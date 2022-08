Scoop พิเศษ : 9 นางเอกจีนสุดชิค&พลังดาราสูงปรี๊ด! แบรนด์ระดับโลกอยากคว้าตัวร่วมงาน

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ไม่เพียงซุป’ตาร์หรือไอดอลจากเกาหลีใต้เท่านั้นที่เป็นมหาอำนาจยึดพื้นที่บนอุตสาหกรรมบันเทิง ช่วงหลายปีที่ผ่านมา นักแสดงจีนหลายคนก็ก้าวเข้ามาสร้างกระแสและวัฒนธรรม C-Drama ไม่แพ้สายเกาเช่นกัน ด้วยรูปลักษณ์ คาแร็กเตอร์ สไตล์ ความโด่งดัง จนสะกดสายตาคนทั่วทุกมุมโลกบ่อยครั้งที่เรามักเรียกดีกรีห้อยท้ายชื่อนักแสดงสาวหรือซูเปอร์สตาร์สาวด้วยคำเรียกประมาณว่า นางเอกสายแฟชั่น, นางฟ้าอินเตอร์, ราชินีแฟชั่นสนามบิน เป็นต้น ฉายาเหล่านี้ไม่ได้มาลอยๆ แต่เหล่าแม่ๆ นั้นต้องมีภาพลักษณ์ สไตล์ และแฟชั่นการแต่งตัวสุดต๊าซ กลายเป็นแฟชั่นไอดอล จนหลายคนกลายเป็นที่ปรารถนาของเหล่าซูเปอร์แบรนด์ให้อยากมาร่วมงานมากที่สุด ด้วยมูลค่าทางการตลาดที่เรียกแสงแฟลชชนิดเขย่าอุตสาหกรรมแฟชั่นแต่การที่แบรนด์ชั้นนำจะเลือกใครสักคนมาร่วมงานยังมีปัจจัยอื่นประกอบอีกมากมาย นอกเหนือจากความโด่งดังแล้ว ยังต้องคำนึงถึงบุคลิก ความโดดเด่น และคาแร็กเตอร์ที่สามารถสะท้อนแบรนด์ได้อย่างดีแล้วในลิลต์นางเอกจีนจะมีใครเกร๋ฝุดๆ จนกลายเป็นที่จับตามองของเหล่าแบรนด์อินเตอร์กันบ้าง เชื่อว่าหลายคนมีชื่อในใจกันอยู่แล้ว แต่จะมีใครบ้างไปดูกันเลย!ปล.หมายเลขในที่นี้ไม่ได้เป็นการจัดอันดับแต่อย่างใด และเราขอละซุปตาร์ระดับตำนานที่โตในตลาดฮอลลีวู้ดแล้วอย่าง กงลี่, จางซิยี่ และหลิวอี้เฟย เพราะเหล่าติ่งจีนจะรู้ดีว่ามงลงระดับนี้ เป็นนักแสดงจีนเบอร์ใหญ่ในอุตสาหกรรมฮอลลีวู้ดมานานแล้วเริ่มต้นกันที่ ‘หนีหนี่’ นักแสดงสาวที่ได้รับการกล่าวขานจาก Southern Metropolis Daily ว่าเป็น 1 ใน 4 นักแสดงสาวจีนที่จะมาปฏิวัติวงการละครและภาพยนตร์จีนยุคใหม่ นอกจากจะได้ชื่อเป็นนักแสดงสาวที่มีความสามารถด้านการแสดงระดับเทพชนิดไม่ห่วงสวยแล้ว หนีหนี่ยังเจิดจรัสในวงการแฟชั่นในฐานะนางแบบอีกด้วย แถมชีวิตส่วนตัวเธอก็ยังมีสไตล์การแต่งตัวสุดชิค เรียกว่าเข้าขั้นติสต์อินเตอร์เลยทีเดียวแฟนซีรีส์อาจไม่ค่อยได้เห็นผลงานซีรีส์ของหนีหนี่เท่าไร เพราะเธอแจ้งเกิดจากสายจอเงินฝากหนังมานับ 10 เรื่อง ก่อนกระโดดมาฝั่งจอแก้ว อาทิ หงสาประกาศิต (The Rise of Phoenixes 2018), ลิขิตรักเหนือชะตา หรือ เฉินซีหยวน (Love and Destiny 2019)โดยมีภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดเป็นใบเบิกทางอย่าง ‘สงครามนานกิง สิ้นแผ่นดินไม่สิ้นเธอ’ (The Flowers of War)ภาพยนตร์สะเทือนอารมณ์ประกบพระเอกตัวพ่ออย่างคริสเตียน เบล