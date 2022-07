Review ซีรีส์ : “Ms. Marvel” ฮีโร่วัยทีนชาวมุสลิมคนแรกของมาร์เวล ดูแล้วเฟลจริงหรือ?

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เป็นซีรีส์ฮีโร่ล่าสุดของ MCU ทางแพลตฟอร์ม Disney+ ที่เปิดตัวด้วยยอดผู้ชมในวีคแรกแค่ 775,000 วิว เรียกว่าน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับซีรีส์ฮีโร่คนอื่น ๆ ในค่ายเดียวกัน ซึ่งส่วนใหญ่จะแตะหลักล้านวิวในวีคแรกอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้ฮีโร่สาวชาวมุสลิมคนแรกของจักรวาลมาร์เวล ไม่ได้รับกระแสตอบรับดีเท่าที่ควรหรือแท้จริงแล้วยังมีอะไรสนุก ๆ ซ่อนไว้ในซีรีส์เรื่องนี้กันบ้าง? บอกเลยว่า ยิ่งดูไปเรื่อย ๆ จะยิ่งเข้มข้นจนคุณต้องอินไปกับสาวน้อยพลังยางยืด Ms. Marvel และเราไม่อยากให้ตัดสินหนังสือแค่ปกเท่านั้น!ท่ามกลางกระแสวิจารณ์และการถล่มบอมบ์ใน IMDb ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ได้คะแนนรีวิว 6/10 เท่านั้น แต่เราไม่อยากให้ผู้ชมตัดสินแค่คะแนนจากตัวเลข และก่อนตัดสินใจ Skip ซีรีส์เรื่องนี้มาทำความรู้จักกับ Mr. Marvel กันหน่อยดีกว่าฮีโร่สาวชาวมุสลิมคนนี้ชื่อว่า ‘กมลา ข่าน’ (รับบทโดย ไอวาน เมลลานี นักแสดงชาวปากีสถานวัย 19 ปี ที่เกิดและเติบโตในแคนาดา) เป็นฮีโร่ลูกครึ่งปากีสถาน-อเมริกันที่ใช้ชีวิตอยู่ในเจอร์ซีย์ซิตี้กับครอบครัวแสนอบอุ่น พ่อของเธออารมณ์ดี และคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกอยู่เสมอ ส่วนแม่ของเธอก็เคร่งครัดและแอนตี้กลุ่มคนแต่งตัวเลียนแบบซูเปอร์ฮีโร่เอามาก ๆ ขณะที่กมลาเป็นสาวกพันธุ์แท้ของคุณแม่กัปตันมาร์เวล (นั่นเป็นที่มาของชื่อ Ms. Marvel) ถึงขนาดขัดใจแม่ไปร่วมอีเวนท์ประกวดแต่งกายเลียนแบบกลุ่มอเวนเจอร์‘กมลา’ เป็นตัวแทนวัยรุ่นชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในอเมริกัน เธอแสวงหาการยอมรับจากเพื่อนวัยเดียวกัน โดยมีหนุ่มน้อยข้างบ้านชื่อ ‘บรูโน’ (รับบทโดย Matt Lintz) เด็กเนิร์ดผู้คอยสนับสนุนความฝันของกมลา เธอมีเพื่อนสนิทสาวชาวมุสลิมที่มีชีวิตแตกต่างจากเธออย่าง ‘นาเคีย’ ผู้มีความเป็นผู้ใหญ่และมุ่งมั่นพิสูจน์ตัวเองในฐานะตัวแทนของมัสยิดเธอยังตกหลุมรักกับหนุ่มฮอตอย่าง ‘คัมราน’ และมีความฝันอยากเป็นฮีโร่เช่นเดียวกับเพื่อนคนอื่นๆ ทำให้ตัวละครนี้สะท้อนความเป็นวัยรุ่นที่ไล่ตามความฝัน ความรัก มิตรภาพ และสอดแทรกวิถีชีวิตจนถึงความไม่เท่าเทียมของมุสลิมในอเมริกาแต่แล้ววันหนึ่งชีวิตของเธอก็เปลี่ยนแปลงในชั่วพริบตาเมื่อคุณยายส่งกำไลข้อมือโบราณมาให้ ทันทีที่สวมกำไลกมลาก็เชื่อมต่อกับพลังมหาศาลพร้อมกับสามารถสร้างผลึกสีม่วงในอากาศ และยืดแขนได้เหมือนลูฟี่ (One Piece) เธอรู้สึกตื่นเต้นเหมือนฝันเป็นจริง และสนุกกับการทดลองใช้พลังในรูปแบบต่าง ๆ ร่วมกับบรูโน ทั้งยังสวมบทฮีโร่ช่วยเหลือเพื่อนร่วมรุ่นและเด็กชายคนหนึ่ง จนกลายเป็นกระแสโด่งดังในโซเชียลฯชีวิตของฮีโร่สาวมุสลิมไม่ง่ายอย่างที่คิด เธอต้องรับมือความอคติทางสังคมที่มีต่อชาวมุสลิมดี-มุสลิมไม่ดี (ที่มาจากผลพวงของเหตุการณ์วินาศกรรม 9/11) ไหนจะเข้าสู่การก้าวข้ามผ่านช่วงวัย coming of age เพื่อค้นหาตัวตนและทำตามความฝันของตัวเองแต่แล้วกมลาก็พบว่า การได้รับบทฮีโร่อาจไม่ได้มีความสุขเหมือนจินตนาการของวัยรุ่น เมื่อชีวิตจริงเธอต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองในฐานะฮีโร่สาวชาวมุสลิม และใช้ชีวิตวัยรุ่นธรรมดา ๆ ในครอบครัวเคร่งศาสนาต้องยอมรับว่า Ep.1-2 ค่อนข้างเล่าเรื่องได้น่าเบื่อไปสักหน่อย แต่ความสนุกมาเริ่มต้นตอน Ep.3 เมื่อกมลาได้พบกับเผ่าพันธุ์ต่างมิติที่อาศัยอยู่บนโลกพร้อมกับได้รู้ว่าแท้จริงแล้วเธอสืบเชื้อสายจากเผ่าพันธุ์ ‘จิน’ หรือภูติผีในความเชื่อของศาสนาอิสลาม ที่หวังจะยึดครองโลกเช่นเดียวกับตัวร้ายคนอื่น ๆ ในจักรวาล ทำให้เธอต้องลุกขึ้นต่อสู้อย่างดุเดือดร่วมกับพันธมิตรพร้อมกับการไขปริศนาลับที่ซ่อนอยู่ในกำไล และการเชื่อมต่อกับพลังมหาศาลในฐานะฮีโร่คนใหม่ของ MCUนอกจากคุณจะได้ชมฉากต่อสู้สนุก ๆ พร้อมกับการปะทะคารมมัน ๆ ระหว่างกมลาและหนุ่มน้อยชาวเรดแดคเคอร์ (กลุ่มต่อต้านจิน) แม้การต่อสู้ในเรื่องนี้จะไม่หนักหน่วงเท่ากับฮีโร่คนอื่น ๆ ในจักรวาลเดียวกัน แน่ล่ะ! เธอยังเป็นแค่วัยรุ่นเองจะให้โหดเลือดสาดก็คงไม่เหมาะ แต่ก็น่าติดตามและทำได้ดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวส่วนพลังฮีโร่ของเธอยังอยู่ในระดับมัธยมที่ผู้ชมจะค่อย ๆ ติดตามพัฒนาการของเธอ ผ่านการปะทะกับกลุ่มวายร้ายที่ดูมีพลังงานยิ่งใหญ่เกินต้าน แต่เธอก็มีผู้ช่วยปรากฏตัวเรื่อย ๆ ในยามคับขันทำให้เราอุ่นใจได้บ้างMs. Marvel ยังสอดแทรกความรักความอบอุ่นในครอบครัวมุสลิม-อเมริกัน ความยากลำบากเมื่อครั้งปากีสถานถูกชาวอังกฤษรุกราน การอพยพมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในประเทศแห่งเสรีภาพ ที่อาจไม่สะดวกสบายอย่างที่คิดฝันมุมมองความเชื่ออันดีงามตามหลักศาสนาอิสลาม การแต่งกายของวัยรุ่นหญิงชาวมุสลิมยุคใหม่ วัฒนธรรมการแต่งงานอันเปี่ยมด้วยสีสัน แน่นอนว่า ไม่พลาดฉากเต้นระบำสไตล์หนังบอลลีวูดไว้ด้วย หากคุณเปิดใจให้คังคุไบก็จะประทับใจกลิ่นอายของความเป็นบอลลีวูดที่มีการสอดแทรกไว้ในซีรีส์เรื่องนี้ ที่เราอยากให้คุณ Stream It แล้วจะพบว่า Mr. Marvel เป็นฮีโร่สาวชาวมุสลิมที่ไม่ทำให้ผิดหวังอ้อ! ซีรีส์เรื่องนี้ยกกองถ่ายมาทำงานที่ประเทศไทยช่วงโควิดปี 2021 ด้วยนะ แม้สาวน้อยไอวานจะบ่นอุบว่า เป็นการทำงานที่ยากลำบากสุด ๆ สำหรับเด็กสาวเติบโตในแคนาดา เมื่อต้องทนกับสภาพอากาศร้อนจัดช่วงซัมเมอร์ของไทยเพราะเธอต้องสวมชุดหนังและซัดฉากแอ็คชั่นเต็ม ๆ แต่นั่นทำให้ในฐานะคนไทยก็รู้สึกตื่นเต้นและทำให้อินกับซีรีส์มากขึ้น ส่วนจะมีฉากไหนถ่ายทำในไทยกันบ้างตามไปชมได้ใน Ms. Marvel ทาง Disney+Rassarinwww.imdb.com/ www.empireonline.com/tv/news/ms-marvel-iman-vellani-fangirl-kamala-khan-exclusive/www.newsweek.com/ms-marvel-release-schedule-episodes-come-out-disney-plus-1713510www.koimoi.com/reviews/web-reviews/ms-marvel-episode-1-to-3-review-make-way-mcu-is-on-the-way-to-ultimate-inclusion-with-kamala-khan-her-beautiful-vibrant-world/