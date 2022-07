ฟาดไม่หยุด “Squid Game” สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ เข้าชิง 14 รางวัล Emmy Awards 2022

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ตามเวลาท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา ผู้จัดงาน Emmy Awards ได้ประกาศชื่อผู้เข้าชิงรางวัลในปีนี้ และแน่นอนว่า Squid Game ซีรีส์ที่สร้างปรากฎการณ์ระดับโลก ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงถึง 14 รางวัล รวมรางวัลใหญ่ของงานหลายรางวัลด้วยโดย Squid Game ได้สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง เมื่อกลายเป็นซีรีส์ต่างชาติเรื่องแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลใหญ่ Outstanding Drama Series ในงาน Emmy Awards ซึ่งมีคู่แข่งได้แก่ Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Stranger Things, Succession และ Yellowjacketsนอกจากนี้ 5 นักแสดงนำจาก Squid Game ยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลสาขาการแสดง ในหมวด Drama Series ทำให้พวกเขากลายเป็นนักแสดงชาวเกาหลีทีมแรก ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนี้เริ่มจาก อีจองแจ (Lee Jung-jae) ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสาขา นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม ส่วน จองโฮยอน (Jung Ho-yeon) เข้าชิงรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม พัคแฮซู (Park Hae-soo) และ โอยองซู (Oh Young-soo) ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม และ อียูมี (Lee Yoo-mi) ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงหญิงรับเชิญ ในหมวดเดียวกันทางด้าน ฮวังดงฮยอก (Hwang Dong-hyuk) ก็ได้กลายเป็นผู้กำกับชาวเกาหลีคนแรกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล ทั้งการกำกับและการเขียนบทในงานนี้ ทั้งรางวัล Outstanding Directing และ Outstanding Writing ในหมวด Drama Seriesนอกจากนี้ยังมีรางวัลอื่นที่ Squid Game ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในปีนี้ได้แก่ Outstanding Production Design for a Narrative Contemporary Program (1 ชั่วโมง หรือมากกว่า), Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (1 ชั่วโมง), Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Drama Series, Outstanding Original Main Title Theme Music, Outstanding Special Visual Effects in a Single Episode และ Outstanding Stunt Performancecr : soompi.com