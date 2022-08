Review ซีรีส์ : “The Sandman” ซีรีส์ดาร์คแฟนตาซีที่รอนาน 30 ปี กว่าจะมีวันนี้ที่ผู้ชมเฝ้ารอ!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

หนึ่งในซีรีส์เมกะโปรเจกต์ของ Netflix ที่หยิบยกคอมิกส์ยอดนิยมตั้งแต่ปี 1989 ของค่าย DC และเป็นคอมิกส์ที่จัดว่าดีที่สุดตลอดกาลของ นีล เกแมน (Neil Gaiman) ทั้งยังเป็นการ์ตูนเรื่องแรก ๆ ที่ติดอันดับ New York Times Best Sellerว่าด้วยเรื่องราวของเทพเจ้าชั้นสูงสุดแห่งจักรวาล DC อย่าง ‘ลอร์ดมอร์เฟียส’ หรือ ‘Dream of The Endless’ ที่พลาดพลั้งถูกนักเวทกักขังไว้บนโลกมนุษย์นานกว่าศตวรรษ การตามล่าปีศาจร้าย จนถึงการต่อสู้ของเทพเจ้าในตำนานเรื่องราวในโลกแห่งจินตนาการสุดล้ำจาก ‘The Sandman’ ได้ปรากฎสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกแล้วหลังรอมานาน 30 ปีเหตุผลหลักที่ The Sandman กลายเป็นคอมิกส์ที่ไม่เคยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์แบบเต็ม ๆ มาก่อน นั่นเพราะมันเป็นลูกรักของนีล เกแมน เขาทั้งหวงแหนและไม่ยอมปล่อยให้ The Sandman ถูกนำมาสร้างหากองค์ประกอบทุกอย่างยังไม่ดีพอ! แม้จะเคยมีข่าวว่าจะถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี 1991 แต่ก็ล้มเหลวพับโปรเจ็คต์เก็บขึ้นหิ้งไปโดยปริยายนีลมองว่า การจะถ่ายทอดเรื่องราวดาร์คแฟนตาซีในจินตนาการของเขาให้ออกมาเพอร์เฟ็กต์ ต้องพร้อมทั้งภาพ พร็อพองค์ประกอบ จนถึง CG ซึ่งทุกอย่างมาลงตัวในยุคที่โลกแห่งวงการซีรีส์มีทุนหนาพอจะสร้างเมกกะโปรเจ็กต์ได้แล้ว คงต้องชื่นชมนีลในแง่นี้เพราะ Netflix นำผลงานคอมิกส์ของเขาออกมาโลดแล่นในโลกบันเทิงได้อย่างแฟนตาซีสมใจ ภายใต้การพัฒนาบท และอำนวยการสร้างโดยนีล เกแมน และเดวิด เอส. โกเยอร์ (David S. Goyer) พร้อมด้วยทีมเขียนบทและผู้กำกับฯ หลายคน ที่ร่วมกันสร้างซีรีส์ดาร์คแฟนตาซีเรื่องนี้ออกสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกเมื่อต้นเดือนสิงหาคมปี 2022Sandman เป็นตัวละครที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพแห่งความฝันในตำนานพื้นบ้านของชาวยุโรปและสแกนดิเนเวียน ชายผู้คอยให้กำลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับความฝันที่สวยงามของเด็กๆ ด้วยการโรยทรายมหัศจรรย์ลงบนดวงตาของพวกเขาในยามหลับใหล ส่วนแซนด์แมนเวอร์ชั่นโหดก็ปรากฎในเรื่องเล่าของนักเขียนชาวเยอรมันชื่อ ‘E.T.A. Hoffman’ ในหนังสือชื่อ ‘Der Sandman’ ปี 1816 กล่าวถึงชายผู้ออกตามหาเด็กที่ไม่ยอมนอนหลับในยามค่ำคืน จากนั้นเขาจะโปรยผงทรายวิเศษเข้าตาทำให้ลูกตาหลุดออกมาและเก็บรวบรวมไว้ตรงข้ามกับนิทานของ Hans Christian Andersen ในปี 1841 นักเขียนชาวเดนมาร์ก ที่ทำให้เรื่องราวของแซนด์แมนดูจะใจดี อ่อนโยนและรักเด็กยิ่งกว่าสิ่งมีชีวิตใดบนโลก เขาจะโปรยผงทรายให้เด็กๆ นอนหลับฝันดี กล่อมนอนอย่างทะนุถนอม และมอบความฝันที่สร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขา แซนด์แมนยังปรากฎตัวในตำนานพื้นบ้านของหลายประเทศด้วยชื่อเรียกที่แตกต่างกัน อย่างในนอร์เวย์และสวีเดนที่เรียกว่า ‘จอห์น’ หรือ ‘John Blund’ ส่วนในประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และบางแห่งในแอฟริกาใต้เขามีชื่อเรียกว่า ‘Klaas Vaak’คอมิกส์เรื่อง The Sandman เคยประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายในปี 1989-1996 ถึงขนาดที่มันทำให้ผู้หญิงในยุคนั้นหันมาสนใจคอมิกส์แนวนี้ (จากที่ไม่เคยนึกอยากอ่านมาก่อน) คอมิกส์จำนวน 75 ฉบับ ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันโดยนีลและทีมงานนำมาปรับเป็นซีรีส์ SS1 ที่จะพาคุณไปรู้จักกับพระเอกของเรื่องอย่างเทพเจ้าแห่งความฝัน ‘ลอร์ดมอร์เฟียส’ หรือ ‘Dream of The Endless’ (รับบทโดยทอม สเตอร์ริดจ์ นักแสดงมาดเท่ชาวอังกฤษวัย 36 ปี ที่ตอนนี้โด่งดังไปทั่วโลก) เทพเจ้าผู้พลาดพลั้งจนถูกนักเวทมือสมัครเล่นจองจำไว้ในคุกลับใต้คฤหาสน์หรูเพียงเพื่อตอบสนองแรงปรารถนา ความโลภ จนถึงความเป็นอมตะของตนและพวกพ้องทว่าในห้วงเวลากว่าศตวรรษที่มอร์เฟียสถูกขัง ส่งผลให้โลกมนุษย์และโลกแห่งความฝันปั่นป่วนถึงขีดสุด ผู้คนนับล้านตกอยู่ในห้วงฝันที่ไม่มีวันตื่น ส่วนฝันร้ายที่เป็นตัวเอกของเรื่องนี้คือ ‘โครินเธียน’ (รับบทโดย Boyd Holbrook) ที่หลุดจากโลกแห่งฝันออกมาไล่ล่ามนุษย์ในคราบฆาตกรต่อเนื่อง และอยู่เบื้องหลังการจองจำลอร์ดมอร์เฟียส ส่งผลให้อาณาจักรแห่งความฝันแหลกสลายกลายเป็นซากปรักหักพัง จนมอร์เฟียสต้องลุกขึ้นมากอบกู้ให้ยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังหลุดจากพันธนาการและตามล่าไอเท็มประจำตัวจนครบ พร้อมกับการตามล่าโครินเธียนหนึ่งในผลงานระดับมาสเตอร์พีชของมอร์เฟียส ที่กลายเป็นความผิดพลาดซีรีส์ดาร์กแฟนตาซีที่มีกลิ่นอายของความเป็นกอธิค ได้รับการแบ่งเส้นเรื่องเป็น 2 องค์ที่แตกต่างกัน โดยครึ่งแรกเราจะได้ทำความรู้จักกับมอร์เฟียสและอาณาจักรของเขาผ่านคอมิกส์เล่มแรก ‘Preludes & Nocturnes’ ว่าด้วยการตามเก็บ 3 ไอเท็มประจำตัวของมอร์เฟียสทั้งถุงทราย ทับทิม และหน้ากากที่ถูกนักเวทช่วงชิงก่อนจะกระจัดกระจายไปตกอยู่ในมือของผู้ครอบครองทั้งสาม เราจะได้พบกับ ‘คอนสแตนไทน์’ ผู้รับใช้เทพเจ้าแห่งความฝันมาหลายเจเนอเรชั่น ‘นกราเวน’ ทาสผู้ซื่อสัตย์ และดำดิ่งสู่นรกกับฉากการต่อสู้เชิงนามธรรมระหว่าง ‘ราชันย์แห่งนรก’ VS ‘ราชันย์แห่งความฝัน’ ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่โดนใจผู้ชมทั่วโลกอย่างมากส่วนครึ่งหลังถูกแบ่งซอยเป็นหลายสถานการณ์ ทั้งการหยิกยกเรื่องราวของเทพีเดธ (Death) พี่สาวของมอร์เฟียสก็สอดแทรกปรัชญาและมุมมองที่มีต่อชีวิตได้อย่างน่าสนใจ ให้อารมณ์เหมือนพักรบจากซีรีส์สายดาร์กแนวกอธิค เป็นซีรีส์ที่ดูสบายสายซอฟท์ขึ้นมาหน่อยในฐานะพี่สาวของเทพเจ้าแห่งความฝัน (จอมเย็นชา เย่อหยิ่ง ดื้อรั้น และไม่ฟังใคร) เทพีแห่งความตายผู้แสนอ่อนโยนและเข้าใจโลกได้สอนให้มอร์เฟียสมองเห็นคุณค่าของชีวิต ครอบครัว เพื่อนร่วมทางรวมถึงการเฝ้าดูมนุษย์อมตะผู้หลงใหลการมีชีวิตอย่างไม่รู้เหนื่อยโดยเฉพาะ EP ที่ชื่อ ‘24/7’ เรื่องราวสุดสะเทือนใจในร้านอาหาร เป็นอีกหนึ่งตอนที่เหมือนจะหลุดเข้าไปในอีกเส้นเรื่องหนึ่ง ซึ่งผู้ชมจะรู้สึกอึดอัดตลอดทั้งเรื่องเหมือนเหตุการณ์ดำเนินไปไม่มีจบ ตัวเอกของ EP คือ John Dee (รับบทโดย David Thewlis) ผู้ป่วยจิตเวทที่ได้ครอบครองทับทิมของดรีม แล้วเขาก็ใช้มันสร้างโลกในฝันที่ผู้คนเปิดเผยด้านมืดของตัวเองออกมาแบบไม่มีเม้ม เป็น EP ที่ดูแล้วท้องไส้ปั่นป่วน หดหู่ สับสน และโหดร้ายขั้นสุด แม้เนื้อหาจะกระโดดจาก EP ก่อนนั้นไปแบบหลุดโลก แต่ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่มีหลายคนชื่นชอบนอกจากนี้ ซีรีส์ยังหยิบยกคอมิกส์เล่ม ‘The Doll’s House’ มาเล่าถึงการต่อสู้กับวอร์เท็กซ์ ดราม่าของเทพเจ้าเลือดตระกูล D (ระหว่าง ‘Dream’ และ’Desire’) และการตามล่าฝันร้ายที่กลายเป็นฆาตกรต่อเนื่องก็ทำให้เรื่องราวทั้ง 10 ตอนเป็นเรื่องราวที่หลายคนดูจบภายในไม่กี่วัน ส่งผลให้ The Sandman ติดท็อป 10 ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วส่วนจะมีซีซั่น 2 ออกมาให้ชมกันอีกหรือไม่? เพราะได้คะแนนรีวิวและเรตติ้งดีงามทั้งใน IMDB (7.9/10), Rotten Tomatoes (87%) รวมถึงเสียงเรียกร้องจากผู้ชมทั่วโลก แว่วมาว่า ทีมเขียนบทเริ่มทำงานในซีซั่นสองกันแล้ว ที่แน่ๆ ชมตัวอย่างซีซั่นแรกได้ที่ด้านล่างRassarinhttps://www.imdb.com/ https://www.netflix.com/www.rottentomatoes.com