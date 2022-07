Review ซีรีส์ : “Alchemy of Souls” รักวุ่นวายของ “คุณชายจอมปั่น” VS “มือสังหารสุดป่วน”

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

เรตติ้งแรงทำสถิตินิวไฮให้ช่อง tvN ครองแชมป์อันดับหนึ่งในช่วงเวลาออนแอร์ (ผลสำรวจของ Nielsen Korea) ชั่วโมงนี้ไม่มีใครมาแรงเท่าหรือครองใจผู้ชมฝั่งเกาหลีและชาวไทยให้ติดงอมแงมเป็นที่เรียบร้อยสำหรับซีรีส์โรแมนติก-คอเมดี้-แฟนตาซีว่าด้วยดินแดนสมมติที่เต็มไปด้วยนักเวท 4 สำนักและคุณหนูสี่ฤดูผู้แสนงดงาม พร้อมการสลับร่างแปรวิญญาณการต่อสู้ของนักเวทและการตามล่า ‘มือสังหารเงา’ ที่ดันสลับร่างกับสาวแบ๊วตาบอดจนกลายเป็นคนอ่อนแอ คำเตือนเดียวที่เราอยากแนะนำก่อนชมซีรีส์เรื่องนี้ คือเตรียมอดหลับอดนอนเพราะทนความน่ารักตะมุตะมิของคู่พระ-นางไม่ไหว แถมคุณชาย 3 ตระกูลก็หน้าตาน่าเอ็นดูสุด ๆ เลยล่ะAlchemy of Souls เป็นเรื่องราวในโลกสมมติที่ชื่อ “อาณาจักรแดโฮ” ดินแดนที่เต็มไปด้วยเหล่านักเวท 4 สำนัก ได้เกิดเรื่องอลหม่านขึ้นเมื่อนักเวทผู้เก่งกาจนาม “จางกัง” แอบฝึกฝนจนสำเร็จเคล็ดลับวิชาต้องห้ามอย่าง “การแปรวิญญาณ” หรือการสลับวิญญาณ ซึ่งความก็ล่วงรู้ถึงหูกษัตริย์แห่งแดโฮที่กำลังป่วยหนักจึงขอสลับร่างกับจางกังเป็นเวลา 7 วัน แต่แล้วความงามไส้ก็บังเกิดเมื่อแผนการลับของกษัตริย์คือการพลอดรักกับภรรยาผู้เลอโฉมของจางกังเพื่อปั๊มทายาทสืบตระกูล ทำให้จางกังถึงกับเจ็บแค้นและเสียใจเป็นอย่างมากหลังทารกน้อยลืมตามาดูโลกได้ไม่นาน ภรรยาของจางกังก็เสียชีวิตอย่างสงบ จางกังจึงมอบทารกให้ ‘พัคจิน’ เจ้าสำนักใหญ่ซงริมพร้อมกับผนึกพลังเวทของทารกนาม “จางอุก” เพราะหากใครรู้ว่าเขาเป็นบุตรชายของอดีตกษัตริย์ที่ล่วงลับก็อาจเป็นภัยแก่ตัวได้ จางอุก (รับบทโดย อีแจอุค) เติบโตท่ามกลางข่าวกอสซิปของชาวแดโฮถึงชาติกำเนิดที่คลุมเครือและเป็นคุณชายเพียงคนเดียวท่ามกลางเหล่าคุณหนู 4 ฤดูแห่งตระกูลดังที่ไม่มีพลังเวทปมชีวิตของจางอุก “เจ้าชายเย็นชาราวหิมะในฤดูหนาว” จึงเริ่มต้นตั้งแต่จำความได้จางอุกโดนปฏิเสธจากอาจารย์ถึง 12 คนโทษฐานที่ไม่มีใครยอมถ่ายทอดศาสตร์แห่งเวทมนตร์ให้เขาเลย จางอุกจึงไม่เคยฝึกฝนทั้งพลังเวทและการต่อสู้ แต่เขาก็เป็นคนรอบรู้เรื่องตำราถึงขั้นปราดเปรื่อง ติดอย่างเดียวออกจะขี้เกียจตัวเป็นขน จางอุกมีเพื่อนสนิท 3คนคือ “ซอยุล” (รับบทโดย ฮวังมินฮยอน สมาชิกวง NU’EST) เจ้าชายผู้สง่างามแห่งฤดูใบไม้ร่วง และ “ดงกู” (รับบทโดย ยูอินซู ตัวร้ายจากซีรีส์ All of Us are Dead) เจ้าชายผู้ร่าเริงสดใสราวกับดวงตะวันในฤดูร้อน และเจ้าหญิงผู้เลอโฉมราวกับฤดูใบไม้ผลิ “จินโซยอน” (รับบทโดย อาริน สมาชิกวงOh My Girl) ผู้ตกหลุมรักจางอุกรวมทีมเป็น “คุณหนู 4 ฤดูผู้แสนงดงาม” ที่เปรียบเหมือนเซเลบริตี้ของอาณาจักรแดโฮนั่นเองท่ามกลางเหล่านักเวท 4 สำนักแห่งแดโฮ ยังมีมือสังหารเงา “นักซู” นักเวทผู้ตามเก็บเหล่านักเวททั่วอาณาจักร จนทำให้นักเวททั้ง 4 สำนักต้องผนึกกำลังตามล่านักซูจนเพลี่ยงพล้ำ แต่สุดท้ายนักซูก็ใช้วิชาสลับวิญญาณกับหญิงตาบอดในหอนางโลม