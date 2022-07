เรื่องย่อซีรีส์จีน “ความสุขของซิ่งฝู | The Story of Xingfu” [2022]

ชื่อเรื่อง : The Story of Xingfuชื่อไทย : ความสุขของซิ่งฝูชื่อจีน : 幸福到万家 | Xìngfú dào wàn jiāผู้กำกับ : เจิ้งเสี่ยวหลง (Zheng Xiaolong) ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์ See You Again – 2021 (iQIYI) | และ หลิวเฉวี่ยสง (Liu Xuesong) ชาย, ผลงานกำกับซีรีส์ โชคดีของหัวใจที่ได้รักคุณ (โชคดีนักที่รักเป็นเธอ) | Lucky With You - 2021 (MONOMAX,TRUEID)ผู้เขียนบท : จ้าวตงหลิง (Zhao Dong Ling) หญิง, ผลงานเขียนบทซีรีส์ เกียรติยศนายตำรวจ | Ordinary Greatness – 2022 (iQIYI)แนวซีรีส์ : กฎหมาย, ชีวิต, เมโลดรามารายชื่อนักแสดง : จ้าวลี่อิง, หลิวเวย, ถังเจิง, หลัวจิ้น, จางเขออิ๋ง, หลิวเหยี่ยนเฉิน, ซินเผิง, ซ่งหยวนฝู่, อู๋กัง และ ฮุ่ยอิงหงออกอากาศในจีนทาง : BTV, Dragon TV, Youku ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์จำนวนตอนออกอากาศ : 48 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)ระยะเวลาออกอากาศ : วันที่ 29 มิถุนายน 2565 - 20 กรกฎาคม 2565ออกอากาศในไทย ซับไทยลิขสิทธิ์ทาง ยูทูบ : Youku Thailand สมาชิก VIP รับชมตอนใหม่ทุก พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์ เวลา 19:00 น. วันละ 2 EP | ไม่ใช่สมาชิก รับชม วันละ 2 EP เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน เป็นต้นไปด้วยชื่อที่หมายถึง "ความสุข" บางคนอาจสงสัยว่าชีวิตของ เฮ่อซิ่งฝู (รับบทโดย จ้าวลี่อิง) จะเต็มไปด้วยความปิติยินดี ทว่า เช่นเดียวกับคนอื่นๆ ชีวิตของซิ่งฝู ไม่ได้ราบรื่นมีความสุข แต่กลับขึ้นๆ ลงๆ หลายครั้ง เธอมีช่วงเวลาแห่งความเศร้าโศกมากพอๆ กับที่มีความสุขในวันแต่งงานของเธอ ซึ่งควรจะเป็นวันที่ซิ่งฝูมีความสุขที่สุดในชีวิต แต่เธอกลับถูกบีบบังคับให้ลุกขึ้นมาเพื่อจัดการกับความอับอาย หลังจากที่น้องสาวของเธอ เฮ่อซิงอวิ๋น (รับบทโดย จางเค่ออิง) ต้องได้รับความอัปยศอย่างโดยคาดคิด เพราะถูก ว่านฉวนเจีย (รับบทโดย เฉาเจิ้ง) ลูกชายของ ว่านซานถัง (รับบทโดย หลิวเหว่ย) ผู้นำหมู่บ้านลวนลาม ซิ่งฝูทำร้ายฉวนเจียจนได้รับบาดเจ็บแม้จะเกิดเหตุการณ์โกลาหลอย่างไม่คาดคิดในงานแต่งงาน ซิ่งฝูก็ได้ใช้ชีวิตใหม่อย่างมีความสุขกับ หวังชิ่งหลาย (รับบทโดย ถังเจิง) สามีของเธอ น่าเศร้าที่ความสุขของพวกเขาต้องหยุดชะงักลงในไม่ช้า หลังจากโรงงานผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพแห่งใหม่ได้ย้ายไปตั้งในเมือง และเกือบจะในทันทีที่การเรียกร้องสิทธิ์ในที่ดินของสามีของเธอ ซิ่งฝูปฏิเสธที่จะสละที่ดินผืนดังกล่าวโดยไม่ได้ต่อสู้ เธอจึงตัดสินใจร่วมมือกับซานถังเพื่อนำตัวเจ้าของโรงงานขึ้นศาลน่าเสียดายที่เรื่องต่างๆ ไม่ได้ลงเอยสวยงามอย่างที่เธอคิดหวัง ในที่สุดซิ่งฝูก็ถูกบีบบังคับให้ต้องเข้าไปทำงานในเมือง เธอทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ซิ่งฝูได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ และได้นำความรู้ที่เล่าเรียนมาจากเพื่อนในสำนักงานทนาย มาช่วยเหลือชาวบ้านเพื่อปกป้องสิทธิทางกฎหมาย และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร แต่การต่อสู้ดิ้นรนของชีวิตในเมือง พิสูจน์ความอดทนของผู้หญิงตัวเล็กๆ มากเกินไป ในที่สุดซิ่งฝูตัดสินใจกลับมาที่หมู่บ้าน มุ่งมั่นที่จะทำทุกอย่างเพื่อชีวิตที่เธอฝันถึง ไม่ใช่แค่เพื่อตัวเธอเอง แต่เพื่อคนทั้งหมู่บ้านWONPI เรียบเรียงร้อยเรื่องราวจาก: Youtube YOUKU Thailand, mydramalist.comภาพประกอบจาก: m.weibo.cn, ทวิตภพ: YOUKU