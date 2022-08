“อีจงซ็อก” พาเรตติ้ง “Big Mouth” พุ่ง แรงทะลุ2หลัก กู้หน้าช่อง MBC สำเร็จ

ทั้งนี้ EP6 ของ “Big Mouth” ทำเรตติ้งทั่วประเทศเฉลี่ย 10.8 % ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเมื่อคืนก่อนที่ EP5 ทำไว้ 9.8 % และสร้างสถิติสูงสุดใหม่นับจากออนแอร์Big Mouth นับเป็นผลงานการแสดงเรื่องแรกของ อีจงซ็อก ในรอบ 3 ปีนับตั้งแต่เรื่อง Romance Is A Bonus Book โดยก่อนหน้านี้ซีรีส์เรื่อง Big Mouth มีการเจรจาเพื่อออกอากาศทางช่อง tvN แต่สุดท้ายสรุปว่ามาโผล่ออกอากาศทางช่อง MBC แทน กล่าวสำหรับผลงานซีรีส์ช่อง MBC ในปีนี้ ถือว่ามีเรตติ้งที่ค่อนข้างต่ำกว่าที่คาดคิด นับจาก Tomorrow, From now on, Showtime! และ Doctor Lawyer ซึ่งยังไม่มีเรื่องไหนทะลุสองหลักได้เลย ทำให้หลายคนจับตามองว่า อีจงซ็อกจะมากอบกู้เรตติ้งให้กับช่องได้สำเร็จหรือไม่? และคำตอบก็ออกมาแล้วในขณะเดียวกัน Today's Webtoon ทางช่อง SBS เรตติ้งลดลงเล็กน้อยสู่ระดับเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 2.8 %สำหรับตอนที่ 6 ในขณะที่ Becoming Witch ทางช่อง TV Chosun ตัวเลขตกลงมาอยู่ที่ระดับเฉลี่ย 1.6 %หลังจากทำสถิติสูงสุดครั้ง ใหม่ ในตอนที่แล้วเมื่อสัปดาห์ก่อน The Good Detective 2 ทางช่อง JTBC ก็ร่วงลงสู่ระดับเฉลี่ยทั่วประเทศที่ 4.2 % สำหรับ ตอนที่ 5สุดท้าย It's Beautiful Now ทางช่อง KBS 2TV ก็ฟาดเรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 25.0 % และยังคงยืน 1 เป็นซีรีส์ที่มีคนดูมากที่สุดในวันเสาร์cr : soompi.com