องกัดฟันทนแกล้งไม่รักนางเอก ทั้งที่เป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว ต้องมาเจอกับเฉิงอี้ในเรื่องนี้นอกจากความหล่อระดับเทพแล้ว ยังได้เคมีพระนางผสมความโก๊ะของหยางจื่อ ซึ่งเป็นบทถนัดที่แท้ทรูของนาง ทำเอาดูไปฟินไป จนต้องเตรียมตะปูต้องฝาโลงกันเลยตัวซีรีส์แบ่งเป็นสองพาร์ทๆ แรก38 ตอนและพาร์ทสอง 19 ตอน ติดตามกันได้ทั้งซับไทยและพากย์ไทยทาง TrueID ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างฉาย สำหรับสายใจร้อนรอไม่ไหวจะไปส่องในนิยายสปอยล์ตัวเองกันได้ในนิยายชื่อเดียวกันของสำนักพิมพ์แจ่มใสสมัยนี้เปิดกว้างให้แม้แต่พระเอกของเราเป็นจอมมารก็ได้ แต่ถ้าจอมมารจะน่ารักเกินปุยมุ้ยขนาดนี้ ก็ยอมให้ทุกอย่าง สำหรับจอมมารผู้ยิ่งใหญ่ตงฟางชิงชางรับบทโดย หวังเฮ่อตี้ หรือดีแลนหวัง จากซีรีส์แนวเทพเซียนแฟนตาซีโปรดักชั่นเว่อร์วัง ‘ของรักของข้า’ (Love Between Fairy and Devil - 2022) อีกซีรีส์ที่ได้รับการจับตามอง และเพิ่งฉายพร้อมกันทั่วโลกเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ดัดแปลงจากนวนิยายของนักเขียนสายเทพเซียนที่แท้ทรูอย่าง ‘จิ่วลู่เฟยเซียง’ ถ่ายทอดความรักระหว่างศัตรูคู่อาฆาต‘ตงฟางชิงชาง’จอมมารผู้ยิ่งใหญ่ และนางฟ้าน้อย ‘เสี่ยวหลานฮวา’การมาสวมบทเป็นจอมมารของดีแลนหวัง คือต้องคงคาแรคเตอร์ของผู้นำจันทรา ที่ได้รับกล่าวขวัญในหมู่สวรรค์ชันฟ้าว่าโหดร้ายฆ่าพี่น้องและพ่อของตัวเองเพื่อชิงตำแหน่งผู้นำแห่งเผ่าจันทรา ก่อความโกลาหลไปทั่วแดนสวรรค์ แต่หลังศึกใหญ่ระหว่างแดนสวรรค์กับแดนจันทรา ตงฟางชิงชางได้รับบาดเจ็บสาหัสจนถูกผนึกไว้ในหอคอยเวลาผ่านไปหลายปี เสี่ยวหลานฮวา เซียนดอกไม้น้อยผู้ไม่รู้อีโหน่อีเหน่กลับมาปลดปล่อยโดยบังเอิญ โดยไม่รู้ว่าจอมมารผู้นี้เคยเป็นต้นเหตุทำลายเผ่าพันธุ์ของเธอ แต่กลายมาเป็นว่าจอมมารไร้หัวใจกลับมาตกหลุมรักเสี่ยวหลานฮวาผู้น่ารักใส่ซื่อแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเข้าอย่างจังด้วยลุคของจอมมารในชุดดำเข้ม ความหล่อนิ่งทรงอำนาจ และสไตล์การอ่อยของดีแลนหวังทำเอาผู้ชมเกลียดจอมมารคนนี้ไม่ลงจริง ไหนจะความเป๊ะงานดีย์ ไหนจะความไม่รู้เดียงสาไม่รู้ตัวว่าตัวเองตกหลุมรักนางฟ้าน้อยเข้าให้แล้ว แถมจอมมารยังสลับร่างกับเซียนดอกไม้น้อย (เสียงสูง) ดีแลนหวังที่ในร่างคือนางฟ้าตัวน้อยต้องมาทำท่าทำทางงอแง