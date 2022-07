“GOOD OLD DAYS ร้านซื้อขายความทรงจำ” สตรีมที่เดียวบน Disney+ Hotstar

ความสนุกเข้มข้นน่าติดตามหลากหลายเรื่องราวที่มีความหมายกำลังจะเปิดกล่องความทรงจำของแฟนๆ ให้หวนคิดถึงสิ่งที่หลงลืมไปพร้อมๆ กับซีรีส์โรแมนติกดราม่า “GOOD OLD DAYS ร้านซื้อขายความทรงจำ”ของทุกชิ้นมีความทรงจำ...ที่อาจทำให้คุณคิดถึงใครบางคนซีรีส์สุดปังจาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทยเมื่อความทรงจำที่หล่นหายไปซ่อนอยู่ในสิ่งของ 6 ชิ้นที่มีคุณค่าต่อชีวิตคนขาย และคนตัดสินใจซื้อก็รับรู้ได้ถึงคุณค่านั้น โดยบอกเล่า 6 เรื่องราวความสัมพันธ์สุดประทับใจผ่าน “GOOD OLD DAYS ร้านซื้อขายความทรงจำ” เหล่านักแสดงจาก 6 เรื่องราว จะพาผู้ชมทุกคนได้กลับไปสำรวจความรู้สึกสำคัญที่อาจทำสิ่งของและความทรงจำบางอย่างหล่นหายไปตามกาลเวลา ได้หวนคิดถึงใครบางคนไปพร้อมกับซีรีส์แน่นอนตอน Somewhere Only We Belongคริส พีรวัส แสงโพธิรัตน์ : เฮพรีม ชนิกานต์ ตังกบดี : ไหมตอน Bond and Relationshipลี ฐานัฐพ์โล่ห์คุณสมบัติ : ภูฟ้า ยงวรี อนิลบล : มิ้นต์ตอน Memory of Happinessทอย ปฐมพงศ์ เรือนใจดี : วุฒิเต ตะวัน วิหครัตน์ : แจ๊บอ้าย สรัลชนา อภิสมัยมงคล : เพียงตอน Road to Regretจอส เวอาห์ แสงเงิน รับบท บอมบ์เค เลิศสิทธิชัย รับบท ก็อดน้ำตาล ทิพนารี วีรวัฒโนดม รับบท ไก่ตอน Our Soundtrackไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี : โต้งต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง : กิ๊บตอน Love Winsวิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร : แมวแพต ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวช : มิ้วติดตามชมซีรีส์โรแมนติกดราม่า “GOOD OLD DAYS ร้านซื้อขายความทรงจำ” เริ่มสตรีมที่เดียวบน “Disney+ Hotstar”เริ่มสตรีมตอนแรกวันพุธที่ 10 สิงหาคมนี้ และติดตามตอนใหม่ได้ ทุกวันพุธ และ พฤหัส เวลา 18.00 น. โดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Disney+ Hotstarและสมัครสมาชิกผ่าน App Store หรือ Google Play หรือรับชมผ่านเว็บไซต์www.disneyplushotstar.comและ อัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & Twitter : GMMTV