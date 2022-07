“อินดี้ อินทัช-บี๋ ธีรพงศ์” เผยด้านมืดโลกธุรกิจ

เท่าทันสถานการณ์ของโลกปัจจุบัน ที่เป็นมาตั้งแต่อดีตไม่เคยเปลี่ยนไป ในเรื่องเส้นสาย พรรคพวก ฯลฯสำหรับละครเรื่องใหม่ “โตใต้โต๊ะ” (The Definition) บทโทรทัศน์โดย ช่างเขียน ผลงานกำกับการแสดงโดยฉ่อย สิทธิชัยดำเนินการผลิตโดยบริษัท เจน วาย ซิ้นส์ ไนน์ทีน เอทตี้โฟร์ โปรดักชั่น จำกัด ซึ่งมีผู้จัดฯ หน้าใหม่ ไวยกรณ์ แก้วศรี ผู้ควบคุมการผลิตที่จะออกอากาศทางช่อง GMM 25 กับเรื่องราวที่พร้อมตีแผ่มุมมองต่าง ๆ ในโลกธุรกิจที่หน้าฉากเต็มไปด้วยความสดใส รวบรวมความหวังและความมุ่งมั่นของใครหลาย ๆ คน แต่เบื้องหลังกลับเคลือบแฝงไปด้วยธุรกิจสีเทา และบางครั้งทำให้คนกลายเป็นอีกคนไปได้โดยมี อินดี้-อินทัช เหลียวรักวงศ์มาสวมบทพระเอกเต็มตัว พร้อมควงคู่คุณพ่อในชีวิตจริง บี๋-ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์มารับบทเป็นพ่อ-ลูกกันทางหน้าจอ ที่ทั้งคู่มีเรื่องราวบาดหมางกันในอดีต ทำให้ไม่กินเส้นและอยู่กันคนละเส้นทางในที่สุดโดยมีมิเชล เบอร์แมนน์อีกหนึ่งนักแสดงดาวรุ่งจากช่องวิกน้อยสีที่น่าจับตา มารับบทนางเอกของเรื่อง ที่มีส่วนสำคัญของเรื่องอยู่ไม่น้อย ร่วมด้วย ไซม่อน เครสเลอร์, นิพัธ เจริญผล, ธัญดิศ ธเนศนัฎฐ, จอห์น บราโว่, ประดิษฐ ประสาททองฯลฯที่พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวดราม่าสุดเข้มข้นในละครเรื่องนี้อินดี้-อินทัช กล่าวเล่า “ความยากง่ายของการรับบทเป็นโต คือการได้สวมคาแรคเตอร์ถึงสองแบบคือการเป็นโตในแบบขาว กับ โตในแบบเทา ความยากง่ายก็แตกต่างกันออกไปครับ ซึ่งโตจะเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นสูง โดยเฉพาะในเรื่องการเอาชนะคำสบประมาท คำดูถูกของพ่อ โตเป็นคนจริงจังกับทุกๆอย่าง แม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นไปไม่ได้เขาก็จะทำและเอามาให้ได้ ดีใจครับที่ได้มีโอกาสแสดงละครเรื่องนี้ แถมมีคุณพ่อมาประกบด้วย มีการช่วยกันทำอารมณ์ ทำการบ้านมาเป็นอย่างดี ทุกฉากที่เข้าจึงเข้มข้นจริง ๆ จนทีมงานหลายคิดว่าเรามีเรื่องทะเลาะกันจริง ๆ อยากให้ติดตามครับ”มิเชล เผยว่า “รู้สึกดีใจค่ะ และขอบคุณทางทีมมาก ๆ ค่ะ ที่เห็นความเป็นเหนือในตัวมิเชล บทนี้มีความยากตรงที่ตัวเหนือจะเป็นตัวแทนของคนที่ต่อต้านเรื่องเกี่ยวกับใต้โต๊ะ การใช้เส้นสายมากๆ เป็นผู้หญิงที่มีความฝันแน่วแน่ในการเป็นนักแสดง กล้าคิดกล้าแสดงออก เป็นคนไม่เก็บความรู้สึก ซึ่งตัวมิเชลชอบและค่อนข้างอินกับตัวละครเหนือมาก เพราะเขาสามารถสะท้อนคนที่ยึดมั่นในความดี และไม่ยอมให้ใครมาเอาเปรียบได้ เขาเป็นผู้หญิงที่เท่มาก ๆ ค่ะ อยากให้ทุกคนติดตามเป็นกำลังใจให้มิเชลและเพื่อน ๆ ทีมนักแสดง-ทีมงาน โตใต้โต๊ะ ด้วยนะคะ"เรื่องย่อ โต (อินดี้-อินทัช)หนุ่มหัวดื้อ ลูกชายคนเดียวของ ปิติ(ธีรพงศ์ เหลียวรักวงศ์) อดีตข้าราชการระดับสูง ผู้มีฐานะและทรัพย์สินมั่งคั่ง โต ร่วมกับ สิงห์ (ไซม่อน เครสเลอร์) เพื่อนสนิท ทำ start up ที่กำลังอยู่ในการระดมทุนระดับ Seed Fund ต้องการเม็ดเงินจากนักลงทุนเกือบ10 ล้านบาท ซึ่ง ปิติ ผู้เป็นพ่อไม่เห็นด้วย เพราะอยากให้โตเรียนให้จบก่อน แต่โตดื้อแพ่ง เดินหน้าพิสูจน์ว่าตนทำได้ ไม่ต้องเรียนให้จบ ทุกอย่างเดินหน้าต่อไป โตเข้าสู่โลกของ “เส้นสาย” และ “ใต้โต๊ะ” แต่นานวันเข้าเขาเริ่มเห็นร่องรอยของสิ่งที่เขากำลังทำ มันกำลังฉายสะท้อนย้อนความที่เขาพอจำได้ ว่าคือสิ่งที่พ่อเขาทำมาตลอด จริง ๆ แล้ว เขาโตมากับ “เส้นสายและใต้โต๊ะ”โตเริ่มสับสน กับสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ กับสิ่งที่เขาต้องการจริงๆ เพราะสิ่งที่เขาต้องการคือการเติบโตด้วยลำแข้งตัวเอง หรือว่าเขาต้องการโตใต้โต๊ะอย่างที่เขาโตมากันล่ะ? โตจะเลือกอย่างไหน??ติดตามละครเรื่อง“โตใต้โต๊ะ” (The Definition) ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 16.30 – 17.00 น. ทางช่อง GMM 25เริ่มออกอากาศแล้วตั้งแต่วันนี้