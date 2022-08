Review ซีรีส์ : “The Boys” SS3 ซีรีส์แอนตี้ฮีโร่สุดโหด-เลว-เถื่อน ก๊วนหนุ่มซ่าตามล่า “ตัวพ่อ” เหล่าซูป!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ปล่อยให้ซูเปอร์ฮีโร่สายเท่สร้างกระแสในโรงภาพยนตร์ได้ไม่นาน ซีรีส์ Anti-Hero สุดดาร์ค “The Boys” ก็กลับมาทวงบัลลังก์ราชาแห่งความโหดเลือดสาดกระชากเรตติ้ง 18+ อีกครั้งบนวงการซีรีส์ใน Season 3 พร้อมเรตติ้งที่แรงกว่าซีซั่นก่อน ๆ จากการจัดอันดับของหลายสำนักรวมถึง Rotten Tomatoes ที่นักวิจารณ์ให้คะแนนสูงถึง 98%ภาคนี้ยังคงสู้กันเลือดสาดร่างขาดกระจุยมีความแหวะ อี๋ โหด บ้า ไร้ปราณี และการตามล่าตัวพ่อของเหล่าซูปเพื่อมาโค่นบัลลังก์ราชันย์จอมโหดอย่าง “โฮมแลนเดอร์” ที่ซีซั่นนี้ฮีเลวออกสื่อชนิดไม่มีกั๊ก! แล้วใครล่ะจะหยุดมนุษย์เหล็กเบอร์หนึ่งของโลกได้ประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายเอาใจคอซีรีส์ Anti-Hero อีกครั้งสำหรับ “The Boys Season 3” ซีรีส์ที่ดัดแปลงจากคอมิกส์ชื่อเดียวกันของ “การ์ธ เอนนิส” ที่เปิดเผยดาร์คไซต์ของซูเปอร์ฮีโร่ได้อย่างดุเดือดความมันของซีรีส์ชุดนี้ไม่ได้อยู่ที่ความซาดิสม์ชนิดเลือดสาด ร่างระเบิด สมองกระจุย แต่เป็นคอนเซ็ปต์ของซีรีส์ที่ว่าด้วยกลุ่มคนธรรมดา ๆ ที่กล้าลุกขึ้นมาต่อกรกับเหล่าผู้มีพลังวิเศษฟ้า (ไม่) ประทาน ด้วยแผนการดิบเถื่อนแบบไร้ปราณีกับฮีโร่เช่นกัน ซีรีส์แฝงความตลกร้ายและดราม่าที่แม้จะยืดย้วยในบางตอน แต่ก็ไม่ถึงกับน่าเบื่อจนหาวนอนคอนเซ็ปต์ซีรีส์ The Boys ตั้งคำถามแสบ ๆ คัน ๆ กับผู้ชมว่า จะเกิดอะไรขึ้นหากบรรดาซูเปอร์ฮีโร่ที่ควรจะเป็นตัวแทนความดีงาม คุณธรรมและขุมพลังของมนุษยชาติไว้ต่อกรกับวายร้าย กลับกลายเป็นคนน่าสะอิดสะเอียนและเลวชนิดไม่น่าให้อภัยซะเองกลุ่มคนธรรมดาอย่าง The Boys จึงรวมตัวกันเพื่อตามล่าเหล่าซูป เพราะต่างคนต่างก็มีปมแค้นฝังหุ่นกับทีมซูเปอร์ฮีโร่นาม The Seven โดยมี “โฮมแลนเดอร์” (อารมณ์คล้ายๆ ซูเปอร์แมน x กัปตันอเมริกา) เป็นผู้นำที่มีขุมพลังระดับซูเปอร์แมน แต่แฝงไว้ด้วยความบ้าอำนาจ ความจิตและความอำมหิตที่ปิดบังไว้ภายใต้ภาพลักษณ์ของฮีโร่เปี่ยมคุณธรรม The Seven อยู่ภายใต้การบริหารงานโดย “วอช” บริษัทที่เน้นสร้างภาพลักษณ์และพร้อมจะปิดบังเรื่องชั่ว ๆ ให้เหล่าซูเปอร์ฮีโร่เพื่อปั่นหุ้นให้เติบโตอย่างต่อเนื่องฝั่งทีม The Boys นำโดย