ซึ่งเป็นผลงานที่เธอเล่นเกินเบอร์จนคว้ารางวัลระดับนานาชาติและสร้างชื่อในวงการบันเทิงจากบทบาทที่ประสบความสำเร็จบนเวทีนานาชาติ บวกกับความงามที่ผสมผสานความเป็นตะวันตกและตะวันออก รูปร่างเพรียวระหงหนีหนี่จึงเป็นที่ยอมรับในฐานะนางแบบบนรันเวย์ ก่อนปูเส้นทางสู่การเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และแฟชั่นไอคอนระดับโลก ขึ้นปกนิตยสารอินเตอร์มานับไม่ถ้วนหนีหนี่ร่วมงานกับแบรนด์อินเตอร์มานับไม่ถ้วน อาทิ Jaeger Lecoultre, L'Oreal, FILA, OPPO เป็นต้น กวาดงานแอมบาสเดอร์มาแทบทุกไลน์สินค้า ทั้งสกินแคร์, เครื่องสำอาง, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ อาทิ โกลบอลแอมบาสเดอร์ให้กับ SK-II, Uniqlo ในจีน, Tiffany & Co. (2017-2019) อีกทั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Gucci Eyewear, Bobbi Brown และล่าสุดปี 2022เธอได้รับเลือกเป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Gucciติสต์แค่ไหนไปดูกันเรียกว่าทั้งสวย เก่ง หุ่นนางแบบ พ่วงด้วยคุณสมบัติอีกอย่าง คือ ความเป็นมืออาชีพ ร่าเริง มีอารมณ์ขัน ไม่ถือตัว จึงทำให้ใครๆ ต่างอยากร่วมงานกับนางเอกคนนี้เมื่อพูดถึงซุปตาร์ที่ไปเฉิดฉายในอุตสาหกรรมแฟชั่นระดับโลก ต้องมีชื่อของเธอคนนี้ ‘หยางมี่’ ตัวท็อปแห่งวงการซีรีส์จีน เจ้าของฉายา ซุปตาร์ฆ่าไม่ตาย, ธิดาป่าท้อ และอีกมากมาย หนึ่งในนักแสดงหญิงแถวหน้าแห่งแดนมังกรกับความเก่งกาจรอบด้าน ทั้งในฐานะนักแสดง โปรดิวเซอร์ นักธุรกิจ อีกทั้งเป็นนักแสดงหญิงที่ติดอันดับผู้ทรงอิทธิพลของจีนจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbesและนักแสดงยอดนิยมจากหลายสำนักอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงได้รับการการยกย่องเป็นไอคอนความงามและแฟชั่นแห่งยุคแน่นอนว่าด้วยดีกรีระดับตัวแม่ของวงการเบอร์นี้ เหล่าแบรนด์ระดับโลกต่างอยากได้เธอมาร่วมงาน โดยหยางมี่เคยเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์อินเตอร์มากมาย สร้างชื่อเสียงให้กับวงการแฟชั่นอย่างต่อเนื่องถ้าให้ไล่แบรนด์ที่เธอเคยเป็นพรีเซ็นเตอร์มีลิสต์ยาวกันแบบสามหน้าแปดหน้า เอาเป็นว่าขอเลือกที่เด่นๆอย่างแบรนด์ Versace, Stuart Weitzmanและ Michael Kors ถือเป็นสามแบรนด์ชั้นนำของโลกที่หยางมี่รั้งตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่มีการโปรโมททั่วโลก โดยหยางมี่เป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงชาวจีนไม่กี่คนที่ได้ออกแบบคอลเลคชั่นกระเป๋าถือร่วมกับแบรนด์Versace และ Michael Kors ด้วย อีกทั้งยังเป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับเครื่องสำอางEstee Lauder ติดต่อกันหลายปีคนอาราย แค่เดินเฉยๆ ยังเกร๋โฆษณาของ Stuart Weitzman หยางมี่ประชันร่วมกับนักแสดง-นางแบบชั้นนำอีกหลายคน และเป็นอีกหนึ่งงานในชีวิตการทำงานของหยางมี่ที่การันตรีความขาสวยเล็กของเธอนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมแฟนๆ ได้เห็นภาพใบหน้าสวยๆ ของเธอบนโปสเตอร์เคาน์เตอร์Estee Lauderไปทั่วทุกหนทุกแห่งหยางมี่ ถือเป็นซูเปอร์สตาร์ที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางการตลาดเพราะไม่ว่าไอเท็มอะไรที่เธอสวมใส่หรือถือ ก็มักเป็นที่นิยมและขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ยกตัวอย่าง ครั้งหนึ่งหยางมี่ได้รับเชิญไปร่วมไลฟ์สดบน Weibo ของLi Jiaqi บิวตี้อินฟลูเอนเซอร์หนุ่มชั้นนำของจีน โดยการไลฟ์สดไม่เพียงโปรโมทผลิตภัณฑ์เพื่อความงามเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเสื้อผ้าและสินค้าอีกหลายรายการแต่เชื่อไหม? เพียงไม่กี่วินาทีสามารถสร้างยอดขายระหว่างไฟล์สดขายรองเท้าได้ 40,000 คู่ และดึงดูดสายตาผู้คนมากกว่า 12 ล้านคนนี่แค่ตัวอย่างเบาๆ เพราะปรากฎการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งในการไลฟ์สดของหยางมี่ จนเธอได้อีกฉายาว่า ‘ราชินีแห่งการปั่นยอดขาย’ (Queen of driving sales) พิสูจน์ให้เห็นว่า เธอคือตัวจริงแรงจริง...พูดถึงรุ่นพี่กันแล้ว มาถึงรุ่นน้องบ้าง กับนักแสดงสายเลือดอุยกูร์ หนึ่งในนักแสดงภายใต้สังกัดค่าย Jaywalk ของหยางมี่ตี๋ลี่เร่อปาคือนักแสดงที่โดดเด่นทั้งรูปลักษณ์ คาแร็กเตอร์ และฝีมือการแสดง ความโด่งดังของเธอไม่เพียงแค่ในจีนแต่ยังดึงดูดผู้ชมทั่วโลก ด้วยบุคลิกร่าเริงสดใส ขี้เล่น ขณะเดียวกันก็ดูสวยสง่า จึงเป็นที่เตะตาของเหล่าแบรนด์ดังทั่วโลกในการคว้าตัวเธอมาร่วมงาน เธอจึงเป็นซุปตาร์หน้าหมวยอินเตอร์ที่นาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จัก! และกลายมาเป็นเมกะสตาร์แห่งอุตสาหกรรมบันเทิงจีนความฮอตของเธอพุ่งถึงขีดสุด หลังกวาดกระแสจากบทบาท‘ไป๋เฟิ่งจิ๋วจิ้งจอกหางแดง’ จากซีรีส์สามชาติสามภพป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love - 2017) ทั้งที่ตอนนั้นเธอเล่นเป็นคู่รอง แต่แฟนๆ ก็เทใจให้เธอจากบทบาทนั้น ก่อนตอกย้ำความดังจาก ‘เล่ห์รัก บัลลังก์เลือด’ (The King's Woman - 2017) ซีรีส์ย้อนยุคคู่กับจางปินปินและบทบาทสุดคิวท์ในซีรีส์จีนโรแมนติกฟินจิ้กหมอนแตกใน‘ฝันนี้ที่มีเธอ’(Sweet Dream – 2018) ประกบคู่‘เติ้งหลุน’ พระเอกตี๋พรีเมี่ยมแต่จากนั้นตี๋ลี่เร่อปาก็ไม่มีผลงานแสดงลงจอเลยเกือบตลอดปี 2019 ไม่ใช่เพราะเธอเรตติ้งตก แต่เพราะตลอดปีนั้นเธอมีคิวออกรายการวาไรตี้แน่นเอี๊ยด แถมแบรนด์แฟชั่นระดับโลกต่างจีบเธอมาร่วมงานมากกว่า 10 แบรนด์ อาทิ เครื่องประดับ MIKIMOTO,แบรนด์แฟชั่นชื่อดัง