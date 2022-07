ลิมิเต็ดซีรีส์ “ถ้ำหลวง: ภารกิจแห่งความหวัง” Netflix ประกาศวันฉาย 22 กันยายนนี้

ถึงเวลาเผยเรื่องราวจุดเริ่มต้นของภารกิจกู้ชีพที่ทั่วโลกต่างร่วมส่งกำลังใจใน ถ้ำหลวง: ภารกิจแห่งความหวัง (Thai Cave Rescue) ลิมิเต็ดซีรีส์โดย Netflix ว่าด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2561 เมื่อนักฟุตบอลเยาวชน 12 คน พร้อมด้วยโค้ชจากทีมหมูป่าอะคาเดมีได้ไปเที่ยวที่ถ้ำหลวง แต่ระหว่างนั้นฝนกลับตกหนักจนน้ำท่วมเข้ามาขังพวกเขาไว้ภายในถ้ำ เปลี่ยนวันธรรมดาที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานให้กลายเป็นวันที่นำไปสู่ภารกิจกู้ชีพที่ตราตรึงใจคนทั่วโลกเรื่องราวน่าอัศจรรย์เบื้องหลังภารกิจนี้ จะถูกนำมาถ่ายทอดผ่านมุมมองของเหล่าเด็กๆทีมหมูป่า โดย Netflix ได้ร่วมมือกับผู้สร้างทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อรังสรรค์ลิมิเต็ดซีรีส์ที่จะมาเล่าเรื่องราวปาฏิหาริย์ในครั้งนี้ ที่ทั้งลุ้นทั้งบีบหัวใจ ให้รับชมได้พร้อมกันทั่วโลก 22 กันยายนนี้ลิมิเต็ดซีรีส์ ถ้ำหลวง: ภารกิจแห่งความหวัง ถ่ายทำในประเทศไทยทั้งหมด ทั้งยังนำเสนอมุมมองจากสมาชิกทีมหมูป่าซึ่งรวมถึงประสบการณ์ของพวกเขาในการเผชิญเหตุการณ์ที่ท้าทายขีดจำกัดของมนุษย์ พร้อมด้วยประสบการณ์ของทั้งสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆ เอง และทีมกู้ชีพที่มารวมตัวกันจากทั่วโลกเพื่อช่วยชีวิตพวกเขาลิมิเต็ดซีรีส์จำนวน 6 ตอนนี้ เป็นผลงานของผู้จัดมากความสามารถ ไมเคิล รัสเซลล์ กันน์ (Michael Russell Gunn) จากซีรีส์ Billions และ Designated Survivor และ ดาน่า เลอดูซ์ มิลเลอร์ (Dana Ledoux Miller) เจ้าของผลงานซีรีส์ Designated Survivor และผู้เขียนบทซีรีส์ Narcos สมทบด้วยทีมผู้กำกับ ได้แก่ บาส พูนพิริยะ จากภาพยนตร์ One for the Road วันสุดท้าย…ก่อนบายเธอ และ Bad Genius ฉลาดเกมส์โกง และ เควิน ตันเจริญ ผู้กำกับจากซีรีส์ The Brothers Sun, The Book of Boba Fett และ Warriorโดยผู้กำกับทั้งสองคน ยังควบบทบาทเป็นผู้อำนวยการสร้างร่วมกับ จอน เอ็ม. ชู (Jon M. Chu; จาก In the Heights, Crazy Rich Asians และ G.I. Joe: Retaliation) และ แลนซ์ จอห์นสัน (Lance Johnson; จาก Troop Zero และ The Equalizer) จาก Electric Somewhere, จอห์น เปน็อตติ (John Penotti; จาก Crazy Rich Asians) จาก SK Global Entertainment, จอห์น โลแกน เพียร์สัน (John Logan Pierson; จาก Spenser Confidential, Patriots Day และ Dare Me) และ ทิม คอดดิงตัน (Tim Coddington; จาก Mulan, Crazy Rich Asians และ Marco Polo) เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวภารกิจอันน่าทึ่งที่คนทั่วโลกต้องจดจำในส่วนของนักแสดงก็มีความพิเศษไม่แพ้กัน เห็นได้จากรายชื่อนักแสดงคุณภาพ อาทิ บีม-ปภังกร ฤกษ์เฉลิมพจน์ ที่ได้รับบทนำอย่าง “โค้ชเอก” เอก-ธเนศ วรากุลนุเคราะห์ ในบทของผู้ว่าณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ และ โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล มารับบทสองตัวละครใหม่ “เคลลี่” วิศวกรด้านอุกวิทยา และ “พิม” เจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เข้ามาช่วยให้ภารกิจกู้ชีพนี้สำเร็จ ตามมาด้วย ต๊อก-ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ รับบท “จ่าแซม” นาวาตรีสมาน กุนัน อดีตหน่วยซีล และบลูม วารินทร์ ในบท พ.