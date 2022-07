ผู้ผลิต “Alchemy Of Souls” โร่แจงข่าว เปลี่ยนนักแสดงนำหญิงในภาค 2 เป็น “โกยุนจอง”

ซีรีส์ฮิต Alchemy of Souls เป็นผลงานการเขียนบทของ 2 พี่น้องตระกูลฮง เล่าเรื่องราวของอาณาจักรแดโฮ ที่ไม่ได้มีอยู่ในแผนที่หรือประวัติศาสตร์ใดๆ เป็นดินแดนที่รวมของเหล่าจอมเวท ใช้เวทมนตร์เล่นแร่แปรวิญญาณ ที่สามารถเอาชนะทุกสิ่ง จนทำให้โชคชะตาของผู้คนบิดเบี้ยวพลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือในเรื่อง “โกยุนจอง” (Go Yoon-jung) รับบทเป็น “นักซู” มือสังหารเงาที่เพลี่ยงพล้ำถูกจอมเวทไล่ล่า จนต้องแปรวิญญาณเข้ามาอยู่ในร่าง “มูด็อกอี” รับบทโดย “จองโซมิน” (Jung So-min) ยาจกหญิงสาวที่มีร่างกายอ่อนแอ และถูกขายตัวให้ซ่องนางโลมโดยเมื่อวานนี้ (12 กรกฎาคม) มีรายงานข่าวว่า ซีรีส์ "เล่นแร่แปรวิญญาณ | Alchemy of Souls" ได้เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำภาค 2 แล้ว แถมมีรายงานอีกว่า โกยุนจอง จะมารับบทนำฝ่ายหญิงในภาค 2 ซึ่งจะมีทั้งหมดเพียง 10 ตอน และนักแสดงคนอื่นๆ จะยังคงรับบทเดิมก่อนหน้านี้ ในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ ผู้กำกับ พัคจุนฮวา ได้เปิดใจไว้ว่า ต้องมีการถ่ายทำภาค 2 เพราะภาคแรกที่มีเพียง 20 ตอนนั้น ยังเล่าเรื่องราวได้ไม่หมดหลังจากมีข่าวออกมา ทีมงานผู้ผลิต Alchemy of Souls ได้รีบออกมาชี้แจงทันควันว่า “ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะยืนยันรายละเอียดสำหรับภาค 2 เพราะว่ามันจะกลายเป็นสปอยล์ภาคแรก ซึ่งตอนนี้กำลังออกอากาศอยู่”ทางด้าน Blossom Entertainment ต้นสังกัดของ จองโซมิน ก็ออกมาเปิดเผยสั้นๆ เพียงว่า “เราขอให้คุณเข้าใจด้วยว่า เราไม่สามารถบอกได้ว่าเธอ (จองโซมิน) จะปรากฏตัวใน ภาค 2 หรือไม่ เพราะมันเป็นการสปอยล์ภาคแรก” ขณะที่ MMA ต้นสังกัดของ โกยุนจอง ก็ออกมาพูดในทำนองเดียวกันcr : soompi.com, hancinema.net