กลัวนั่นนี่เป็นเด็กน้อย ดูน่ารักฮาแตกไปอีกหลายฉากจะรู้สึกได้ว่าพ่อจอมมารต้องการปกป้องดูแลนางฟ้าตัวน้อยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ เห็นแล้วเอ็นดู ทำให้นึกถึงบทบาทที่ดีแลนหวังเล่นเป็นเทพมังกรจากซีรีส์รักนิรันดร์ ราชันมังกร(Miss The Dragon - 2021)ตามไปส่องกันได้จาก 2 แอปขาใหญ่จักรวาลซีรีส์จีน WeTVและ iQIYI Thailand 36 ตอนจบ และกำลังจะมีพากย์ไทยเร็วๆ นี้ข้ามมาซีรีส์ผจญภัยแนวพีเรียดยุคสาธารณรัฐบ้าง ใน ‘ปริศนาแห่งคุนหลุน’(Lost in the Kunlun Mountains - 2022) ที่ได้พระเอกตาหวานคุ้นหน้าคุ้นตากันดีอย่าง‘สวีข่าย’มารับบท ‘ติงอวิ๋นฉี หนุ่มหล่อนักเรียนนอกผู้สืบทอดเพียงคนเดียวแห่งขุมทรัพย์เขาคุนหลุน มาประชันคู่กับนางเอกหน้าเก๋อย่าง ‘จงฉู่ซี’‘ปริศนาแห่งคุนหลุน’เล่าความขัดแย้งระหว่างห้าสำนักในช่วงสาธารณรัฐจีน ‘ติงอวิ๋นฉี’ (สวีข่าย) หนุ่มนักเรียนหมอจากอังกฤษ และ ‘อู๋ซวง’ (จงฉู่ซี) ที่ต้องมาร่วมทางกัน ในฐานะผู้สืบทอดเพียงคนเดียวที่สามารถไขขุมทรัพย์ของเขาคุนหลุนได้ ติงอวิ๋นฉีจึงตกเป็นเป้าหมายจากทุกสำนักทันที ศัตรูและพวกพ้องยากหยั่งรู้ แต่โชคดีมีเพื่อนรู้ใจคอยช่วยเหลือ และทีมสำรวจเขาคุนหลุนก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆดูเหมือนสวีข่ายจะถูกโฉลกกับบทยุคสาธารณรัฐ จากบทบาทก่อนหน้านี้ในเรื่อง ‘วุ่นรักนักเรียนเตรียมทหาร’(Arsenal Military Academy - 2019) ที่มาในชุดทหารสไตล์วินเทจหล่อขึ้นกล้องบาดจิตมากๆยิ่งเรื่องนี้บทติงอวิ๋นฉีต้องโชว์ทักษะการต่อสู้ที่เก่งกาจ ใช้อาวุธมีดบินไปมา แถมฉลาดรอบรู้หลายด้านตามสไตล์พระเอ๊กพระเอก สวีข่ายของเรานอกจากจะได้อวดหน้าเนียนๆ แล้ว จะได้เห็นฉากการต่อสู้ฉวัดเฉวียนสกิลท่าสวยออกมาได้น่าประทับใจ ไปจนถึงการปรากฏตัวหล่อเท่เกินบรรยาย ในฉากชุดกี่เพ้าสีสีดำและชุดกาวน์คุณหมอสีขาว บอกเลยว่าตายสงบศพสีชมพูเรื่องนี้ตามไปส่องหลัวมโนได้ในสองช่องทาง ทั้งWeTVและ iQIYI Thailand 36 ตอนจบปิดท้ายกันที่ 2 หนุ่มหล่อบนซีรีส์จีนแนวสืบสวน ย้อนยุค‘ยอดนักสืบพิชิตคดี’ (Checkmate - ระหว่าง'หูอี้เทียน'พระเอกสายละมุน และ'จางอวิ๋นหลง' นักแสดงหนุ่มหน้าเข้ม ที่โคจรกลับมาสานต่อความสำเร็จคู่กันอีกครั้งจากที่เคยร่วมงานกันในซีรีส์จีนแนวใกล้เคียงกันเรื่อง 'ยอดนักสืบแห่งยุคสาธารณรัฐจีน' หรืออีกชื่อว่า 'ลู่เหยา อัจฉริยะยอดนักสืบ' (My Roommate is a Detective - 2020)ซีรีส์ที่มาฉายไทยและโดนชาวเน็ตแซวว่าฟินได้ ไม่ต้องง้อนางเอก แค่สองหนุ่มสืบคดีกันไปมองตากันไปก็จิ้นได้ (ซะงั้น...