Scoop พิเศษ : 5 บทสุดจี๊ด "เฉินเสี่ยว" พระเอก "สามบุปผาลิขิตฝัน" เท่หรือดาร์กก็เอาอยู่!

ดังไม่หยุดฉุดไม่อยู่สำหรับซีรีส์ดราม่าโรแมนติกย้อนยุคทางแอป WeTV ‘สามบุปผาลิขิตฝัน’ (A Dream of Splendor - 2022) ด้วยตัวเลข 7 วันแรกที่ออนแอร์กวาดยอดวิวทะลุ 880 ล้านวิวที่จีน พาสถิติใน Weibo สูงถึง 9.2 ผ่านไปเพียงแค่ 2 อาทิตย์ยอดวิวก็พาไปถึงพันล้านวิว กลายเป็นซีรีส์อันดับหนึ่งที่ไม่มีอะไรมาขวางได้ถึงซีรีส์จะเพิ่งจบไปแต่กระแสยังคงแรงต่อเนื่องด้วยเรื่องราวการสู้ชีวิตและการแบ่งชนชั้นของ 3 สาวยุคซ่ง ที่ได้การแสดงระดับนางฟ้าของ ‘หลิวอี้เฟย’ ร่วมด้วย ‘หลินอวิ๋น’ และ ‘หลิ่วเหยียน’ มาฟาดผู้ชมให้ติดหนึบกันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่อีกหนึ่งตัวละครที่ใครๆ ต่างพูดถึงและมองข้ามไม่ได้ นั่นคือ พระเอกหล่อดาร์กของเรื่อง ‘กู้เชียนฟาน’ หัวหน้าหน่วยมหาดเล็กพิเศษฉายามัจจุราชจำแลง รับบทโดย ‘เฉินเสี่ยว’ ที่แฟนซีรีส์ต่างแซ่ซ้องถึงหน้านิ่ง แต่คลั่งรัก สายเปย์อ่อยเก่ง จีบแรง เป็นความตะมุตะมิในความโหด นี่ยังไม่รวมโมเมนต์เคมีความฟินแสนจะเข้ากั๊นเข้ากันของพระนางที่หวานทะลุจอและฉากแอคชั่นดราม่ากำลังดี เรียกว่าแค่ขยับตัวก็ได้ดั่งใจผู้ชมไปซะหมด จนทำให้เฉินเสี่ยวกลับมาเป็นกระแสกล่าวขวัญถึงอีกครั้งไม่ว่าจะแฟนซีรีส์ชาวไทยหรือจีนสำหรับ‘หลิวอี้เฟย’ ไม่ต้องเป็นคอซีรีส์จีน หลายคนคุ้นเคยกับผลงานของเธออยู่แล้ว แต่กับบางคนที่เพิ่งถูกชักนำเข้าวงการซีรีส์ อาจเริ่มมีคำถามว่าแล้ว ‘เฉินเสี่ยว’ เขามีผลงานเด่นเรื่องไหนให้แฟนๆ ไปดอมกันต่อบ้าง? ว่าแล้วพาไปชมกันเลยขอเกริ่นก่อนว่า เฉินเสี่ยวเป็นนักแสดงที่โลดแล่นในวงการมานานแล้ว แน่นอนในวัย 34 ปี เขาผ่านงานแสดงทั้งภาพยนตร์และซีรีส์มาโชกโชน กวาดมาทุกบทตั้งแต่ผู้ร้าย หมอ ตำรวจ ทหาร จอมยุทธ องค์ชาย ยิ่งช่วง 5 ปีหลังมานี้รับงานซีรีส์แน่นชนิดทำงานเหมือนร้อนเงิน จัดมาหมดจะฟอร์มเล็ก ฟอร์มใหญ่ พระเอก พระรอง โรแมนติก ดราม่า อิงประวัติศาสตร์ สืบสวนสอบสวน ชิงไหวชิงพริบทางการค้า แนวอาชีพ เป็นนักแสดงพอร์ตแน่นคนหนึ่งเลยทีเดียวในที่นี้เอาใจสายพีเรียดที่โดนเฮียกู้เชียนฟานตก จะหยิบยกบทเด่นสร้างชื่อของเฉินเสี่ยวจากซีรีส์แนวย้อนยุคมาป้ายยาให้ชมนี่คือบทช่วงแรกในวงการซีรีส์ที่ทำให้เฉินเสี่ยวกลายเป็นที่รู้จัก จากบทตัวร้ายแสนอาภัพ ‘หลินผิงจือ’ หรือ ‘ลิ้มเพ้งจื้อ’ ในกระบี่เย้ยยุทธจักรเวอร์ชั่น 2013 ซีรีส์ดัดแปลงจากสุดยอดบทประพันธ์อมตะของกิมย้ง ที่ได้พระเอกหน้าหล่อเบอร์ใหญ่ของวงการอย่าง ‘ฮั่วเจี้ยนหัว’ มารับบท ‘เล่งฮู้ชง’ พระเอกของเรื่องช่วงนั้นเฉินเสี่ยวเพิ่งเริ่มต้นชีวิตนักแสดงเต็มตัวในวงการบันเทิงได้ไม่กี่ปี บทส่วนใหญ่เป็นบทรอง เช่นเดียวกับเรื่องนี้ แต่บทหลินผิงจือเป็นอะไรมากกว่านั้น ด้วยมิติตัวละครที่มีพัฒนาการสูง จากคุณชายสำนักคุ้มภัยใช้ชีวิตสุขสบายอยู่ดีๆ จู่ๆ โดนฆ่าล้างตระกูล เป้าหมายเดียวในชีวิตของเขาคือล้างแค้น บวกกับคนทั้งยุทธภพต่างหลอกลวงเขาเพียงเพราะหวังชิงคัมภีร์ของตระกูล