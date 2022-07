“จีชางอุค” เป็นชายผู้ดื้อรั้นมีชีวิตที่ยากลำบาก ในซีรีส์ใหม่ “If You Wish Upon Me”

เรื่องราวของ ชายหนุ่มคนหนึ่งที่ถูกผู้คนข่มเหงรังแกตั้งแต่เล็กจนโต และใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาก เขาไปที่โรงพยาบาลนี้และทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ช่วยเติมเต็มความปรารถนาที่หลากหลายของผู้ป่วยมะเร็งในระยะสุดท้ายจีชางอุค (Ji Chang-wook) จะรับบทเป็น ยุนกยอเร ชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตอย่างอยากลำบากยากแค้น เติบโตขึ้นมาในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า และเคยใช้ชีวิตอยู่ในศูนย์กักกันเยาวชน และเรือนจำ เขาคุ้นชินกับการทำให้ร่างกายตัวเองเจ็บปวด โดยการสักไปทั่วร่างกายภาพนิ่งที่เพิ่งเปิดเผยออกมานี้ จีชางอุค มาในลุคชายหนุ่มที่ดื้อรั้น แขนของเขาเต็มไปด้วยรอยสัก และดวงตาที่บ่งบอกถึงการไม่สนใจใยดีกับทุกสิ่งบนโลกใบนี้ทีมงานผู้ผลิตซีรีส์เรื่องนี้กล่าวว่า “จีชางอุค จะแสดงให้ทุกคนเห็นถึงภาพลักษณ์อันไร้ที่ติ ทั้งคำพูด และการแสดงออกของตัวละครยุนกยอเรที่มีชีวิตยากลำบาก และเหตุผลที่ว่าทำไมเขาถึงถูกส่งไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า ศูนย์กักกันเยาวชน และเรือนจำ ขอทุกท่านโปรดมอบความรักให้กับซีรีส์ If You Wish Upon Me ด้วยนะครับ”Cr : soompi.com