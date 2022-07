คอนเฟิร์ม “ซงฮเยคโย” พร้อมแก้แค้นคนบูลลี ใน “The Glory” ซีรีส์ Netflix บทของ “คิมอึนซุก”

อันมี ซงฮเยคโย, อีโดฮยอน, อิมจียอน, ยอมฮเยรัน, พัคซองฮุน และ จองซองอิล จากบทซีรีส์ของนักเขียนบทชื่อดัง “คิมอึนซุก” จาก “ชีวิตเพื่อชาติ รักนี้เพื่อเธอ” (Descendants of the Sun)The Glory (더 글로리) เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ มุนดงอึน นักเรียนสาวมัธยมปลาย ที่เคยเป็นหนึ่งในเหยื่อการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน และถูกทำร้ายจิตใจอย่างเจ็บปวด จนเธอต้องลาออกจากโรงเรียน และเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอต้องกลับมาแก้แค้น ด้วยการสมัครไปเป็นครูประจำชั้นของลูกๆ คนที่เคยรังแกเธอในวัยเด็กในเรื่อง ซงฮเยคโย (Song Hye-kyo) จะรับบทเป็น มุนดงอึน หญิงสาวที่ถูกบูลลีจนต้องลาออกจากโรงเรียน ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เธอได้เก็บซ่อนความแค้นความพยาบาทเอาไว้ในใจ และรอคอยเวลาเพื่อกลับมาแก้แค้นผู้รังแก และผู้ที่ยืนดู ความทุกข์ทรมานของเธอโดยไม่ยอมช่วยเหลือขณะที่ นักแสดงหนุ่มดาวรุ่ง อีโดฮยอน (Lee Do-hyun) จะรับบทเป็น จูยอจอง ชายหนุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมในมหากาพย์การแก้แค้นของมุนดงอึน ภายใต้ภาพลักษณ์ภายนอกที่แสนสดใส แต่แท้จริงแล้วเขากลับซ่อนความลับบางอย่างเอาไว้ทางด้าน อิมจียอน (Im Ji-yeon) จะรับบทเป็น พัคยอนจิน หัวหน้าแก๊งที่รังแกมุนดงอึนในโรงเรียน แต่เธอหารู้ไม่เลยว่าอดีตอันมืดมิดเหล่านั้น จะย้อนกลับมาทำลายเธอในระยะเวลาต่อมาในส่วนของ ยอมฮเยรัน (Yeom Hye-ran) จะรับบทเป็น คังฮยอนนัม หนึ่งในเหยื่อการใช้ความรุนแรงในครอบครัว เธอทำหน้าที่ของความเป็นแม่ เพื่อปกป้องลูกๆ ยิบตา และได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับมุนดงอึนด้วยข้อเสนอบางอย่างในขณะเดียวกัน พัคซองฮุน (Park Sung-hoon) จะรับบทเป็น จอนแจจุน ที่พาตัวเองเข้าไปมีส่วนร่วมกับ พัคยอนจิน ในการรังแกและทำลายชีวิตของมุนดงอึน ในสมัยเรียนม.ปลาย เขาเชื่อมั่นในความมั่งคั่งของครอบครัวว่าจะสามารถปกป้องเขาได้ ซองฮุนใช้ชีวิตอย่างเห็นแก่ตัวตามที่ตัวเองต้องการโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่นมาตลอดสุดท้าย จองซองอิล (Jung Sung-il) จะรับบทเป็น ฮาโดยอง สามีของ พัคยอนจิน ซีอีโอของบริษัทก่อสร้างยักษ์ใหญ่ ที่ตกหลุมพรางที่สร้างขึ้นอย่างดีโดยมุนดงอึน จนทำให้ครอบครัวแสนอบอุ่นของเขาต้องตกอยู่ในอันตรายโดยไม่คาดคิดซีรีส์เรื่อง The Glory จะถ่ายทอดผ่านฝีมือการกำกับของ อันกิลโฮ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากผลงานแนวตื่นเต้นระทึกขวัญที่ดึงดูดผู้ชมมาแล้วมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Happiness, Watcher, อาลัมบรา มายาพิศวง (Memories of the Alhambra) และ สเตรนเจอร์ (Stranger) รวมทั้งซีรีส์โรแมนติก เส้นทางดาว (Record of Youth)นักเขียนบท คิมอึนซุก เป็นเจ้าของผลงานการเขียนบทซีรีส์ฮิตมากมาย ไม่ว่าจะเป็น จอมราชันบัลลังก์อมตะ (The King: Eternal Monarch), สุภาพบุรุษตะวันฉาย (Mr. Sunshine), ก็อบลิน คำสาปรักผู้พิทักษ์วิญญาณ (Guardian: The Lonely and Great God), วุ่นรักทายาทพันล้าน (Inheritors) และ เสกฉันให้เป็นเธอ (Secret Garden) คราวนี้ ถือเป็นครั้งแรกของคิมอึนซุก กับการเขียนบทซีรีส์แนวมหากาพย์การล้างแค้น ของหญิงสาวที่จำต้องล้มเลิกความฝัน เพราะโดนรังแกในโรงเรียนมาลุ้นว่า มิติของการแก้แค้น จากบทของยอดฝีมือ คิมอึนซุก และ การแสดงจากจอมบทบาทตามที่ร่ายยาวมา จะทำให้ “The Glory” สนุกเพียงไหน รอรับชมทาง Netflixcr : soompi.com, entertain.naver.com, hancinema.net