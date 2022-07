เรื่องย่อซีรีส์จีน “อวลกลิ่นละอองรัก | Immortal Samsara” [2022]

ชื่อเรื่อง : Immortal Samsaraชื่อไทย : อวลกลิ่นละอองรักชื่อจีน : 沉香如屑แนวซีรีส์ : เทพเซียน, พีเรียด, โรแมนติก, แฟนตาซี, ประวัติศาสตร์ผู้กำกับ : กัวหู (Guo Hu, ผลงานกำกับซีรีส์ทุกชาติภพ กระดูกงดงาม ภาคอดีต| One and Only - 2021) และ เหรินไห่เทา(Ren Hai Tao, ผลงานกำกับซีรีส์ จันทร์กระจ่างนภา|Bright As theMoon - 2021)ผู้เขียนบท: จางเหยียนอัง (ZhangYuan Ang) และ ไป๋อี้ชง (Bai Yi Cong)รายชื่อนักแสดงนำ:หยางจื่อ, เฉิงอี้, จางรุ่ย, เมิ่งจื่ออี้, จูหย่งเถิง, ฟู่ฟางจวิ้น, ซวี๋ข่ายหนิง, หลี่ซินเจ๋อ, หานเฉิงอวี่, หลี่อวี้, จูลี่หลาน, เหลียงจิ้งเสียน, หลินหยวน, เย่ซีเยว่, กู๋เซวียะเอ๋อร์, โหวเมิ่งเหยา, ซุนเจ๋อหยวน, หยางซีจื่อ, จางจื่อซี, เซี่ยจื้อหย่วน, หลิวเหมิง และอีกมากมายจำนวนตอนออกอากาศ : Part 1 - 38 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)ระยะเวลาออกอากาศ : 20 กรกฎาคม – 17 สิงหาคม 2565ออกอากาศในไทยพร้อมจีน รับชมทาง : ยูทูบ YOUKU Thailand และ แอป YOUKU International สมาชิกสามารถรับชมติดต่อกัน 9 ตอน สัปดาห์ที่ 3 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์ - วันพุธ เวลา 17.00 น. รับชมได้วันละ 2 ตอน วันพฤหัสบดีรับชมได้ 1 ตอน เริ่ม 20 กรกฎาคม เป็นต้นไปเรื่องย่อซีรีส์ “อวลกลิ่นละอองรัก | Immortal Samsara”เรื่องราวรักความรักพันปีระหว่างเทพเซียน ภูติดอกบัว เหยียนตั้น (รับบทโดย หยางจื่อ) เดิมทีเป็นดอกบัวสี่กลีบซึ่งถือเป็นตัวยาสำคัญมาแต่โบราณ เธอและพี่สาวฝาแฝด จื่อซี (รับบทโดย เมิ่งจื่ออี้) กลายร่างเป็นคน และได้มีโอกาสพบกับ อิ้งยวน (เฉิงอี้) เทพผู้สูงศักดิ์ เดิมที เหยียนตั้น คิดจะใช้หัวใจของเธอแลกกับชีวิต อิ้งยวนตี้จวิน แต่คิดไม่ถึงว่าเขากลับลืมเธอและความผูกพันเมื่อ 900 ปีก่อน จนหมดสิ้นเรื่องราวความรักของพวกเขาจะเป็นอย่างไร ติดตามรับชมได้ที่ช่องยูทูบ YOUKU Thailand และ ทางแอป YOUKU International สมัครสมาชิกเพื่อรับชมตอนมากกว่า เร็วๆ นี้ เตรียมรับชมพากย์ไทยพร้อมกันWONPI เรียบเรียงร้อยเรื่องราวจาก: YoutubeYOUKU Thailand, mydramalist.com,ภาพประกอบจาก: m.weibo.cn, ทวิตภพ : YOUKU official