Miss Sixty, นาฬิกา Garmin,แว่นตา QINAเป็นต้นนี่ยังไม่รวมพรีเซ็นเตอร์โปรโมทระดับแคมเปญที่มีอย่างต่อเนื่อง เรียกว่าเธอกลายเป็นดาราชาวจีนคนโปรดของแบรนด์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเธอยังเป็นซุปตาร์จีนเพียงไม่กี่คนที่ได้เป็น Friend of Brand ของ Louis Vuittonซึ่งต่อมาได้เลื่อนสเตตัสเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ความแรงของเธอยังต่อเนื่อง เพราะต่อมายังได้รับเลือกเป็นโกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์นาฬิกาไฮเอนด์PANERAI, แบรนด์แอมบาสเดอร์เครื่องสำอาง Clarinsอีกทั้งยังเป็น 1 ใน 4 เมกะสตาร์จีน (ตี๋ลี่เร่อปา-เซียวจ้าน-หยางมี่-หยางหยาง) ในฐานะ ‘WeTV Global Brand Ambassador’ อีกด้วยโอ้ย...ดวงโกอินเตอร์ของเธอแรงสุดฉุดไม่อยู่เหลือเกิ๊นผลงานจาก ClarinsIG : https://www.instagram.com/dilrabaxx63/ นางเอกสาวหน้าเด็กได้รับการขนามนามในวงการบันเทิงจีนว่าเป็น‘ราชินีเรตติ้ง’ ความสำเร็จและการแสดงอันน่าประทับใจในซีรีส์จีนแนวเทพเซียนยุคแรกของอุตสาหกรรมบันเทิงจีนอย่าง ‘ตำนานรักเหนือภพ’ (The Journey of Flower - 2015) และซีรีส์ย้อนยุคอิงประวัติศาตร์‘ฉู่เฉียว จอมใจจารชน’(Princess Agents - 2017)จนถึงซีรีส์ล่าสุดปีนี้ในบทสาวสู้ชีวิต‘ความสุขของซิ่งฝู’ (The Story of Xingfu- 2022) พิสูจน์แล้วว่าจ้าวลี่อิงเป็นนักแสดงมืออาชีพที่ตีบทแตกทุกบทบาทปัจจุบันในวัย 34 จ้าวลี่อิงฝากซีรีส์จีนมากกว่า40เรื่อง หนังจีนมากกว่า10เรื่อง กวาดสารพัดรางวัลกว่า 30 รางวัล เธอจึงคู่ควรกับกับตำแหน่งหนึ่งในผู้ทรงอิทธิพลของวงการบันเทิงจีนกว่าจะขึ้นแท่นซุปตาร์เบอร์นี้ ความสำเร็จของเธอแลกมาด้วยความพยายาม มุ่งมั่น ใส่ใจ เธอเป็นนักแสดงตัวท็อปที่ขึ้นชื่อเรื่องความอดทนกับการถ่ายทำอันลำบากโดยไม่เอ่ยบ่นสักคำและเป็นดาราคนหนึ่งที่วางตัวดีมาก แทบไม่มีข่าวฉาวเลยนอกจากชีวิตการทำงานที่ได้รับการชื่นชมจากเหล่าแฟนๆ และทีมงานแล้ว ชีวิตส่วนตัวของเธอก็เป็นที่รักของแฟนคลับ เพราะแม้จ้าวลี่อิงจะเป็นซูเปอร์สตาร์แต่เธอใช้ชีวิตติดดินและใจกุศลมาก ตลอดหลายปีที่ผ่านมามักได้ยินข่าวบริจาคเงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ จากนักแสดงสาวคนนี้อยู่เสมอความดีเสมอต้นเสมอปลายเช่นนี้ จึงไม่แปลกที่เหล่าแบรนด์ชั้นนำต่างอยากได้เธอไปร่วมงาน ไม่ว่าจะในฐานะพรีเซ็นเตอร์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ หรือเซเลบริตี้บนพรมแดงช่วงงานรุ่งสุดๆ จ้าวลี่อิงได้รับเลือกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ DIOR, นาฬิกา Longines, เครื่องสำอางNARS ล่าสุดก็ได้รับเลือกเป็นโฆษกเครื่องสำอาง Christian Louboutin