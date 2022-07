"ADAMAS" ซีรีส์เกาหลีสุดระทึก ประกาศสตรีม 27 ก.ค. นี้ บน Disney Plus Hotstar

เมื่อพี่น้องฝาแฝดพบว่าพ่อแท้ๆ ของพวกเขาเป็นแพะรับบาปในคดีฆาตกรรมพ่อบุญธรรม การเดินทางเพื่อค้นหาความจริงได้เริ่มขึ้น พร้อมแผนการโค่นมหาอำนาจเพื่อเรียกร้องความบริสุทธิ์ให้กับพ่อของพวกเขาเมื่อ 22 ปีที่แล้ว ชีวิตของพี่น้องฝาแฝด ฮาอูชิน และซงซูฮยอน ต้องพังทลายลง เมื่อพ่อบุญธรรมของพวกเขาถูกฆาตกรรม จากบาดแผลในอดีตได้กลายเป็นแรงผลักดันให้กับทั้งคู่ โดยคนหนึ่งเติบโตเป็นอัยการ ส่วนอีกคนเดินบนเส้นทางนักเขียนวรรณกรรมแนวลึกลับแต่แล้ววันหนึ่ง โลกของฮาอูชินและซงซูฮยอนต้องสั่นสะเทือนอีกครั้ง เมื่อพบว่าพ่อแท้ ๆ ของพวกเขาถูกใส่ร้ายว่าเป็นฆาตกรที่ฆ่าพ่อบุญธรรม พี่น้องฝาแฝดคู่นี้จึงต้องใช้ความสามารถที่มี เปิดโปงความจริงที่อยู่เบื้องหลังและกระชากโฉมหน้าฆาตกรตัวจริงออกมา พร้อมกับไล่ล่าหา ADAMAS อาวุธเปื้อนเลือด ที่จะเป็นกุญแจสำคัญไขคดีลึกลับนี้ADAMAS นำแสดงโดย จีซอง กับการรับบทฝาแฝด ฮาอูชิน และซงซูฮยอน ประกบคู่กับ ซอจีฮเย (Kiss Sixth Sense, Crash Landing on You) ในบท อึนฮเยซู พร้อมทั้งยังได้ อีซูคยอง (Law School, Reply 1988) มาในบทนักข่าวสาว คิมซอฮี รวมทั้ง อีคยองยอง (Docter Lawyer, Again My Life) ที่งานแน่นจุกๆ รับบท ประธานควอน และ ฮอซองแท (Big Bet, Squid Game) รับบท ชเวแทซอง เขียนบทโดย ชเวแทคัง และ กำกับโดย พัคซึงอู อำนวยการสร้างโดย Studio Dragon ในเครือ CJ ENM