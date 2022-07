เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “คาเฟ่ลับจับผู้ร้าย | Café Minamdang” [2022]

ชื่อเรื่อง : Café Minamdangชื่อไทย : คาเฟ่ลับจับผู้ร้ายชื่อเกาหลี : 미남당 | mi-nam-dangแนวซีรีส์ : ตลก, สืบสวนสอบสวน, ตื่นเต้น, ลึกลับผู้กำกับ : โกแจฮยอน (ผลงานกำกับซีรีส์ Dinner Mate)ผู้เขียนบท : พัคฮเยจิน (ผลงานเขียนบทซีรีส์ The Emperor: Owner of the Mask)ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์ : Café Minamdang บน Kakao Pageผู้ประพันธ์ : จองแจฮันผู้ผลิต : People Story Company, AD406 และ Monster Unionจำนวนตอนออกอากาศ : 18 ตอนจบ ตอนละ 64 นาที (โดยประมาณ) เฉพาะ EP1 ยาว 70 นาทีออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : KBS2วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 21.50 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มวันที่ 27 มิถุนายน - 23 สิงหาคม 2022ออกอากาศในไทย รับชมถูกลิขสิทธิ์ทาง : NetflixTH : ทุกวันจันทร์และวันอังคาร เวลา 22.00 น. (ตามไทย)อดีตนายตำรวจโปรไฟเลอร์นักวิเคราะห์อาชญากร ที่ผันตัวมาเป็นนักต้มตุ๋น เปิดสำนักร่างทรง ทำตัวเป็นหมอดูทำนายโชคชะตาอนาคต จนโด่งดังกลายเป็น ของดีแห่งย่านยงแฮ เขาดูดเงินจากลูกค้ากระเป๋าหนักมาช่วยไขคดีเคสต่างๆ ที่กำลังสืบอยู่ในเวลาเดียวกันตำรวจนักสืบสาวที่ทุ่มเททำงานในแผนกอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ สน.ยงจิน มา 3 ปี แล้ว รักความถูกต้องและความยุติธรรม มุ่งมั่นในหน้าที่ จนกระทั่งวันหนึ่งเธอต้องเข้ามาเกี่ยวข้องจับมือกับมารผจญอย่าง นัมฮันจุน เพื่อจับฆาตกรต่อเนื่องบาริสต้าหนุ่มหล่อในตอนกลางวัน แต่กลางคืนเขาแปลงร่างเป็นนักสืบอันธพาล ด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวที่คาดเดาไม่ได้โดยเฉพาะความรู้สึกลึกซึ้งบางอย่างกับ นัมฮันจุนน้องสาวของ นัมฮันจุน อดีตเจ้าหน้าที่ฝีมือดีในหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ นิสัยร่าเริงสดใส แต่ก็พร้อมจะหยาบคายใส่เมื่อเจอคนชั่วทำตัวขัดต่อหลักความยุติธรรมอัยการประจำแผนกคดีอาญา สำนักงานอัยการเขตตะวันตก ชายหนุ่มผู้ถึงพร้อมทุกอย่างทั้งรูปลักษณ์ การศึกษา และฐานะทางครอบครัว มีวิธีว่าความอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ใครก็คาดไม่ถึง เป็นคนที่มีด้านหยาบกร้านภายใต้ภาพลักษณ์ภายนอกที่แสนดีร่วมด้วย- แพ็คซอฮู รับบทเป็น โจนาธาน- จองมันซิก รับบทเป็น จองดูจิน- ฮวังอูซึลฮเย รับบทเป็น อีมินกยอง- ฮอแจโฮ รับบทเป็น คิมซังฮย็อบ- แพคซึงอิก รับบทเป็น พัคจินซาง- จองฮาจุน รับบทเป็น นากวังแท- คิมบยองซุน รับบทเป็น พัคดงกี- จองอึนพโย รับบทเป็น คิมชุลกึน- จองดาอึน รับบทเป็น ป้าอิมนัมฮันจุน (รับบทโดย ซออินกุก) อดีตโปรไฟเลอร์นักล่าอาชญากรฝีมือดี ตอนนี้ผันตัวมาเป็นนักต้มตุ๋น สวมองค์เป็นพ่อหมอนัมฮันจุน แปลงกายเป็นหมอดูจำแลง เปิดสำนักร่างทรงในรูปแบบคาเฟ่เก๋ไก๋ ชื่อว่า “คาเฟ่มีนัมดัง” ในย่านยงแฮพ่อหมอนัม อ้างตนว่าเป็นผู้หยั่งรู้ และสามารถสื่อสารกับดวงวิญญาณได้ เขารับแก้ไขโชคชะตาให้กับลูกค้าแม่นเวอร์ ใช้ทักษะวาจาคล่องแคล่วดุจดั่งบูชาสาลิกาลิ้นทองก็ไม่ปาน และที่สำคัญเขามักจะล่อหลอกลูกค้าวีไอพีกระเป๋าหนักมหาเศรษฐีที่ดูภูมิฐาน ใช้ความเชื่อและศรัทธาเป็นค่าตอบแทน จนโด่งดังไปทั่วนอกจากนี้ นัมฮันจุน ยังมีฝ่ายบริการลูกค้าที่เซอร์วิสดีเวอร์ มีบริการแก้ปัญหาครอบจักรวาล โดยทำงานร่วมกับคู่หูที่ไว้ใจได้ ทั้ง กงซูชอล (รับบทโดย ควักซียัง) อดีตนักสืบเอกชนที่ไม่รุ่งเลยมามุ่งงานสายโจรดีกว่าเยอะ กับน้องสาวของเขา นัมฮเยจุน (รับบทโดย คังมีนา) ฉายา แอนน์หัวใส แฮกเกอร์สาวฝีมือดีอดีตเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองแห่งชาติพฤติกรรมของพวกเขา ได้ไปสะดุดตา ฮันแจฮี (รับบทโดย โอยอนซอ) เจ้าหน้าที่สายสืบพันธุ์ดุ คุณตำรวจผู้หมวดหญิงฉายา “ฮันจอมเฮี้ยน” แห่งแผนกอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ สน.ยงจิน เธอผู้ที่ยึดมั่นในความยุติธรรมเป็นสรณะ ปฏิบัติหน้าที่ดีงามเพื่อปวงประชามาถึง 3 ปีแล้ว และกำลังเฝ้าจับตาดูความปลิ้นปล้อนกะล่อนขั้นเทพของนัมฮันจุนและชาวคณะ แบบชนิดที่เรียกว่าไม่ยอมกะพริบตา และประกาศว่าจะขยี้เขาให้แหลกคามือเลยทีเดียวร่างทรงกำมะลอกับคุณตำรวจสายสืบพันธุ์เฮี้ยนต้องมาข้องเกี่ยวกันในคดีหนึ่ง เมื่อ ฮันแจฮี ไล่จับ ชินคยองโฮ แห่ง เอสแอนด์เอชกรุ๊ป หลังก่อเหตุขับรถชนแล้วหนี ขณะเดียวกัน นัมฮันจุน ก็รับประกันว่าจะช่วยกยองโฮจนรอดคดีไปได้แบบเนียน ๆในขณะที่ นัมฮันจุน กำลังเล็งหาเป้าหมายลูกค้าวีไอพีรายต่อไปอยู่นั้น ฮันแจฮี ก็โผล่มายังคาเฟ่เพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคดีเก่า และแล้วเบื้องหลังความเป็นมาของ มีนัมดัง ก็ถูกเปิดเผยออกมานัมฮันจุน คาดคั้นให้ จองชองกี บอกชื่อผู้ที่อยู่เบื้องหลังและแอบบงการอยู่ ทางด้านพยานได้ตัดสินใจสารภาพความจริงออกมากับ ฮันแจฮี ต่อมาได้มีคนโทร.มาแจ้งเรื่องด่วนเกี่ยวกับผีสางนัมฮันจุน กับ ฮันแจฮี มีเรื่องขัดแย้งกันอีกครั้ง เมื่อทั้งคู่ต่างเข้ามายุ่มย่ามกับการสืบสวนของอีกฝ่าย ระหว่างนั้นเอง ก็ดันมีใครบางคนที่หน้าตาคุ้นๆ ได้ปรากฏตัวขึ้นในที่เกิดเหตุ เขาคือฆาตกรต่อเนื่อง โกพูรี ที่ ฮันแจฮี กับ นัมฮันจุน ตามล่าตัวมาโดยตลอดแม้ว่า ฮันแจจอง จะสืบพบข้อมูลสำคัญ แต่ก็ยังไม่มีใครล่วงรู้ความจริงนั้น ทางด้าน ฮันแจฮี พยายามยืนยันที่อยู่ของ ชเวยองซ็อบ ตามที่เขาอ้าง ส่วน นัมฮันจุน ถึงขั้นลงทุนปลอมตัวเพื่อสืบคดีหาข้อมูลสำคัญด้วยตัวเอง:: ซีรีส์ตลกขายขำปนสืบสวน ที่นำพล็อตร่างทรง มาขยำเข้ากับการสืบสวนตามล่าฆาตกรต่อเนื่อง ใดๆ ต้องยกความดีความชอบให้กับ พ่อหมอ ซออินกุก เป็นสำคัญ เขาเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มพร็อบแน่น โคตรฮาทุกฉาก ใครไม่ขำก็คงผิดปกติ ดู และลุ้นสนุกฮากระจาย เคมีตอนหยุมหัว กัดกัน ทะเลาะ กับ หมวดนักสืบพันธุ์เฮี้ยน โอยอนซอ ก็น่ารักเกินเบอร์มาก: NetflixTH, soompi.com, hancinema.net, wikipedia.org: เพจ KBSdrama และ hancinema.net