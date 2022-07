3 ข้อ เกี่ยวกับซีรีส์ฮิตขวัญใจมหาชน "อูยองอู ทนายอัจฉริยะ” ที่คุณอาจไม่รู้

ซีรีส์เรื่องใหม่ Extraordinary Attorney Woo จาก Netflix เกี่ยวกับทนายความสาวผู้มีภาวะออทิสติก ที่ไขคดีต่างๆ ด้วยวิธีที่ชาญฉลาดและโดดเด่น ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วโลก ซีรีส์เปิดตัวไปเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายน ครองอันดับ 1 ในชาร์ตผลงาน 10 อันดับสูงสุดทั่วโลกในหมวดซีรีส์ภาษาต่างประเทศของ Netflix เป็นเวลา 2 สัปดาห์ติดต่อกันอีกทั้งยังทะยานขึ้นสู่อันดับ 1 ในชาร์ตผลงาน 10 อันดับสูงสุดในเกาหลีใต้ ฮ่องกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม รวมทั้งได้รับความนิยมติด 10 อันดับแรกในอีก 14 ประเทศด้วยเพราะเหตุใดผู้ชมทั่วโลกจึงตกหลุมรักซีรีส์เรื่องนี้ มาดูเกร็ดข้อมูล 3 ข้อที่คุณอาจไม่รู้ เกี่ยวกับผลงานคว้าใจมหาชนเรื่องใหม่ล่าสุดนี้อูยองอู ตัวละครชื่อเดียวกับเรื่อง คือหัวใจและจิตวิญญาณของซีรีส์เรื่องนี้ ผู้ที่มีภาวะออทิสติกอย่างเธอต้องเผชิญกับอคติมากมาย แต่กลับเอาชนะเพื่อนร่วมงานที่สำนักงานกฎหมายชั้นนำได้ ด้วยการใส่ใจรายละเอียดและอาศัยช่องโหว่ทางกฎหมายที่คนอื่นมองไม่เห็น มุนจีวอน ผู้เขียนบทซีรีส์เรื่องนี้กล่าวว่าพัคอึนบิน นักแสดงสาวดีกรีรางวัลคือผู้สวมบทตัวละครตัวนี้ คุณเคยเห็นเธอมาแล้วในบทนางเอกที่แต่งตัวเป็นชายในผลงานดรามาย้อนยุคเรื่อง “ราชันผู้งดงาม | The King's Affection” และในบทของนักศึกษาสุดแปลกใน สาวใส วัยว้าวุ่น (Hello, My Twenties!) ส่วนในเรื่อง Extraordinary Attorney Woo นี้ อึนบินจะรับบทเป็นยองอูผู้น่ารักในตอนแรกนักแสดงสาวรู้สึกลังเลใจที่จะรับบทนี้ เนื่องจากเธอไม่แน่ใจว่าจะแสดงออกมาได้ถึงบทบาทหรือไม่ ผู้กำกับและผู้เขียนบทต้องใช้เวลาถึง 1 ปีในการโน้มน้าวเธอให้มารับเล่นบทนี้ และทันทีที่ตอบตกลง เธอก็ทุ่มเทให้กับตัวละครตัวนี้อย่างเต็มที่ และได้ไปพบกับศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษากลุ่มอาการออทิสติกเพื่อเก็บข้อมูลตัวละครโดยละเอียด"ดิฉันยึดถือความจริงใจของเธอเป็นหลักค่ะ" อึนบินกล่าวถึงการรับบทเป็นยองอู "ดิฉันไม่อยากจะไปจำกัดตัวละครตัวนี้ ก็เลยเปิดกว้างเพื่อให้เธอแสดงความรู้สึกในใจออกมาได้อย่างอิสระ เธอเป็นคนที่กระตือรือร้นและกล้าหาญ และดิฉันก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายจากตัวละครตัวนี้ค่ะ"นักแสดงคังกียอง รับบทเป็น จองมยองซอก ทนายความอาวุโสซึ่งจำใจมาเป็นผู้สอนงานก่อนจะกลายมาเป็นพันธมิตรของยองอู "ผมกังวลที่สุดเลยครับว่าจะสวมบทบาทเป็นทนายความมากประสบการณ์ออกมาได้สมจริงหรือเปล่า" เขาเผยพร้อมบอกว่าความท้าทายในการแสดงเรื่องนี้คือการต้องพูดศัพท์เฉพาะทางกฎหมายให้คล่องปากสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถเข้าถึงบทบาทตัวละครได้ดีถึงขนาดที่บางครั้งเขาก็คิดบทพูดสดๆ ออกมาเองเลย แฟนๆ ต่างชื่นชอบการด้นสดของเขา โดยมีการคอมเมนต์ในคลิป YouTube ว่า "ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉากที่ทำเอาหัวเราะจนท้องแข็งจะเป็นฉากที่คิดบทขึ้นมาสดๆ หมดเลย นี่แสดงว่าเขาต้องศึกษาตัวละครมาอย่างดีทีเดียว"ส่วน นักแสดงคังแทโอ ก็ต้องเผชิญความท้าทายเช่นกันในการรับบทเป็น อีจุนโฮ หนุ่มแสนดีที่ทำงานร่วมกับยองอู "ตัวละครของผมจะเป็นฝ่ายคอยรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ มากกว่า และจะแสดงอารมณ์ผ่านทางสายตาและสีหน้า ผมต้องการสื่ออารมณ์ของเขาออกมาแบบพอดีๆ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป แล้วผมก็คิดว่าเรื่องนี้ต้องอาศัยการพูดคุยกับผู้กำกับในกองถ่ายบ่อยๆ" เขากล่าวExtraordinary Attorney Woo ไม่กลัวที่จะคิดนอกกรอบ เช่นเดียวกับตัวละครเอกของเรื่องผลงานแนวกฎหมายส่วนมากมักจะเน้นนำเสนอความตึงเครียดจากการขับเคี่ยวกันและสถานการณ์สุดเลวร้าย แต่การดำเนินเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้กลับเน้นไปที่สายสัมพันธ์ของตัวละครและรายละเอียดที่น่าสนใจของแต่ละคดีการนำเสนอตัวละครเอกที่มีภาวะออทิสติกออกมาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมก็เป็นเรื่องที่น่ายกย่อง แฟนคลับจากฟิลิปปินส์คนหนึ่งที่มีภาวะออทิสติกได้เอ่ยชื่นชมการถ่ายทอดรายละเอียดที่สมจริง อย่างเช่นการที่ยองอูใส่หูฟังในรถไฟใต้ดินเพื่อกันตัวเองออกจากสิ่งเร้าภายนอก และให้ความเห็นว่า "ไม่มีฉากที่เกินจริงหรือปลุกปั่นอารมณ์" ซีรีส์เรื่องนี้ชูความสามารถและพัฒนาการของยองอู แทนที่จะดึงดราม่าสะเทือนอารมณ์เพื่อสะกดใจผู้ชม แฟนๆ พากันแชร์ในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียลต่างๆ ว่า "สิ่งที่เยี่ยมที่สุดก็คือเวลาที่คนรอบข้างตัวละครหลักต่างคอยส่งแรงใจให้เธอเติบโตต่อไป"นักแสดงทุกคนต่างดีใจที่ซีรีส์เรื่องนี้โดนใจผู้ชมทั่วโลก อึนบิน นางเอกของเรื่องกล่าวว่าNetflixTHNetflixTH, tw | namooactors