นี่ยังไม่รวมงานพรีเซ็นเตอร์โปรโมทเฉพาะแคมเปญอีกเพียบอาทิ L’ OCCITANE, H&Mส่วนหนึ่งของผลงานจ้าวลี่อิงกับ Longines ที่ร่วมงานกันมาต่อเนื่องผลงานจาก Christian Louboutinถึงจ้าวลี่อิงจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไม่กี่แบรนด์ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นงานต่อเนื่องยาวนานหลายปี แสดงให้เห็นถึงความไว้วางใจที่แบรนด์มีต่อตัวนักแสดงคนนี้ส่วนเรื่องพลังดาราของเธอแรงเลเวลไหน? เอาเป็นว่าในอีเวนต์สาธารณะทำเอาห้างใหญ่ประจำมณฑลแทบแตก!เมื่อเอ่ยถึงหยางมี่ ต้องมีพูดถึงเพื่อนนักแสดงรุ่นเดียวกับเธออย่าง ‘ทิฟฟานี่ ถัง’ หรือ ‘ถังเยียน’นางเอกสาวแถวหน้าของวงการบันเทิงจีน ผู้เป็นทั้งเพื่อนร่วมวงการและเพื่อนสนิทของหยางมี่ถังเยียนมีชื่อเสียงแถวหน้าของวงการบันเทิงจีน ถือการเป็นดาราเจ้าบทบาท ไม่ว่าจะรับบทดราม่าเศร้าเคล้าน้ำตา หรือแนวรักสดใสเธอก็เล่นได้มัดใจผู้ชมได้แบบเอาอยู่ โดยมีบทสร้างชื่อจากซีรีส์โรแมนติกดราม่า ‘รอรักกลับมา’(My Sunshine– 2015) และซีรีส์ย้อนยุคแนวประวัติศาสตร์ ‘วีรสตรีนักสู้กู้แผ่นดิน’ (The Princess Wei Young – 2016)ด้วยเบ้าหน้างดงามราวฟ้าประทาน บวกกับบุคลิกอ่อนโยนน่าทะนุถนอมสไตล์เจ้าหญิงเหล่าแฟนคลับจึงเคยให้ฉายาถังเยียนว่าตุ๊กตาบาร์บี้แม้ระยะหลังเธอจะรับงานน้อยลงหลังสละโสดกับ ‘หลัวจิ้น’ นักแสดงหนุ่มคู่สวรรค์สร้างทั้งนอกจอในจอที่คบหน้าดูใจกันมานานหลายปีและแม้จะใกล้วัยเลขสี่ แต่ด้วยความงามและภาพลักษณ์ที่ดีเสมอต้นเสมอปลาย ถังเยียนยังคงเป็นนักแสดงที่อยู่ในลิสต์อันดับต้นๆ ของแบรนด์หรูที่รั้งตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์อย่าง Valentino, Roger Vivier, Chloe, Bally รวมถึงงานถ่ายแบบให้แบรด์แฟชั่นที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนี่แค่เวอร์ชั่นเดียวของการทำงานระหว่างถังเยียนกับ Valentinoเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นของถังเยียนเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเส้นทางในอุตสาหกรรมแฟชั่นเปล่งประกายพอๆ กับบทบาทบนหน้าจอของเธอ‘วิคตอเรีย ซ่ง’ หรือ ‘ซ่งเชี่ยน’แจ้งเกิดและโด่งดังจากเส้นทาง K-pop จากสมาชิกวง F(x) เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังแดนโสม ก่อนข้ามมาฉายเดี่ยวในวงการซีรีส์ในประเทศบ้านเกิด ซึ่งไม่ว่าจะโลดแล่นบนเส้นทางนักร้องไอดอล หรือการแสดง เธอก็ยังคงเจิดจรัส ฝากผลงานซีรีส์และภาพยนตร์มากว่า 20 เรื่องแทบทุกเรื่องคือขึ้นแท่นนางเอกสะท้อนให้เห็นบารมีไอดอลไม่ธรรมดาของเธอ และความสามารถการแสดงไม่เป็นสองรองใคร มีซีรีส์ดังเรตติ้งปังอย่าง จะกี่พันปีหัวใจก็ยังเป็นเธอ (Moonshine and Valentine - 2018), รักแรกของสาวใหญ่ (Find