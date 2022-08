ฟิตติ้ง “หอมกลิ่นความรัก” วายพีเรียดเรื่องแรก ฟินแตกแตน เคมีพระนาย “ไบร์ท-นนกุล” จรุงจิตมากก

งนี้ว่า "หอมกลิ่นความรักคือความท้ าทายของทีมดีฮัพ เราอยากหาอะไรที่มันทำแล้วสนุ กขึ้น เพื่อผลงานที่หลากหลายมากขึ้น ด้วยเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของ 3 ยุคสมัย โดยเราจะได้เห็นกัน 2 ยุคก่อนครับ คือกับปัจจุบันกับช่วงปี 2470 ที่จอมย้อนกลับไปเจอคุณใหญ่ แต่ ก็จะมีอีกยุคคือยุคกรุงหงสาวดี เข้ามาเป็น Easter Eggs ให้คนดูค้นหาเป็นกิมมิกครับ และเนื่องจากแฟนๆ ถามเข้ามาเยอะ วันนี้เราอยากจะออกมาบอกทุกคนว่ าโปรเจกต์นี้ยังคงดำเนินอยู่ และน่าจะได้รับชมพร้อมกันกลางปี หน้าครับ ก็อยากฝากถึงคนที่อยากจะสนับสนุ นเรา เรายังเปิดรับทุกโอกาสที่เข้ ามาและพร้อมที่จะเดินหน้ากั บโปรเจกต์นี้สุดความสามารถครับ"



ด้านผู้กำกับ ตี๋-บัณฑิต ก็เผยว่า"เรื่องนี้เป็นการทำพีเรียดเรื่ องแรกตื่นเต้นกว่าปกติมาก เนื่องจากเป็นละครย้อนยุควิธี การทำงานต่างจากละครยุคปัจจุบัน การทำการบ้านหรือศึกษาหาข้อมู ลอะไรต่างๆ ก็ต้องทำมากกว่าเดิม ก็เป็นอะไรที่สนุกและก็ชาเลนจ์ ตัวเองไปในตัวครับ แต่ก็พยายามไม่เอาความตื่นเต้ นมากดดันตัวเอง และเรื่องนี้ได้ร่วมงานกับนนกุ ลและไบร์ทด้วย ต้องบอกก่อนเลยว่าตอนที่อ่านหนั งสือภาพก็ขึ้นมาหลายคนครับ แต่ภาพที่ชัดที่สุดจะเป็น 2 คนนี้ และเราก็อยากร่วมงานกับ 2 คนนี้มานานแล้ว เมื่อเราเจอบทที่เหมาะกับคนที่ อยากร่วมงานก็ติดต่อทันทีจึงได้ ออกมาเป็นพ่อจอมและคุณใหญ่อย่ างที่มีการเปิดตัวไปก่อนหน้านี้ ซึ่งกระแสตอบรับดีมากถือเป็นจุ ดเริ่มต้นที่ดีเลยครับ ยังไงก็อยากฝากติดตามผลงานล่าสุ ดของพวกเราดีฮัพด้วยนะครับ"



โดยในวันนี้ (9 สิงหาคม) ดีฮัพเฮ้าส์ ได้เปิดภาพวันฟิตติ้งครั้งแรกของซีรีส์เรื่องนี้ ให้แฟนๆ ฟินตัวแตกแตน เพราะเคมีของพระเอก นายเอก เขาดีมากมาย จรุงจิตจรุงใจจริงๆ แกรร... นอกจากนี้ ยังปล่อยโปสเตอร์ทีเซอร์แรกออกมาให้ยลอย่างจุใจ ทั้งเวอร์ชันไทย และเวอร์ชันอินเตอร์



รับชมเบื้องหลังการทำงาน ที่นี่









ซีรีส์เคยเปิดตัวกับ WeTV ในงาน WeTV UNBOX 2022 เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2565 แต่ วันนี้ ดูเหมือนจะไม่แน่แล้ว เอาเป็นว่าแฟนๆ จะได้รับชมทางช่องทางใด ติดตามอัพเดตทางโซเชียลของค่ายอีกที หรือทางละครออนไลน์นี่แหละจ้ะ



#หอมกลิ่นความรัก #IFeelYouLingerInTheAir #ซีรีส์วายพีเรียด #หอมกลิ่นความรักวายพีเรียด #DeeHupHouse #lakornonlin #ละครออนไลน์ #ยืนหนึ่งข่าวละคร #เมาท์มอยสปอยล์ซีรีส์ #แนะนำซีรีส์ใหม่ #ซีรีส์วาย























































































































หอมกลิ่นความรัก หรือ I Feel You Linger In The Air ซีรีส์วายที่ประกาศตัวชัดแจ้งว่าเป็น วายพีเรียด สร้างจากนิยายวายชื่อเดียวกัน บทประพันธ์ของ VIOLET RAIN ผลิตโดยค่าย ''ดี ฮัพ เฮ้าส์ โปรดักชัน'' นำแสดงโดย “นนกุล - ชานน สันตินธรกุล” รับบท พ่อจอม และ ไบร์ท - รพีพงศ์ ทับสุวรรณ มาในบท คุณใหญ่ สำหรับหนุ่มไบร์ท์ เพิ่งมีผลงานละครทางช่อง 3 ไปหมาดๆ เรื่อง บุพเพร้อยร้าย ไงจ๊ะหอมกลิ่นความรัก เป็นการกำกับการแสดงของ “ตี๋ – บัณฑิต สินธนภารดี” ที่มีผลงานการันตีฝีมือจากซีรีส์ TharnType The Series, นับสิบจะจูบ และ ควบคุมการผลิต โดยผู้จัดและโปรดิวเซอร์คนปัง บอส - อนุสรณ์ ลิ้มประเสริฐโดย บอส-อนุสรณ์ กล่าวถึงการทำงานในครั้