ทั้งยังสามารถซ่อนตัวจากเหล่านักเวทได้ด้วย เพราะปกติแล้วการสลับร่างจะมีปานสีฟ้าปรากฎเหนือหน้าอกซ้าย แต่เครื่องหมายสลับวิญญาณของนักซูดันสถิตอยู่ในดวงตาทั้งสองข้าง ทำให้เธอรอดพ้นจากการตามล่าได้อย่างหวุดหวิดนักซูในร่างของหญิงตาบอดนาม “มูด๊อก” (รับบทโดย โกยุนจอง) กลับมองเห็นอย่างน่าอัศจรรย์ เธอได้พบกับจางอุกโดยบังเอิญ และจางอุกก็ล่วงรู้ความลับของเธอ ก่อนที่เขาจะรับดูแลเธอในฐานะหญิงรับใช้ จางอุกผู้ตามหาอาจารย์มาทั้งชีวิต และคิดว่าคงมีเพียงนักซูเท่านั้นที่จะถ่ายทอดเคล็ดวิชาแห่งนักเวทให้กับเขา จางอุกจึงทำสัญญาตกลงสงบศึกกับนักซูในร่างมูด๊อก ทั้งสองคอยช่วยเหลือกันอย่างลับ ๆ โดยมีข้อแม้ว่ามูด๊อกต้องเป็นอาจารย์สอนพลังเวทให้กับจางอุก ส่วนจางอุกก็คอยปกป้องและช่วยเหลือมูด๊อกจนกว่าจะฟื้นฟูพลังเวทสำเร็จหลังทำข้อตกลงทั้งสองจึงเหมือนลงเรือลำเดียวกัน มูด๊อกต้องฝึกฝนคนไม่เอาถ่านอย่างจางอุกให้กลายเป็นนักเวทผู้เก่งกาจ ขณะที่จางอุกก็ตกหลุมรักมูด๊อกตั้งแต่แรกพบและแอบหึงหวงเธอกับซอยุลแบบเงียบๆ โดยไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วซอยุลมีอดีตอันหวานซึ้งกับนักซูในวัยเด็ก ถึงอย่างนั้นมูด๊อกก็ไม่อาจเปิดเผยตัวตนให้ซอยุลล่วงรู้ แต่ก็มีตัวป่วนอย่างดงกูเป็นกองหนุนให้ความรักของมูด๊อกและซอยุลสมหวัง เพราะดงกูคิดว่ามูด๊อกแอบชอบซอยุลนั่นล่ะ รักวุ่น ๆ ระหว่างมือสังหารในร่างหญิงรับใช้กับคุณชายจอมป่วนจึงเริ่มต้นขึ้นในสำนักซงริมความสนุกอยู่ตรงที่มูด๊อกในร่างหญิงอ่อนแอ แต่จิตใจยังมีความเป็นมือสังหารเต็มขั้น ช่วงแรกที่เจอจางอุกแกล้งสารพัดเธอจึงคิดวางแผนเอาคืนอยู่ตลอดเวลา ทั้งที่ในความเป็นจริงร่างกายแสนจะบอบบางและสูญเสียพลังเวทจากการสลับวิญญาณไปแล้วเธอจึงทำได้แค่เก็บความโกรธเคืองไว้ส่วนจางอุกก็ทั้งกวนและชอบแกล้งมูด๊อกในแบบรักหรอกจึงหยอกเล่นเป็นประจำ ต่อหน้าธารกำนัลจางอุกจะชี้นิ้วสั่งมูด๊อกในฐานะหญิงรับใช้คนสนิท ที่ดูยังไง๊ยังไงก็คิดไกลกว่านั้นมาก ออกอาการเป็นห่วงเธอเกินหน้าเกินตาไปมาก แต่พอลับหลังก็จะวางตัวเป็นลูกศิษย์ที่เชื่อฟังและตั้งใจฝึกฝนวิทยายุทธ์ส่วนมูด๊อกเองก็แอบมีหวั่นไหวกับจางอุกเบา ๆ เช่นกันนอกจากความโรแมนติกแล้วฉากก็สวยงามชวนฝัน โมเม้นท์ซึ้ง ๆ และฉากน่ารักมุ้งมิ้งระหว่างมูด๊อกกับจางอุกเรียกว่า จุก ๆ กันไปหลายฉากดูแล้วนั่งยิ้มและวิ่งรอบหมู่บ้าน ตลอดจนหยอดความตลกกันไปตลอดทั้งเรื่องจนอีกนิดจะกลายเป็นซีรีส์สายฮาไปซะละแม้ CG อาจจะยังไม่เนียนในบางจุด และให้อารมณ์เหมือนดูซีรีส์จีนกลายๆ ทั้งการปล่อยพลังเวทใส่กันและการใช้สัตว์เวท แต่ก็ถือว่าทำได้ดีไม่มีขัดหูขัดใจแถมตัวซีรีส์ยังทิ้งปริศนาของ ‘นักซู’ และ ‘มูด๊อก’ แบบให้ชวนสงสัยว่าแท้จริงพวกเธอมีปมหลังเป็นใคร? เอาไว้ได้ชวนติดตามใครที่ชอบซีรีส์พีเรียตแนวโรแมนติก-คอเมดี้ไม่ควรพลาดจำนวน 20 ตอน ออนแอร์ในไทยทาง Netflix ทุกวันเสาร์และอาทิตย์Rassarinhttps://mydramalist.com/https://m.imdb.com/https://www.soompi.com/article/1532983wpp/alchemy-of-souls-soars-to-its-highest-ratings-yethttps://kbizoom.com/alchemy-of-souls-rating-surpasses-5-from-the-first-episode-ranking-no-1/