Yourself - 2020) รวมถึงตำนานลั่วหยาง(Luoyang - 2021)ที่ได้รับกวาดทั้งยอดวิวและกระแสชื่นชนในบทบาทการแสดงของเธอนอกจากงานแสดงแล้ว สิ่งที่ฮอตไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน คือ สไตล์การแต่งตัวที่มีความเก๋ไก๋เว่อร์วังในทุกลุค ทุกครั้งที่โพสต์ลงโซเชียลต่างก็เรียกยอดไลน์ยอดวิวให้ทะลักทลาย ไม่ว่าจะเป็นชุดออกงาน ชุดในวันสบายๆ หรือชุดเดินทาง จนเกิดกระแสแฟชั่นสนามบินสไตล์วิคตอเรีย ซ่งไม่แปลกใจเลยที่ วิคตอเรีย ซ่ง เป็นหนึ่งในผู้นำด้านสไตล์ในตลอดหลายปีที่ผ่านมา ทำให้เธอเป็นอีกหนึ่งซุปตาร์ที่ได้ร่วมงานกับแบรนด์หรูมากมาย อาทิ Cartier, Jimmy Choo, Ralph and Russo, Chanel,Loeweและ Kiehl’s รวมถึงได้รับเชิญร่วมงานพรมแดง งานแฟชั่นโชว์ไปจนถึงการสวมใส่จริงในชีวิตประจำวัน เชื่อเถอะว่าการมิกซ์แอนด์แมทซ์ของเธอเต็มไปด้วยลุคสุดเกร๋ จนต้องยกให้เป็นไอดอลด้านแฟชั่นจะถ่ายมุมไหน วิคตอเรีย ซ่ง ก็ดูสวยชิคได้ตลอดหากพูดถึงนางเอกสายแฟชั่น จะขาดเธอคนนี้ไม่ได้‘แองเจล่าเบบี้’ หรือ ‘หยางอิ่ง’เจ้าของฉายานางฟ้าแห่งเอเชีย เธอเป็นนักแสดงโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานาน ฝากงานซีรีส์และภาพยนตร์ไว้มากมาย โดยงานจอเงินเธอมักปรากฏตัวเป็นนักแสดงรับเชิญในภาพยนตร์ฮอลลีวู้ดหลายเรื่องน่าแปลกว่าแม้ผ่านงานแสดงในวงการบันเทิงมามาก แต่บ่อยครั้งเธอมักถูกชาวเน็ตวิจารณ์เรื่องแสดงไม่ได้เรื่อง แต่ตรงข้ามกับงานบนถนนสายแฟชั่นเพราะเธอคือตัวแม่ยืนหนึ่ง!ด้วยรูปร่างเพรียวบาง ใบหน้าสวยหวานคมเป๊ะทุกสัดส่วน ตามแบบฉบับลูกครึ่งจีน-เยอรมัน ทำให้เธอเป็นนักแสดงที่ขึ้นปกนิตยสารแฟชั่นจีนเกือบทุกเล่มประกอบกับภาพลักษณ์นุ่มนวลสวยเพอร์เฟคในทุกก้าวอย่างและรสนิยมการแต่งตัวระดับแฟชั่นไอคอน เรียกว่าใส่อะไรก็ดูแพงแองเจล่าเบบี้จึงเป็นเซเลบริตี้ที่อยู่ในลิสต์ฟรอนต์โรว์ของงานแฟชั่นโชว์แบรนด์หรู โดยเธอเป็นนักแสดงชาวจีนคนแรกที่ได้รับเลือกเป็นแอมบาสเดอร์ระดับโลกของDior ทำให้เธอจัดเต็มลุคหัวจรดเท้าไม่ว่าจะเป็นจะเป็นงานบนรันเวย์ พรมแดง และการสวมใส่จริงในชีวิตประจำวัน สมศักดิ์ศรีตัวแม่แห่งวงการแฟชั่นแดนมังกรต้องบอกว่าแองเจล่าเบบี้มีความผูกพันและทำงานกับแบรนด์ Dior มานาน โปรโมทเกือบทุกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ผลงานของแองเจล่าเบบี้กับดิออร์ที่ทำงานร่วมกับซูเปอร์สตาร์อีกหลายคนแต่ลุคเบาๆ ก็สวยสะกดสวยสำหรับคนนี้ไม่ต้องพูดเยอะ...