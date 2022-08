“ชเวอูชิก-ซนซ็อกกู-อีฮีจุน” คอนเฟิร์มร่วมงานใน "Murder DIEary" ซีรีส์ดาร์กคอมเมดี้ของ Netflix

ซีรีส์แนว ระทึกขวัญ ดาร์กคอมเมดี้ เรื่องนี้ ดัดแปลงจากเว็บตูนชื่อเดียวกัน Murder DIEary เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนักศึกษาชายสามัญคนหนึ่ง ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรมฆาตกรต่อเนื่อง และถูกตำรวจสายสืบตามไล่ล่าเขาอยู่ กำกับโดย อีชางฮี (Lee Chang-hee) ซึ่งเคยฝากฝีมือในการกำกับซีรีส์เรื่อง Strangers from Hell และภาพยนตร์เรื่อง The Vanished มาแล้ว สำหรับบทซีรีส์อันเข้มข้น เป็นฝีมือนักเขียนบทน้องใหม่ คิมดามิน (Kim Da-min)เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม มีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า ชเวอูชิก (Choi Woo-shik), ซนซ็อกกู (Son Suk-ku) และ อีฮีจุน (Lee Hee-jun) จะร่วมแสดงนำในซีรีส์ทริลเลอร์เรื่องใหม่ของ Netflixโดย ชเวอูชิก จากซีรีส์โรแมนติกสุดฮิตล่าสุด Our Beloved Summer จะรับบทเป็น อีทัง นักศึกษาหนุ่มธรรมดาคนหนึ่ง ที่ค้นพบความสามารถของตัวเองในการแยกแยะคนดีคนชั่วได้ หลังจากตกเป็นผู้ต้องหาในคดีฆาตกรรมโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นครั้งแรก ส่วน ซนซ็อกกู หนุ่มขี้เมาฮอตปรอทแตกจากซีรีส์ My Liberation Notes จะรับบทเป็นนักสืบจางนันกัม ผู้ซึ่งคอยเกาะติดตามเป็นเงาของอีทังในทุกย่างก้าว ด้วยความเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตน ขณะที่ อีฮีจุน จอมบทบาทจากผลงานสายดาร์ก Chimera จะเล่นเป็น ซงชอน อดีตนักสืบที่ตามแกะรอยอีทังด้วยตัวเองcr : soompi.com, hancinema.net