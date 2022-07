ลงจอแล้ว “ดาราจักรรักลำนำใจ” รับชมพร้อมจีน ทาง WeTV และ iQIYI

สิ้นสุดการรอคอย ซีรีส์จีนผลงานการแสดง ของ อู๋เหล่ย และ จ้าวลู่ซือ ร่วมด้วย กัวเทา เจิงหลี และนักแสดงเจ้าบทบาทมากมาย จากการกำกับของ เฟยเจิ้นเซียง (Fei Zhenxiang) ผู้กำกับเจ้าของงาน ซีรีส์ตระกูล Candle in the Tomb ทั้ง 3 ภาค (Candle in the Tomb: The Wrath of Time - 2019, Candle in the Tomb: The Lost Caverns - 2020 และ Candle in the Tomb: The Worm Valley - 2021) และ ผลงานเขียนบทโดยนักเขียนหญิง โจวเยว่ (Zou Yue) เจ้าของผลงานขึ้นหิ้ง หงสาประกาศิต (The Rise of Phoenixes)เรื่องราวของ บุตรีแห่งตระกูลเฉิงนาม เฉิงเซ่าซาง (รับบทโดย จ้าวลู่ซือ) ถูกบิดาและมารดาทิ้งไว้ข้างกายปู่ย่าตายาย เพราะเกิดสงครามวุ่นวายไปทั้งแผ่นดิน เซ่าซาง กลายเป็นเด็กสาวที่ปู่ย่าเลี้ยงดูอยู่ทางบ้าน ขณะเดียวกันป้าสะใภ้ผู้หน้าเนื้อใจเสือ หวังเลี้ยงดูให้เซ่าซางเติบโตมาเป็นคนไร้ความสามารถเมื่อต้องเผชิญหน้ากับภัยต่างๆ นานา เพื่อจะเอาตัวรอด เฉิงเซ่าซางจึงต้องแสร้งทำเป็นคนโง่เขลาไม่รู้ความ และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เก็บงำความสามารถเอาไว้ เฝ้ารอวันที่พ่อแม่กลับมาหา แต่เมื่อสถานการณ์ทุกอย่างคลี่คลายลง ครอบครัวกลับไม่สนิทสนมดังหวัง เนื่องเพราะเหินห่างกันมานานถึง 10 ปีกาลต่อมา เฉิงเซ่าซางผู้ขาดความรัก ได้มาพบกับ หลิงปู้อี๋ (รับบทโดย อู๋เหล่ย) โอรสบุญธรรมของฮ่องเต้องค์ใหม่ บัณฑิตแห่งเขาไป๋ ลู่หยวนเซิ่น ศิษย์ตระกูลซื่อโหล่วเหยาทั้งสามบุรุษต่างมีข้อดีข้อเสียในตนเองแตกต่างกัน ขณะที่จะต้องตัดสินใจเลือกชายผู้ที่นางจะแต่งงานด้วย เฉิงเซ่าซางก็ทั้งดูถูกตนเองทั้งมองตามความเป็นจริง ถึงแม้เส้นทางความรักจะขรุขระมากเพียงไร แต่นางก็ไม่เคยเสียใจในเส้นทางที่ตนเลือก ในช่วงเรียนรู้ตัวตนของหลิงปู้อี๋ เซ่าซางก็จับพลัดจับผลูเข้าไปพัวพันกับเงื่อนงำชาติกำเนิดของหลิงปู้อี๋เข้าโดยบังเอิญเฉิงเซ่าซางทำหลายสิ่งสำเร็จเหนือความคาดหมาย และก็ได้เรียนรู้วิธีการเข้าหาพ่อแม่จากครอบครัวของหลิงปู้อี๋ รวมถึงว่าจะกอบกู้ความรักในครอบครัวคืนมาได้อย่างไร ขณะเดียวกันความสัมพันธ์ระหว่างเฉิงเส้าซางและหลิงปู้อี๋ก็ค่อยๆ พัฒนาเติบโตขึ้น จากประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ ค่อยๆ ปรองดองกับครอบครัวตน ทั้งรักษาคุณธรรมในจิตใจเอาไว้ ร่วมมือแก้ไขวิกฤตของแว่นแคว้น กลายเป็นเรื่องดีงามให้ผู้คนเล่าขานจารจำไปชั่วนิรันดร์รับชม “ดาราจักรรักลำนำใจ | Love Like The Galaxy” ทาง WeTV และ iQIYI เริ่มวันแรก 5 กรกฎาคม 2565