เรื่องย่อ "กั๊กนักรักซะเลย" (Don’t Touch My Dad)

อันนาบี: ดอกไม้ไฟ/ชานิษฐ์/ต้นแก้ว: เจตษ์ บุณโยประการ: โรแมนติก-คอมมาดี: เสาวณิต สันตติวงศ์ไชย บริษัทมะยม มหานิยม โปรดักชั่น จำกัด:ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.40 น. ทางสถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 พร้อมชมสดออนไลน์ทาง www.pptvhd36.com และสามารถรับชมละครย้อนหลังที่แรกที่ทรูไอดี ดูฟรีทุกเครือข่าย ผ่าน 3 ช่องทางทั้งแอปพลิเคชัน, เว็บ และกล่องทรูไอดีทีวี และอัปเดตหลังละครออกอากาศทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 23.45 น. โดยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Official Fanpage : TrueID.Officialร่วมสัมผัสโลกแห่งความบันเทิงแบบไม่มีที่สิ้นสุดที่ทรูไอดีที่เดียว: ตอนแรก 18 สิงหาคม 2565ใครว่าความรักเป็นเรื่องของคนสองคน?? เป็นเรื่องของคนส่วนรวมต่างหากดาหน้าเข้ามากันแบบ 360 องศา จนความรักมาถึงทางตันแต่จะให้เขาและเธอยอมแพ้ไปง่ายๆ น่ะเหรอ...ไม่มีทาง!เพชร วัลลพรรณ(ธีรภัทร์ สัจจกุล)พ่อหม้ายที่ยังหล่อปิ๊ง รักและหวงลูกสาวทั้งสาม พลอย(มนสภรณ์ ชาญเฉลิม) มุก(ชนิษฎา วอน เดอ ลูว) และโอปอล(ณัฐธยาน์ องค์ศรีตระกูล)มาก ตั้งกฎเหล็กห้ามมีรักในวัยเรียนเด็ดขาด ด้วยตัวเองเคยพลาดมีลูกก่อนเรียนจบเลยกลัวกรรมตามสนอง แต่แล้วกฎเหล็กนั้นย้อนกลับมาเข้าตัว เมื่อลูกๆ ก็ประกาศลั่นห้ามพ่อมีรักใหม่เด็ดขาด ติดแฮชแท็กให้พ่อว่า #คุณพ่อโสดห้ามจีบ ถ้าเห็นสาวไหนเข้าหาจะโดนจัดการจนกระเจิงไปทุกรายแต่พอเพชรเจอ ลันตา(มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล) สาวสวยมั่น ที่มาเขย่าหัวใจ เพชรก็หวั่นไหวและแอบแหกกฎตัวเองทันที ทว่ารักครั้งนี้มีอุปสรรคมากมายต้องคอยหลบๆ ซ่อนๆ ราวกับเป็นคู่รักซุปตาร์ที่หนีปาปารัซซี่ เพราะลันตาดันเป็นเจ้านายของเขา และยังเป็นที่หมายปองของ บุริศร์(ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง)ซีอีโอของบริษัทอีกต่างหาก กิตติพศ(กฤษณ์ เศรษฐธำรง)และ คุณหญิงลลนา(ภัสสร เหลียวรักวงศ์) พ่อแม่ของลันตาที่ระแคะระคายจึงต้องขวางสุดตัวโดยเฉพาะคุณหญิงที่เชื่อเรื่องชื่อมงคล รับไม่ได้ที่นามสกุลเพชร อ่านว่า "วันละพัน" เทียบกับ "ทรัพย์สมบัติอนันต์" ของบุริศร์ไม่ได้สักนิดด้านลูกๆ ของเพชร พอรู้ว่าพ่อมีแฟนใหม่ ก็พากันประท้วงทันที และตาม ตาจ๋า(จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร) กับ ยายจ๋า(กาญจนาภร ปลอดภัย) ให้มาช่วยกีดกัน ลันตากันสุดฤทธิ์ ไม่ว่าลันตาจะพยายามแสดงความจริงใจแค่ไหน ก็ไม่สามารถฝ่าด่านได้ มีแค่ โอปอลที่พอจะเข้าข้างเธออยู่บ้าง เมื่อพลอยเห็นเพชรยังไม่ยอมเลิกกับลันตา เธอจึงประชดพ่อด้วยการคบกับ ฌอน(กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์)นักกีฬาว่ายน้ำหนุ่มสุดคูลของโรงเรียน กวิน(วิชยุตม์ ลิ่มรัตนะมงคล) เพื่อนสนิทที่แอบหลงรักเธอต้องรีบมาขวางไม่ให้คบกับหนุ่มเจ้าชู้อย่างฌอนความรักของเพชรกับลันตาวุ่นวายหนักขึ้น เมื่อลูกๆ ใช้ ขวัญข้าว(ปรียาดา สิทธาไชย) เพื่อนบ้านสาวเรียบร้อย ขี้อาย มาเป็นกิ๊กหลอกๆ ให้ลันตาเข้าใจผิด ด้าน บุริศร์ ก็พยายามแทรกกลางลันตากับเพชร จนต่างฝ่ายต่างหึง แต่เพราะความรักทั้งคู่จึงหันหน้าเข้าเคลียร์กัน ทุกอย่างกำลังจะจบลงด้วยดี โรส(นิโคล เทริโอ) เมียเก่าของเพชรโผล่มาเพื่อทวงสามีคืนอีกอุปสรรคที่ดาหน้าเข้ามาแบบ 360 องศา มากมายขนาดนี้ เพชรกับลันตา ยิ่งต้องจับมือกันให้มั่นเพื่อฟันฝ่าไปให้ได้!!!ห้ามพลาด! เรื่องราวความสนุกของละครเรื่อง "กั๊กนักรักซะเลย Don't Touch My Dad" ได้ทุกวันพุธ - พฤหัสบดี เวลา 21.40 น. ทางพีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เริ่ม 18 สิงหาคมนี้ 1.ธีรภัทร์ สัจจกุล(ตุ้ย): เพชร วัลลพรรรณ2.มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล(โดนัท) : ลันตา กิตติธรากุล3.นิโคล เทริโอ: โรส4.ณัฐรัฐ โมริส เลอกรอง : บุริศร์5.มนสภรณ์ ชาญเฉลิม(พรอยมน) : พลอย วัลลพรรณ6.วิชยุตม์ ลิ่มรัตนะมงคล(เบสท์) : กวิน7.ชนิษฎา วอน เดอ ลูว(เดน่า): มุก วัลลพรรณ8.ณัฐธยาน์ องค์ศรีตระกูล(ยูเค) : โอปอล วัลลพรรณ9.พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์(ลีโอ พุฒ) : เล้ง10.เขมรัชต์ สุนทรนนท์(ดีเจอ๋อง) : เบิ้ล11.เพ็ญเพชร เพ็ญกุล(แจ๊บ) : ขวาล12.เฟี้ยวฟ้าว สุดสวิงริงโก้(อิม) : ซูซี่13.จรรยา ธนาสว่างกุล(หยา) : เจ้าขา14.นวลปรางค์ ตรีชิต(ตุ๋ย) : แม่บุริศร์15.ไปรมา รัชตะ(เดือน) : บรรเจิดเพริดแพร้ว16.กาญจนาพร ปลอดภัย(เจี๊ยบ) : ยายจ๋า17.จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร(อาวอ) : ตาจ๋า18.ภัสสร เหลียวรักวงศ์(ฮันนี่): ลลนา19.กฤษณ์ เศรษฐธำรง(กฤษณ์) : กิตติพศ20.ปรียาดา สิทธาไชย(แก้มบุ๋ม) : ขวัญข้าว21.พล นพวิชัย(พีท พล) : หยก22.ศิลป์ รุจิวนิช(อาร์ต): ครูน้ำขิง23.กษิดิ์เดช หงส์ลดารมภ์(กานต์) : ฌอน24.ลิดา จันทร์วราภา(อิงแลนด์) : เชอรี่