บิลลี่ บุชเชอร์ (รับบทโดย คาร์ล เออร์แบน) ชายผู้แค้นฝังหุ่นกับโฮมแลนเดอร์มาถึง 2 ภาค ก็แหงล่ะ! อีตาโฮมแลนเดอร์ดันข่มขืนภรรยาของบุชเชอร์จนตั้งท้องมีน้องโรบินเป็นทายาท (ฮีโร่น้อยคนแรกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ) แตกต่างจากซูปคนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยพลังของสาร "คอมพาวด์-วี"เช่นเดียวกับปมชีวิตของ ฮิวอี้ แคมป์เบล (รับบทโดย แจ็ค เควด) หนุ่มเนิร์ดผู้เสียแฟนสาวไปต่อหน้าต่อตาจากฝีมือของเอ-เทรน (The Flash x Falcon) ฮิวอี้ได้รับการทาบทามจากบุชเชอร์ให้เข้าร่วมก๊วนก่อนจะสร้างผลงานระดับมาสเตอร์พีชด้วยการระเบิดร่างของทรานลูเซนส์ (มนุษย์ล่องหน) จนแหลกกระจุยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้ซีซั่น 1-2 เราจะเห็นคู่ต่อกรทั้ง CIA กองทัพ นักการเมือง และรัฐบาล พยายามที่จะกระชากหน้ากากคุณธรรมจอมปลอมของทีม The Seven แต่แล้วด้วยแผนการลับอันชั่วร้ายขั้นกว่าของโฮมแลนเดอร์และผู้บริหาร วอชก็ทำให้ฮีโร่ทั้งหลายอยู่รอดมาได้จนถึงซีซั่น3 ซึ่งก็ยังคงไล่ล่าตามตื้บโฮมแลนเดอร์อย่างไม่รู้เหนื่อย ซีซั่นนี้ฮียังบ้าพลังขึ้นอีกระดับ เข้าขั้นคุยกับตัวเองในกระจกได้เพราะหัวใจแหลกสลายจากการเสียคนรักไปถึงสองซีซั่นติด แล้วฮียังยึดติดกับชื่อเสียงอย่างไม่แคร์เวิลด์ ท่ามกลางสาวกที่ดูจะหลับหูหลับตาเชียร์แบบงง ๆ ไปอี๊กถึงอย่างนั้นซูเปอร์ฮีโร่ก็ไม่ได้มีแต่คนเลวเสมอไป โลกยังมี "ควีนเมฟ" และ "สตาร์ไลท์" หรือ "แอนนี" (รับบทโดย อีริน มอริอาร์ตี้) ซึ่งเป็นแฟนใหม่ของฮิวอี้ ต่างก็สะอิดสะเอียนกับพฤติกรรมชั่วร้ายของโฮมแลนเดอร์ และพยายามเปิดโปงเบื้องหลังซูเปอร์ฮีโร่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยคอมพาวด์-วี (ขุมพลังลับที่จนถึงซีซั่น3 ยังไม่รู้ที่มาที่ไป) แต่ดูเหมือนสองซีซั่นแรกความพยายามจะไม่เป็นผล ความหวังของมนุษยชาติและก๊วน The Boys จึงตกมาอยู่ซีซั่น3 ที่คาดว่าน่าจะโค่นล้มอาณาจักรวอชและปิดฉากโฮมแลนเดอร์ซะที...หลังหนีตายจากการตามล่าของก๊วน The Boys มาแล้วถึงสองภาค (จนเราอยากถามโฮมแลนเดอร์ว่า ห้อยหลวงพ่ออะไร) ซีซั่น 3 จึงเริ่มต้นด้วยการค้นหาตำนานซูเปอร์ฮีโร่ที่สาบสูญอย่าง Soldier Boy (รับบทโดย เจนเซน แอกเคิลส์) เพื่อมาโค่นบัลลังก์ราชันย์อำมหิตจากโฮมแลนเดอร์เพราะดูแล้วในโลกหล้าเห็นจะมีแต่โซลเจอร์บอยเท่านั้นที่น่าจะพลังสูสีกับโฮมแลนเดอร์ความสนุกของซีซั่นนี้เริ่มต้นที่ควีนเมฟลักลอบนำสาร V24 (สารเคมีที่มอบพลังเหนือมนุษย์แค่ 24 ชั่วโมง) มาให้กับบุชเชอร์ ซึ่งบุชเชอร์ก็ฉีด V24 เข้าร่างทำให้เขามีตาเลเซอร์คล้ายกับโฮมแลนเดอร์ ส่วนฮิวอี้ก็แอบใช้ V24 ฉีดเข้าร่างจนกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังเคลื่อนที่เร็วแบบเทเลพอร์ท (แต่เสื้อผ้าไม่ไปด้วยนะ) ทว่าก๊วนหนุ่มซ่าต่างก็แยกย้ายกันไปตามอุดมการณ์ เอ็มเอ็ม หรือ Mother's Milk กลับไปใช้ชีวิตปกติกับลูก-เมีย ส่วนเฟรนชี่และคิมิโกะก็วางแผนจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันที่มาร์กเซย แต่แล้วพวกเขาก็กลับมารวมตัวกันเฉพาะกิจในการตามหาโซลเจอร์บอยถึงรัสเซีย และดูเหมือนงานนี้จะอลหม่านขึ้นไปอีกขั้นเมื่อโซลเจอร์บอยเองก็มีปมแค้นฝังหุ่นกับทีมซูปยุคบุกเบิกของวอช ทันทีที่เขาเป็นอิสระจากคุกลับในรัสเซีย การตามเก็บเหล่าซูปรุ่นเดอะโดยโซลเจอร์บอยจึงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งซีซั่น 3 เราจะได้เห็นขุมพลังมิตรภาพของโซลเจอร์บอย บุชเชอร์ และฮิวอี้ ที่ใช้พลังซูปสู้กับโฮมแลนเดอร์ได้อย่างเมามัน ความดราม่าในซีซั่นนี้จะลดลงอย่างมาก ฉากเสื่อม ๆ อย่างปาร์ตี้มั่วเซ็กซ์ก็ชวนอี๋อย่าบอกใคร หรือฉากที่ซูเปอร์ฮีโร่ในร่างนักการเมืองหญิง "วิคตอเรีย นิวแมน" จอมระเบิดสมอง (จากซีซั่น 2) ก็ยังคงสะอิดสะเอียนขั้นสุด แถมเธอยังมีสัมพันธ์ลับกับซีอีโอของวอชอีกด้วยซีรีส์ยังคงความโหดร้ายหยาบคาย ตลกร้าย ฉากโป๊เปลือย และการฆ่าคนตายอย่างเลือดเย็นเรียกว่ารวมดาร์คไซต์ของมนุษย์ได้อย่างถึงพริกถึงขิงชนิดไม่มีกั๊กนอกจากนี้ เราจะได้เห็นโฮมแลนเดอร์ผู้บ้าคลั่งขั้นสุดชนิดใครก็หยุดไม่อยู่ก้าวสู่การเป็นซีอีโอของวอช และดึงพ่อหนุ่มปลา Deepกลับมาร่วมทีมบริหารจนพังไม่เป็นท่า ส่วนเอ-เทรนก็ดูไม่ค่อยพัฒนาความคิดเท่าไหร่ ซีซั่นนี้บทเด่นเลยต้องยกให้โซลเจอร์บอย ที่โหด ดิบ เถื่อน และมีปมชีวิตร่วมกับโฮมแลนเดอร์จนผู้ชมยากจะคาดเดาว่าคดีจะพลิกตอนไหนต้องบอกว่าดูไปลุ้นไปจนถึงตอน 8 เลยทีเดียว เสียวกันทั้งซีซั่นเลยก็ว่าได้สุดท้ายแล้วก๊วนหนุ่มซ่าจะโค่นชายผู้แข็งแกร่งที่สุดในปฐพีได้หรือไม่?คงต้องลุ้นกันต่อในซีรีส์The Boys Season 3 ที่ออนแอร์ครบทั้ง 8 ตอนแล้วทางPrime Videoใครจิตอ่อนและไม่พร้อมจะรับเรื่องดาร์คๆ ขอให้ข้ามไปก่อน ใครไหวไปรับชมตัวอย่างกันได้Prime Video เพิ่งเข้าไทยมาสด ๆ ร้อน ๆ มาให้สตรีมมิ่งในราคาเบา ๆ แถมใจดีให้ทดลองดูฟรีได้ 7 วันอีกด้วย เรียกว่าอ่อยกันสุด ๆ ไปส่องกันได้ ที่ www.primevideo.com