นี่ไม่ใช่ซีรีส์แนวมิตรภาพนะ)การกลับมาร่วมงานกันใน'ยอดนักสืบพิชิตคดี' ต้องย้ำ! ก่อนว่าไม่ใช่ภาคต่อของ 'ยอดนักสืบแห่งยุคสาธารณรัฐจีน' แค่ใช้นักแสดงนำเหมือนกันและมีฉากหลังอยู่ในยุคเดียวกันเท่านั้น แต่เดาได้ไม่ยากว่าทีมผู้สร้างน่าจะต่อยอดกระแสมาจากเรื่อง'ยอดนักสืบแห่งยุคสาธารณรัฐจีน' จึงนำมาสู่การคว้าตัวนักแสดงทั้งสองมาเจอกันอีกครั้ง'ยอดนักสืบพิชิตคดี'ถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ในแวดวงซีรีส์จีน เพราะเป็นการดัดแปลงผลงานของ อกาธา คริสตี้ มาเป็นเวอร์ชั่นภาษาจีนครั้งแรก จากนวนิยายสุดคลาสสิคอย่าง Murder on the Orient Expressบทบาทในเรื่องนี้'หูอี้เทียน' จะพลิกลุคจากการตีความบทยอดนักสืบรุ่นใหญ่ เฮอร์คูล ปัวโรต์ ในเวอร์ชั่นนิยายมาสู่มาดชายหนุ่มฉลาดหลักแหลม 'ซือถูเหยียน' ผู้ไม่ยอมก้มหัวให้กับอำนาจมืด มาเข้าทีมกับ'หลั่วเส้าชวน' ทายาทมหาเศรษฐี และ 'โจวโม่หวั่น'ครูสอนดนตรีที่พกพาไหวหริบและความกล้าเกินตัวร่วมกันไขปริศนาคดีฆาตกรรมที่หักมุมแบบคาดไม่ถึง ท่ามกลางเมืองฮาร์บินช่วงการปกครองแบบสาธารณรัฐที่เต็มไปด้วยบรรยากาศอันลึกลับงานนี้หูอี้เทียนพลิกคาแรคเตอร์ที่คุ้นเคยกันมาสวมบททนายที่มีความสามารถในการไขคดี เชื่อมั่นในกฎหมายและความถูกต้อง ฉลาดแกมโกงเล็กๆ สุขุม รอบคอบ พูดน้อยต่อยหนัก ยอมหักไม่ยอมงอ โดยเขาถูกกดดันจนต้องออกจากงาน จึงมุ่งมั่นที่จะพิสูจน์ความยุติธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายจนกลายเป็นนักสืบคดีผู้โด่งดังในเมืองฮาร์บิน จนซือถูเหยียนจับพลัดจับผลูมาตามสืบคดีฆาตกรรมปริศนากับผู้มีนิสัยแทบตรงข้ามกับเขาอย่าง'หลัวเส้าชวน' ตำรวจตระกูลไฮโซ ทายาทมหาเศรษฐี คาแรคเตอร์ใจร้อนปากเก่ง เชื่อมั่นในตัวเอง แต่ซื่อตรงจริงใจความกวนบาทาของหลัวเส้าชวนทำเอาคนดูอยากให้ซือถูเหยียนเข้าไปเบิร์ดกะโหลกอยู่หลายฉากเลยทีเดียว เอาเป็นว่าดูเรื่องนี้เรื่องเดียวคุ้มเพราะนอกจากจะได้ดูความหล่อดับเบิ้ลของสองหนุ่มสองสไตล์แล้ว ยังได้ชมแฟชั่นแนววินเทจแบบเล่นใหญ่ไฟกระพริบเป็นอาหารตาเหล่าแฟชั่นนิสต้าไปเลยติดตามการเปิดโปงเบื้องหลังการฆาตกรรมและกลเม็ดการสืบคดีของสองหนุ่มนี้ได้ทางWeTVและ iQIYI Thailandเบาๆ แค่ 24 ตอนจบ