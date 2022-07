“พัคอึนบิน” เผยวิธีเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่หยาบคาย และการรับบทบาทเป็นทนายออทิสติก

เธอได้ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการเรียนรู้ชีวิตจากหลายๆ โปรเจ็กต์ ของเธอ สิ่งที่ทำให้เธอคิดว่าจะทำให้เธอกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ และความกลัวที่เธอหวังว่าจะเอาชนะในวันที่มาถ่ายแบบให้กับนิตยสาร Allure เป็นวันที่พัคอึนบินได้พักจากการถ่ายทำซีรีส์ Extraordinary Attorney Woo ซึ่งเธอรับบทเป็น อูยองอู ทนายอัจฉริยะ ที่มีภาวะออทิสติก กลุ่มอาการแอสเพอร์เกอร์ ซึ่งมีพัฒนาการของการเข้าสังคมบกพร่อง รวมถึงงานแถลงข่าวภาพยนตร์เรื่อง The Witch: Part 2. The Other One ที่เธอรับบทเป็น คยองฮี อย่างไรก็ตามระหว่างการถ่ายทำ เธอบอกว่า “ฉันไม่ใช่ทั้ง คยองฮี หรือ ยองอู ฉันคือ พัคอึนบิน วันนี้ฉันลองทำอะไรใหม่ๆสำหรับตัวเองที่ฉันก็ยังไม่เคยรู้ว่าจะมีด้านนี้ระหว่างการถ่ายแบบ ฉันได้สัมผัสความรู้สึก...ฉันว่าฉันน่าจะลองทำอะไรแบบนี้ได้นะ”เมื่อให้เธอพูดถึงการถ่ายทำซีรีส์เรื่องใหม่มากๆ พัคอึนบินบอกทันทีว่า “เมื่อวานนี้การถ่ายทำนานกว่าที่คาดไว้ ฉันเลยได้กลับบ้านตอน ตี 4 ฉันไม่ค่อยได้นอนเลยประมาณ 2 วัน ฉันไม่เคยมีบทพูดเยอะขนาดนี้มาก่อนค่ะ เวลาอยู่ในกองถ่ายสนุกมาก แค่เป็นตัวละครตัวนี้ก็สนุกแล้ว และฉันมีพลัง แต่ในมุมหนึ่งฉันคิดว่าฉันควรจะอยู่กับตัวเองด้วย จะให้คนอื่นมาจำบทให้ก็ไม่ได้ หรือว่าแก้ปัญหาให้ฉันก็ไม่ได้ใช่ไหมละคะ”ทั้งในซีรีส์เรื่อง Extraordinary Attorney Woo และภาพยนตร์ The Witch: Part 2. The Other One ตัวละครของพัคอึนบินเป็นคนจิตใจดี และไม่มีความคิดร้ายกาจ เธอได้พูดถึงเรื่องนี้ว่า “สิ่งที่ดีของตัวละครที่ฉันได้รับบทในเร็วๆ นี้คือ แต่ละบทจะมีธีมที่ชัดเจนของมัน ฉันคิดว่าฉันมักจะได้รับบทตัวละครที่ค่อยๆแสดงพัฒนาการของพวกเขา มันทำให้ฉันคิดว่าคนคงมองฉันว่ามีภาพลักษณ์แบบซื่อตรง”ในฐานะนักแสดงที่อยู่ในวงการนี้มากว่าทศวรรษ พัคอึนบิน ยังใช้เวลาในการไตร่ตรองมองย้อนถึงการเดินทางของเธอ และค้นหาความหมายของวัยผู้ใหญ่ที่เธอเป็น เธอกล่าวว่าเมื่อตอนเป็นวัยรุ่น เธอเคยคิดว่าผู้ใหญ่มักจะหยาบคายมากกว่าคนอื่นๆ ในวัยเดียวกับเธอ เมื่อถูกขอให้ขยายความเรื่องนี้ เธออธิบายว่า “ยกตัวอย่างเช่น ผู้ใหญ่เป็นคนที่ถามคำถามหยาบคายเกี่ยวกับชีวิตในฐานะนักแสดงเด็ก พวกเขายังเป็นคนที่คอยกังวลเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ฉันเคยถูกถามด้วยคำถามที่ไม่สู้ดีบ่อยครั้ง ฉันจะเห็นผู้ใหญ่ประเภทที่ไม่คิดถึงคนอื่น