อ. นายแพทย์ ภาคย์ โลหารชุน หรือ “หมอภาคย์” นายแพทย์ทหารผู้ผ่านการฝึกจากหน่วยซีลบาส พูนพิริยะ หนึ่งในสองผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้าง กล่าวว่า “ลิมิเต็ดซีรีส์ ถ้ำหลวง: ภารกิจแห่งความหวัง จะเป็นเรื่องแรกที่ผู้ชมทั่วโลกได้เข้ามาสัมผัสกับเรื่องราวที่ถ้ำหลวงในมุมมองที่แตกต่างและเข้าถึงอารมณ์ความนึกคิดของทุกคนที่เกี่ยวข้องได้มากขึ้น ด้วยการเล่าเรื่องผ่านทั้งเด็กๆ ทีมหมูป่าทั้ง 12 คน โค้ชเอก และฮีโร่อย่างจ่าแซม ซึ่งแต่ละคนก็ยังมีเรื่องราวของตนเองนอกเหนือจากในปฏิบัติการกู้ภัย ซึ่งยังไม่เคยถูกถ่ายทอดให้รับรู้กัน ผมภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังของหลายๆ คนที่เราอาจคุ้นหน้าหรือคุ้นชื่อจากข่าวที่ดังไปทั่วโลก ให้ได้รู้จักและเข้าใจกันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น”เควิน ตันเจริญ อีกหนึ่งผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้าง เสริมว่า “ในฐานะที่เป็นชาวไทย-อเมริกัน ผมรู้สึกโชคดีเหลือเกินที่ได้มีโอกาสเล่าเรื่องนี้ผ่านมุมมองและจิตใจของคนไทย ผมตั้งใจใช้ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับซูเปอร์ฮีโร่ มาถ่ายทอดเรื่องราวของฮีโร่ในชีวิตจริงให้ผู้ชมทั่วโลกได้เห็น การร่วมมือของกลุ่มฮีโร่ที่ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็เข้ามาช่วยปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยพลังพิเศษอย่างเดียวที่พวกเขามี ซึ่งก็คือจิตวิญญาณที่ไม่ยอมแพ้ และการร่วมมือกันเพื่อความสำเร็จ”ไมเคิล รัสเซลล์ กันน์ ที่รับหน้าที่ทั้งผู้จัด ผู้เขียนบท และผู้อำนวยการสร้าง ร่วมกับ ดาน่า เลอดูซ์ มิลเลอร์ กล่าวเสริมอีกว่า “สำหรับเราแล้ว ถ้ำหลวง: ภารกิจแห่งความหวัง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว และการจำกัดความคำว่า ‘ครอบครัว’ ว่าหมายถึงใครได้บ้าง เพราะทั้งผู้ปกครองของเด็กๆ เอง ไปจนถึงทีมกู้ภัยนับพันชีวิตจากทั่วโลก ต่างก็ร้อยรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ราวกับทั้งโลกกลายเป็นครอบครัวเดียวกัน เราต้องการให้ซีรีส์ถ่ายทอดเรื่องราวที่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่ปฏิบัติการกู้ชีพเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงสิ่งที่ทีมหมูป่าต้องเผชิญตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายในถ้ำ และเราก็เชื่อว่าความพยายามของเราในการถ่ายทอดเรื่องราวนี้ออกมาให้สมจริงที่สุดในทุกด้าน ทั้งตัวละคร ภาษา สถานที่ถ่ายทำ หรือแม้แต่อารมณ์ จะสามารถเข้าถึงผู้ชมทั่วโลกได้ผ่านทาง Netflix”“เราเริ่มเขียนบทเรื่องนี้ช่วงที่เริ่มมีการล็อกดาวน์จากโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกา และมันได้กลายเป็นความสบายใจในการเล่าเรื่องราวที่เป็นเหมือนเครื่องเตือนใจอันเฉียบคมว่า แม้ว่าเราจะถูกนิยามด้วยสิ่งที่เราต่างกัน ไม่ว่าจะภาษา ความเชื่อ หรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม แต่ความหวังและจิตวิญญาณในการกลับมาลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งของมนุษย์เป็นสิ่งที่เราทุกคนมีร่วมกัน และเมื่อเป็นเรื่องนี้ เราทุกคนล้วนอยู่ภายใต้อำนาจของธรรมชาติ” ดาน่า เลอดูซ์ มิลเลอร์ ผู้จัด ผู้เขียนบทร่วม และผู้อำนวยการสร้างกล่าวและเพื่อมุ่งเน้นความสมจริงให้รอบด้านที่สุด ทีมผู้สร้างซีรีส์จึงได้เลือกเด็กไทย 12 คน มารับบทเด็กๆ ทีมหมูป่าแบบครบทีม ไม่ว่าจะเป็น ไทเกอร์ - ปรัชญา พาทอง, ปังปอนด์ – ทรงพล กันทะวงค์, จูเนียร์ - จักรพรรดิ์ ศรีสัตย์, แบงค์ - ธนาวุฒิ เช่ตู่กู่, กัน ธีรภัทร สมแก้ว, ปลื้ม - ธนพงศ์ กันทะวงค์, อุนตร้า - ธนภัสสร์ พึ่งพุ่มแก้ว, ฟลุก – อภิสิทธิ์ อยู่คำ, คิม - วัชรพล ปวงสวรรค์, น้ำนิ่ง - ฐปณต หัตถะผะสุ, ชิต - อภิสิทธิ์ แสงจันทร์ และ ฟลุก - รัฐภูมิ นาคีสถิต ส่วนในด้านการถ่ายทำ ก็ยังมีการยกกองไปยังสถานที่จริง ทั้งบ้านของสมาชิกทีมหมูป่าและถ้ำหลวงเช่นเดียวกับปฏิบัติการกู้ชีพของจริง ลิมิเต็ดซีรีส์ ถ้ำหลวง: ภารกิจแห่งความหวัง ยังรวมทีมนักแสดงต่างชาติมารับบทบุคคลสำคัญอีกมากหน้าหลายตา ทั้ง นิโคลัส เบลล์ ในบท เวิร์น อันสเวิร์ธ, นิโคลัส ฟาร์เนลล์ ในบท จอห์น โวลันเธน, คริสโตเฟอร์ สโตลเลอรี ในบท ริค สแตนตัน, ร็อดเจอร์ คอร์เซอร์ ในบท ดร. ริชาร์ด “แฮร์รี่” แฮร์ริส และเดมอน เฮอร์ริแมน ในบท ดร. เคร็ก แชลเลนข้อมูลจาก : Netflix