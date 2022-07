สื่อเกาเผย ค่าตัว “พัคอึนบิน” เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า หลังซีรีส์ Extraordinary Attorney Woo เปรี้ยงปัง

และจากความนิยมนี้เองทำให้มีรายงานว่า ค่าตัวในการรับงานโฆษณาของเธอ เพิ่มสูงขึ้นเป็น 2 เท่า นับตั้งแต่ซีรีส์เริ่มออกอากาศและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในเรื่อง พัคอึนบิน รับบทเป็น อูยองอู ทนายคนแรกของเกาหลี ที่มีอาการออทิสติกภาวะแอสเพอร์เกอร์ หรืออาการบกพร่องในการเข้าสังคมซีรีส์ได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมปากต่อปาก และมีเรตติ้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละตอนที่ออกอากาศ สิ่งหนึ่งที่ทำให้ซีรีส์ประสบความสำเร็จ นั่นคือเสน่ห์ในการแสดงของพัคอึนบินในบทของอูยองอู อย่างไรก็ตามถึงแม้จะมีกระแสตอบรับที่ดี แต่ก็มีชาวเน็ตบางส่วนวิพากษ์วิจารณ์การแสดงของเธอว่า เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้คนมองคนที่มีอาการออทิสติกว่า ดูเป็นเด็กไม่สมวัยExtraordinary Attorney Wooทำให้หลายคนเข้าใจกลุ่มคนในภาวะออทิสติกมากขึ้น ทั้งคนที่ได้รับชมและรู้สึกว่าตัวเองก็เข้าข่ายกลุ่มอาการนี้ หรือคนที่ใกล้ชิดกับคนกลุ่มออทิสติกที่ชื่นชมพัคอึนบินว่าแสดงได้ดีและลงรายละเอียดบุคลิกท่าทางการพูดการจาดีมากๆและเมื่อซีรีส์ประสบความสำเร็จขนาดนี้ ค่าตัวนักแสดงในการรับงานก็มีโอกาสเพิ่มสูงมากขึ้นแน่นอน โดยมีรายงานข่าวว่า ค่าตัวของพัคอึนบินสำหรับงานโฆษณาเพิ่มขึ้น2 เท่านับตั้งแต่ซีรีส์เริ่มออกอากาศสำหรับค่าตัวต่อผลงานโษณาของเธอ ก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ200 ล้านวอน (ประมาณ5.5 ล้านบาท) แต่ในตอนนี้ค่าตัวของเธอขยับขึ้นเป็น400 ล้านวอน (ประมาณ11 ล้านบาท)ด้วยภาพลักษณ์ที่ดูดี ดูเหมือนพัคอึนบินจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับสินค้าหลายแบรนด์ ยิ่งเมื่อมาตอกย้ำด้วยฝีมือการแสดงใน Extraordinary Attorney Woo ที่ทำให้เธอมีกระแสดีขึ้น และได้รับคำชมจากแฟนๆ มากมาย ก็ยิ่งน่าจะดึงดูดงานโฆษณาเข้ามาอีกได้หลายตัวเลยทีเดียวตัวแทนจากอุตสาหกรรมโฆษณา โจซึงฮยอน (Cho Seung-hyeon)ผู้กำกับการคัดเลือกนักแสดงแห่งเอเจนซี Cheil Worldwideกล่าวว่า "นักแสดงหญิงพัคอึนบิน ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการแสดงที่หลากหลาย ด้วยบทบาทตัวละครต่างๆ และเป็นหนึ่งในนักแสดงที่ได้รับคำบอกรักจากโฆษณามากมายในอดีต ด้วยภาพลักษณ์ที่สดใสและเป็นบวกของเธอ ถ้าเธอกลายเป็นนักแสดงยอดนิยมผ่านอูยองอูฯ มูลค่าของเธอในฐานะนางแบบก็คาดว่าจะเพิ่มขึ้นด้วย”ตัวแทนอีกท่านจาก Daehong Planning ยังกล่าวเสริมว่า “เธอเป็นนางแบบที่มีบุคลิกน่ารัก เข้ากันได้ดีกับสินค้าโฆษณาแทบทุกประเภท ดังนั้นเธอจึงได้รับเลือกให้เป็นนางแบบให้กับ Lotte Chilsung, Beverage Chilsung