อย่างที่รู้กันฟ่านปิงปิงไม่ได้แจ้งเกิดจากการเป็นนางแบบ แต่ด้วยชื่อเสียงซูเปอร์สตาร์ระดับโลกในฐานะนักแสดง ทำให้ฟ่านปิงปิงเป็นที่ต้องการตัวของแบรนด์แฟชั่นระดับโลก ไปจนถึงเหล่านิตยสารแฟชั่นแถวหน้าต่างก็คว้าตัวไปขึ้นปก ไม่ว่าจะเป็น Grazia, L’ Officiel, Vogue China,อาชีพของเธอในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และซีรีส์ ผูกติดไปกับสไตล์ของเธอตั้งแต่การแสดง การร้องเพลง ออกอีเว้นต์ไปจนถึงการเป็นแอมบาสเดอร์ของแบรนด์หรูหราที่สุดของโลก ไม่ว่าจะเป็น Montblanc,De Beers, Guerlain การปรากฏตัวของเธอในที่สาธารณะจะมาพร้อมแฟชั่นซูเปอร์แบรนด์ไม่ว่าจะเป็น Prada, Gucci, Iris Van Herpenแม้ระยะหลังฟ่านปิงปิงไม่ค่อยมีผลงานออกมามากนักหลังตกเป็นข่าวฉาวคดีเลี่ยงภาษี แต่ถ้าใครติดตามความเคลื่อนไหวของเธอจะทราบกันดีว่า เธอหันมาไลฟ์สดบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ และกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์อันดับหนึ่งไปในทันทีนั่นเพราะหนึ่งในสตรีมสดที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเธอบนโซเชียลมีเดีย เธอสามารถขายมาสก์หน้าได้ถึง 110,000 ชิ้น เป็นเงินราว 20 ล้านหยวน ภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที เท่านั้นไม่พอเธอยังเคยได้รับค่าจ้างมากกว่า 5 ล้านหยวนสำหรับการไลฟ์สด 1 ชั่วโมง เรียกว่ามากกว่าค่าตัวที่ได้จากการแสดงหนังของเธอเสียอีกตามไปส่องแฟชั่นของเธอกันได้ที่นี่ >> https://www.instagram.com/bingbing_fan/ ‘จงฉู่ซี’ หรือ ‘เอเลน จง’ นักแสดงสาวคาแร็กเตอร์เก๋ ครบเครื่องทั้งรูปร่าง หน้าตา การเต้น และการแสดง เธออาจไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักในหมู่คอซีรีส์ชาวไทย เพราะแจ้งเกิดจากจอเงิน โดยมีผลงานเด่นจากบทอสูรสาว ในภาพยนตร์ ‘โคตรพยัคฆ์หยินหยาง’ (The Knight of Shadows : Between Yin and Yang)คอซีรีส์เพิ่งมาคุ้นหน้าเธอจากผลงานซีรีส์โรแมนติกดราม่า ‘รักนี้ต้องเป็นเธอ’ (Youth Should be Early - คู่พระเอกสายละมุน 'หูอี้เทียน' และซีรีส์แนวทหาร 'กองกำลังประจัญบาน (Ace Troops - 2021) ประชันหลัวแห่งชาติ 'เซียวจ้าน'ความที่เอเลนชื่นชอบงานศิลปะ ทำให้เธอมีสไตล์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร นับตั้งแต่การเปิดตัวในโลกภาพยนตร์ เธอได้รับความสนใจจากแบรนด์หรูอย่าง Louis Vuitton, Bvlgari และ La Perla ให้เป็นตัวแทนของแบรนด์ในประเทศจีนสไตล์โดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของเธอ คือ การมิกซ์แอนด์แมทซ์สตรีทแวร์มาผสมผสานกับแฟชั่นซูเปอร์แบรนด์ได้อย่างลงตัว ถือเป็นนางเอกอีกคนที่มีเซ้นส์ด้านแฟชั่นดีเลิศ จนแฟชั่นนิสต้ายกย่องเธอเป็นไอดอลเลยก็ว่าได้ในปีนี้ติดตามผลงานของเธอที่กำลังออนแอร์ได้จากซีรีส์แนวสืบสวนย้อนยุคผจญภัย 'ปริศนาแห่งคุนหลุน' (Lost in the Kunlun Mountains - 2022) คู่กับสวี่ข่ายความชัดเจนในสตรีทสไตล์ จน Air Jordan ยังเลือกจงฉู่ซีมาพรีเซนต์แบรนด์