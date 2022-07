จับตา “คิมซอนโฮ” เตรียมออกสื่อ 20 ก.ค. ร่วมงานแถลงข่าวละครเวที “Touching The Void”

ทั้งนี้ ในวันที่ 20 กรกฎาคม (ตามเวลาเกาหลี) สื่อรายงานว่า คิมซอนโฮ จะเข้าร่วมงานแถลงข่าวละครเวทีเรื่อง “Touching The Void” ที่เขาแสดงนำ ร่วมกับนักแสดงคนอื่นๆ ทั้ง ชินซองมิน (Shin Sung Min), อีฮวีจง (Lee Hwi-jong), อีจินฮี (Lee Jin-hee), โอจองแท็ก (Oh Jung-taek) และอีกมากมาย ซึ่งจะเข้าร่วมงาน เพื่อให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับบทบาทของพวกเขาในละครเวทีเรื่องนี้Touching the Void เป็นละครเวทีที่สร้างจากหนังสือชื่อเดียวกัน ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี 1988 เขียนโดย โจ ซิมป์สัน (Joe Simpson) นักเขียนชาวอังกฤษ โดยเป็นเรื่องราวจากบันทึกเรื่องจริงและสารคดีของสองนักปีนเขา คือตัว โจ ซิมป์สัน เอง และเพื่อนนักปีนเขา ไซม่อน เยตส์ (Simon Yates) ที่เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดจากการไปปีนเขาที่ ซิอูลา แกรนเด (Siula Grande) เทือกเขาในเปรูโดยในเรื่องนี้ คิมซอนโฮ จะรับบทเป็น โจ ซิมป์สัน ชายผู้ต้องเผชิญอุปสรรคบนภูเขาที่เต็มไปด้วยหิมะ จากอุบัติเหตุภัยพิบัติที่ไม่คาดคิด และมี ชินซองมิน กับ อีฮวีจง ที่จะมารับบทเดียวกันในรอบการแสดงอื่น ขณะที่ โอจองแทค และ จองฮวาน จะรับบท ไซม่อน เยตส์เพียงไม่นานหลังจากที่ประสบความสำเร็จมากมาย ในซีรีส์ฮีลใจ Hometown Cha-Cha-Cha คิมซอนโฮ ก็ตกเป็นข่าวอื้อฉาว และได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก เมื่ออดีตแฟนสาวของเขากล่าวหาว่าเขาบังคับให้เธอทำแท้ง ภายหลังตกเป็นข่าวอื้อฉาวนี้ คิมซอนโฮ ได้ถอนตัวจากรายการวาไรตี้ 1 Night, 2 Days และถูกถอดจากโ)รเจ็กต์ภาพยนตร์เรื่อง 2 O'Clock Dateคิมซอนโฮ หรือ หัวหน้าฮง ได้สร้างความฟิน ให้แฟนๆ ชาวไทย เมื่อมีคนพบว่า เขาเดินทางมาถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง “Sad tropics” ในเมืองไทย เมื่อช่วงต้นเดือน เมษายน ที่ผ่านมาcr : www.allkpop.com, salt entertainment