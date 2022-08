เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “If You Wish Upon Me” [2022]

ชื่อเรื่อง : If You Wish Upon Meชื่อเกาหลี : 당신이 소원을 말하면แนวซีรีส์ : ดรามาผู้กำกับ : คิมยงวัน (ผลงานกำกับซีรีส์ The Cursed)ผู้เขียนบท : แบคมีคยอง (ผลงานเขียนบทซีรีส์ Melting Me Softly 2019, Mine 2021)ออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : KBS2จำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 65 นาที โดยประมาณวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันพุธ และพฤหัสบดี เวลา 21.30 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มวันที่ 10 สิงหาคม – 29 กันยายน 2565ออกอากาศในไทย ซับไทยลิขสิทธิ์ทาง : Viu Thailand ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 21.00 น.แนะนำตัวละครในซีรีส์ If You Wish Upon Meจีชางอุค รับบทเป็น ยุนกยอเรชายหนุ่มลูกกำพร้าขบถสังคมผู้เผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่แสนโหดร้าย เขาเติบโตขึ้นมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า สถานพินิจ และเข้าออก เรือนจำ เป็นว่าเล่น จนวันหนึ่งเขาได้มาเป็นอาสาสมัครที่โรงพยาบาลบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ขณะที่ตัวเขาเองก็กำลังดิ้นรนทุกวิถีทาง เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่เช่นกัน อดีตอาชญากรที่ใช้ชีวิตในวัยเด็กที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า มีอดีตที่มืดมิด และนิสัยที่ก้าวร้าว แต่เขาก็ยังแสวงหาการปลอบโยนโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวซองดงอิล รับบทเป็น คังแทชิกหัวหน้าทีมจีนี่อาสาสมัครบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ประจำโรงพยาบาลบริบาลผู้ป่วยอูรี มีประวัติชีวิตอันน่าเศร้า สูญเสียทุกอย่างในชีวิตจึงเข้าใจผู้ป่วยอย่างดี และใช้เวลาในชีวิตที่มีอยู่ เพื่อพยายามดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเต็มกำลังความสามารถชเวซูยอง รับบทเป็น ซอยอนจูพยาบาลสาว ผู้มีจิตใจเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว เป็นสมาชิกคนสำคัญของทีมจีนี่ด้วย ประจำโรงพยาบาลบริบาลผู้ป่วยอูรี เป็นผู้ปลุกปลอบและมอบความหวังแก่ผู้ป่วยที่วันเวลาในชีวิตเหลือน้อยลงทุกทีวอนจีอัน รับบทเป็น ฮาจุนคยองหญิงสาวที่ทุกอย่างในชีวิตของเธอมีเพียง ยุนกยอเรร่วมด้วยยางฮีกยอง รับบท ยมซุนจากิลแฮยอน รับบท ชเวด็อกจายูซุนอุง รับบท ฮวังชายงจอนแชอึน รับบท ยูซอจินเรื่องย่อ ซีรีส์เกาหลี If You Wish Upon Meเมื่อคนๆ หนึ่งต้องเผชิญกับช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต บ้างก็อาจรู้สึกเสียใจ บ้างก็อาจพอใจกับวิถีชีวิตของตัวเอง ไม่ว่าในกรณีใด เป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะมีความปรารถนาสุดท้ายก่อนตาย ที่โรงพยาบาลบริบาลผู้ป่วยอูรีแห่งนี้ ทีมจีนี่พร้อมทำให้ความปรารถนาสุดท้ายของผู้ป่วยเป็นจริงคังแทชิก (รับบทโดย ซองดงอิล) เป็นหัวหน้าทีมจีนี่ อาสาสมัครประจำโรงพยาบาลบริบาลผู้ป่วยอูรี ที่มีประวัติชีวิตอันน่าเศร้า ซึ่งตอนนี้พยายามดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างเต็มที่ โดยมี นางฟ้าชุดขาว ซอยอนจู (รับบทโดย ชเวซูยอง) พยาบาลผู้มีจิตใจเข้มแข็ง สมาชิกของทีมจีนี่ด้วยระหว่างนั้น คุณตาอดีตหัวหน้าทีมจีนี่ กำลังเผชิญกับช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิต เพื่อทำให้ความปรารถนาสุดท้ายของท่านเป็นจริง แทชิกและยอนจูจึงพาคุณตาไปที่บ้านเกิด ซึ่งก็คือทะเลตะวันออกของเมืองโกซอง ระหว่างทางพวกเขาบังเอิญได้พบกับ ยุนกยอรเย (รับบทโดย จีชางอุค) ซึ่งตั้งใจพาสุนัขที่ป่วยใกล้ตายไปเสพความสุขยังเมืองชายทะเลโกซอง ทว่าดันถูกไล่ล่าจากคู่อริเก่า จนเกิดความวุ่นวาย เหตุการณ์นี้ทำให้เขากลายเป็นผู้ต้องหาคดีฝ่าฝืนกฎหมายจราจรแม้ว่าพวกเขาจะพบกันโดยบังเอิญ แต่โชคชะตาก็ร้อยรัดพวกเขาไว้ด้วยกันที่โรงพยาบาลบริบาลผู้ป่วยแห่งนี้ เมื่อยุนกยอรเย ซึ่งต่อต้านกฎหมายมาทั้งชีวิต ไม่ยอมจ่ายค่าปรับตามคำสั่งศาล แต่ตัดสินใจไปทำงานอาสาบำเพ็ญประโยชน์ที่ โรงพยาบาลบริบาลผู้ป่วยอูรีแทนและอาสาสมัครคนใหม่ที่จะมาขับรถพยาบาลคือ กยอรเย แม้ว่ายอนจูจะไม่ชอบความคิดนี้นัก แต่แทชิกก็พาเขามาที่นี่เพื่อให้เขาได้รับบทเรียนชีวิตคนไข้รายแรกที่กยอรเยได้ขับรถให้คือคุณตาอดีตหัวหน้าทีมจีนี่นั่นเอง ซึ่งอาจเสียชีวิตในหนึ่งสัปดาห์ ทีมจีนี่พาคุณตามาที่บ้านเก่าของท่าน ตามปรารถนาที่จะเผชิญกับช่วงสุดท้ายของชีวิตที่นี่ ที่ที่เขาจะได้รำลึกถึงความทรงจำที่งดงามที่สุดชายไร้บ้าน พยาบาลใจเด็ด และอดีตอาชญากรผู้ถูกผลักไสออกห่างจากความสุขทั้งชีวิต พวกเขาพร้อมที่จะทำให้ห้วงสุดท้ายก่อนตายของผู้ป่วย กลายเป็นช่วงเวลาที่ส่องประกายเจิดจ้าเปี่ยมสุขถึงขีดสุดรับชม If You Wish Upon Me ซีรีส์ดราม่าฮีลใจ ที่จะพาไปสำรวจคุณค่าของชีวิต ผ่านปรารถนาสุดท้ายในชีวิตผู้คนที่ลึกซึ้งกินใจมากมาย ทาง Viu Thailand ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 21.00 น. (ตามไทย)#ละครออนไลน์Recommendว่าเด็ด :: ดราม่าฮีลใจที่พาไปสำรวจคุณค่าของชีวิตผ่านปรารถนาสุดท้ายในชีวิตผู้ป่วยใกล้ตาย ที่ขยี้ต่อมน้ำตาของคนดูอย่างหนัก ด้วยเรื่องราวลึกซึ้งกินใจของคนไข้แต่ละเคสWONPI เรียบเรียงร้อยข้อมูลจาก : Viu.com, soompi.com, hancinema.net , wikipedia.orgรูปภาพประกอบจาก : ทวิตภพ&แฟนเพจ KBS Drama, Viu Thailand