และ Cider Zero เมื่อปีที่แล้ว"พัคอึนบิน ถือเป็นนักแสดงหญิงอีกคนที่โตคาวงการโดยแท้ เธอเริ่มเดบิวต์ในฐานะนางแบบโฆษณาตั้งแต่อายุเพียง 4 ขวบ และก้าวมาเป็น “นักแสดงที่มีชื่อเสียงระดับปานกลาง”ในปีที่27 ของเธอในวงการ ในอดีตที่ผ่านมาเธอได้ทำหน้าที่เป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณาให้กับบริษัทเจ้าของสินค้าชั้นนำมากกว่า 20 แบรนด์ และยังเป็นแบบอย่างที่ดีในฐานะนักแสดงอีกด้วยเจ้าหน้าที่ในอุตสาหกรรมบันเทิงกล่าวทิ้งท้ายว่า "แม้ว่าซีรีส์ อูยองอู ฯ จะออนแอร์ไปได้แค่ไม่กี่ตอนเท่านั้น แต่ฉันได้ยินมาว่าเรตติ้งคนดูนั้นยอดเยี่ยมมาก และมีการพูดถึงเกี่ยวกับบทบาทดังกล่าวของเธอมากมาย”ซึ่งในการนี้ชาวเน็ตยังได้ชื่นชมเธอผ่าน netizenbuzz.blogspot.com มากมายล้นหลามจริงๆ“ถ้าคุณได้อ่านบทสัมภาษณ์ของเธอ จะรู้เลยว่าเธอเป็นคนคิดลึกซึ้งมากๆ และรู้คุณค่าของตัวเองอย่างดี ฉันมีความสุขมากที่ซีรีส์เรื่องใหม่ของเธอไปได้ด้วยดี และหวังว่าเธอจะมีผลงานซีรีส์ดีๆ อีกในอนาคต”“การออกเสียงของเธอชัดเจนมาก จนแม้แต่บทพูดของเธอก็ติดหูฉัน เธอเป็นนักแสดงที่คุณสามารถไว้วางใจได้ว่า จะแสดงบทบาทอะไรก็เธอก็เอาอยู่”“ที่จริง ฉันลังเลที่จะสมัครสมาชิกNetflix แต่สุดท้ายก็ต้องเปลี่ยนใจ เพื่อจะได้ดูซีรีส์ของเธอ ฉันคิดว่าเธอเป็นหนึ่งในนักแสดงหญิงไม่กี่คนในประเทศของเราที่มีมาตรฐานในการทำความเข้าใจงานที่เธอทำในระดับที่สูงขึ้น จาก Age of Youth มาถึง Do You Like Brahms? คุณจะเห็นได้ว่า เธอเป็นนักแสดงที่มีความหลากหลายเพียงใด เธอไม่ใช่นักแสดงประเภทที่จะยึดติดกับตัวละครประเภทเดียวที่เธอถนัดและชอบ การได้ชมการแสดงของเธอช่างเป็นความสุขจริงๆ ฉันดีใจที่ในที่สุดเธอก็ได้รับการยอมรับ ซึ่งเธอสมควรได้รับ แต่ก็น่าเศร้าที่ใช้เวลานานมาก”“เธอเป็นอัญมณีที่หายากของนักแสดงหญิงที่มีภาพลักษณ์ที่ดีด้วย ฉันหวังว่าเธอจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวแปลก ๆ และยังคงอยู่กับเราในฐานะนักแสดงที่ยอดเยี่ยมตลอดไป”“เธอมีบทพูดมากมายที่ต้องอ่านในคราวเดียว แต่คำพูดของเธอกระชับและชัดเจนเสมอ การแสดง(ออทิสติก)ของเธอมีมิติ เก็บรายละเอียดทุกอย่าง จนถึงการสั่นของรูม่านตา ซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่มหัศจรรย์มาก เธอมีพร้อมทุกอย่าง ฉันสามารถดูซีรีส์เรื่องนี้ ซ้ำๆ เป็น 10 ครั้งติดต่อกัน โดยไม่เบื่อเลย นั่นคือพลังของพัคอึนบิน“เธอเป็นนักแสดงที่ทำให้คุณพูดได้เต็มปากว่า น่าทึ่ง ซีรีส์เรื่องนี้ไม่มีช่องว่างในการแสดงเลย เธอทำได้ดีมาก”“การออกเสียงของเธอชัดเจนมาก แม้แต่บทพูดของเธอก็ยังติดอยู่ในหูฉัน เธอเป็นนักแสดงที่คุณสามารถไว้วางใจได้ ไม่ว่าจะแสดงบทบาทอะไรเธอก็เอาอยู่”“แสดงเก่ง ภาพลักษณ์ก็ดี เป็นนักแสดงหญิงที่ไม่ต้องมีใครมาถกเถียงกันว่าจะรักหรือเกลียด มีแต่รักเท่านั้น! ตัวจริงของเธอก็สวยมากด้วย ฉันขอเป็นกำลังใจให้เธอ”: n.news.naver.com, netizenbuzz.blogspot.com: tw @namooactors