เลยคิดกับตัวเองว่า…การที่คุณอายุมากกว่าไม่ได้หมายความว่าคุณจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะ”พัคอึนบินเสริมต่อว่า “เอาจริงๆ ฉันไม่คิดว่าเด็กวัยรุ่นที่เติบโตแล้ว จริงๆ พวกเขาโตขึ้นตามอายุและโลกที่พวกเขาเผชิญ พวกเขาใช้ชีวิต และรู้สึกกับทุกอย่าง เพราะฉะนั้นฉันจะพยายามไม่ให้คำแนะนำที่พวกเขาไม่ต้องการ แต่ก็มีบางครั้งที่ห้ามตัวเองไม่ได้อยู่ค่ะ”พัคอึนบินได้รับการเสนอบทเข้ามามากมาย และเป็นเรื่องยากสำหรับเธอในการเลือกโปรเจ็กต์ใดโปรเจ็กต์หนึ่ง เธอบอกว่า “มันมีสิ่งที่เรียกว่าค่าเสียโอกาสใช่ไหมคะ? ทุกวันนี้ตารางการถ่ายทำขยายเวลาออกไปนานขึ้น เพราะฉะนั้นหลังจากทำงานกับโปรเจ็กต์หนึ่งเสร็จ ก็เหมือนว่าเวลาทั้งปีหายไปแล้วค่ะ”สำหรับซีรีส์ที่เธอไม่นึกเสียใจที่ได้แสดง นั่นคือเรื่อง Do You Like Brahms? และ The King’s Affection (ราชันผู้งดงาม) เธอพูดถึงซีรีส์ 2 เรื่องนี้ว่า “เรื่อง Do You Like Brahms? ทำให้ฉันได้เจอกับ ซงอา ที่อายุ 29 ปีเหมือนกันในเวลานั้น ฉันสามารถส่งท้ายวัย 20 ของตัวเองด้วยโปรเจ็กต์นั้น ส่วน The King’s Affection เป็นบทที่ฉันไม่คิดว่าในซีรีส์จะมีบทแบบนี้มาก่อน และทำให้ฉันได้ทำในสิ่งที่ฉันอยากทำ มันเป็นบทที่ยากค่ะ แต่ว่าจะมีผู้หญิงคนไหนที่อายุไล่เลี่ยกับฉันได้รับบทเป็นพระราชาแห่งโชซอนอีกละคะ?”การสัมภาษณ์เปลี่ยนมาพูดถึงผลงานการแสดงเรื่องล่าสุดของเธอ Extraordinary Attorney Woo ซึ่งเธอบอกว่าตอนแรกเธอกังวลเกี่ยวกับบทตัวละครนี้ พัคอึนบิน สารภาพว่า “ฉันกลัวนิดหน่อยค่ะ ว่าจะแสดงออกมาโดยที่ไม่ไปทำให้บางคนขัดตา หรือทำให้บางคนเจ็บปวดได้ไหม” เธอพูดต่อว่า “นี่เป็นตัวละครอัจฉริยะแรกที่ฉันรับบท และยองอูยังเป็นออทิสติกอีก ฉันคิดตอนรับบทนี้ว่า แล้วอะไรคือความปกติล่ะ อะไรคือความแปลก อะไรคือไม่ปกติ แล้วคนปกติเป็นคนปกติจริงๆเหรอ?”พัคอึนบินปิดท้ายการสนทนาว่า “ฉันได้ดู Extraordinary Attorney Woo ที่ตัดเสร็จแล้ว 6 ตอนค่ะ มีการผสมผสานศิลปะลงไปในนั้นด้วย ผู้กำกับบอกว่าถึงเป็นซีรีส์ที่ถ่ายทำเองและเขากำกับมัน แต่ก็ยังสนุกไม่ว่าเขาจะมาดูเมื่อไหร่ก็ตาม ขนาดคนตัดต่อยังบอกว่า นี่เป็นวัคซีนของยุคนี้ ดีมากเลยค่ะที่พวกเขาพูดแบบนั้น เหมือนเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ฉันรู้สึกระหว่างอ่านบทฉันไม่ได้รู้สึกไปคนเดียว และผู้กำกับก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน เหมือนได้อยู่บนเรือที่มีกัปตันที่แน่วแน่เชื่อถือได้ การเดินทางครั้งนี้ของฉันเลยสนุกสนานมากค่ะ”รับชม “อูยองอู ทนายอัจฉริยะ | Extraordinary Attorney Woo” ทาง NetflixTH: soompi.com: soompi.com, hancinema.net, tw : namooactors