จึงทำให้หลินผิงจือแปรเปลี่ยนเป็นคนเก็บตัวเดียวดายภายใต้บุคลิกภายนอกดูอบอุ่น แต่แท้จริงแฝงไปด้วยความหวาดระแวงท้ายที่สุดเพื่อให้แก้แค้นสำเร็จเขาฝึกวิชามารจนร่างกายภายนอกเปลี่ยนเป็นชายก็ไม่ใช่หญิงก็เชิง ไปจนถึงฆ่างักเล้งซังภรรยาและศิษย์น้องของตัวเอง เพราะชิงชังงักปุกคุ้ง ผู้เป็นทั้งพ่อตาและอาจารย์ที่หักหลังหลอกลวงเขามาโดยตลอดบทตัวร้ายที่มีสีสันตัวหนึ่งของเรื่อง เฉินเสี่ยวถ่ายทอดออกมาได้ทั้งน่าสงสาร น่าหมั่นไส้ และน่าสมน้ำหน้าได้พร้อมๆ กันเลยทีเดียว โดยซีรีส์เรื่องนี้เคยมาฉายไทยทางช่อง 7มีเพลงเปิดซีรีส์มาให้ชมซีรีส์ที่เฉินเสี่ยวได้รับบทพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกและแจ้งเกิดอย่างสวยงาม ในบท ‘เกาจ้าน’ องค์รัชทายาทสุดเท่ ว่าด้วยเรื่องราวของ ‘ลู่เจิน’ หญิงแกร่งสมัยราชวงศ์เหนือใต้ของจีน ถูกแม่เลี้ยงกลั่นแกล้งต้องหนีหัวซุกหัวซุน จนได้มาช่วยเหลืออาการบาดเจ็บรัชทยาทเกาจ้าน ซึ่งปิดบังฐานะแท้จริงของตนเองและเกิดเป็นความรัก แต่มีเหตุการณ์ทำให้พลัดพรากจากกัน และมาพบกันอีกครั้งในวังหลวงหลังจากที่ลู่เจินบังเอิญได้เข้าไปเป็นนางกำนัล ต่อมานางได้ใช้ความสามารถจนได้ไต่เต้าเป็นขุนนางชั้นสูงของราชสำนัก สร้างความเจริญให้กับประเทศมากมายพล็อตเรื่องแม้จะเน้นไปที่การต่อสู้ของลูกผู้หญิง แต่ตัวบทละครให้น้ำหนักเส้นเรื่องของเกาจ้านได้เข้มข้นสนุกสนานของรักสามเส้าระหว่างพี่น้อง แถมด้วยเคมีการแสดงระหว่างเฉินเสี่ยว-จ้าวลี่อิง นางเอกของเรื่อง เข้าคู่กันสุดๆ รักกันสุดใจขาดดิ้น มีดราม่าให้ได้พิสูจน์ความรักกันไปตลอดทั้งเรื่อง ส่งให้บทเกาจ้านทำเอาสาวๆ ใจละลาย จิ้นกับนางเอกขนาดไหน เอาเป็นว่ามีข่าวลือว่าทั้งคู่ปิ๊งกันนอกจอเลยทีเดียวซีรีส์เรื่องนี้นอกจากเรตติ้งจะแรงระดับต้นๆ ตลอดการฉายแล้ว ยังส่งให้เฉินเสี่ยวได้รับรางวัล "The Actor Award with Great Youthful Appeal" ในงานเทศกาล Anhui Satellite TV National ครั้งที่ 4 พ่วงด้วยรางวัล Most Promising Actor at the Asian Idol Festival และ Most Popular Actor in China โดยในไทยสามารถหาชมได้ทางแอป WeTVThailandเมื่อพูดถึงเฉินเสี่ยวต้องตามด้วยบทเอี้ยก้วย จากมังกรหยกเวอร์ชั่น 2014 เพราะนี่คือผลงานที่ส่งให้เขาโด่งดังในวงกว้างเป็นที่รู้จักระดับเอเชีย แม้ว่าตัวซีรีส์เวอร์ชั่นนี้จะโดนจวกยับจากแฟนนิยาย ทั้งการแต่งเติมบทประพันธ์จนเกินไป หรือการบิดเบือนคาแร็กเตอร์ตัวละคร ไปจนถึงการแคสนักแสดงเซียวเหล่งนึ่งที่ขัดใจแฟนจักรวาลกิมย้งอย่างแรงแต่จนแล้วจนรอดบทเอี้ยก้วยรับบทโดยเฉินเสี่ยวกลับรอดจากกระแสดราม่าว่าเล่นได้กะล่อน คลั่งรัก มีเสน่ห์เป็นของตัวเอง ยิ่งเคมีความจิ้นฟินกระจายกับ‘เฉินเหยียนซี’ นางเอกผู้รับบทเซียวเหล่งนึ่ง ยิ่งทำเอาผู้ชมตายสงบศพสีชมพูกันไปเลย เพราะถึงแฟนนิยายจะขัดตาในคาแร็กเตอร์ของเซียวเหล่งนึ่งคนนี้ แต่เรื่องเคมีพระนางดีเว่อร์มอบมง ดีแค่ไหน เอาเป็นว่าแรงขนาดสร้างตำนานรักนอกจอ จนทั้งคู่เข้าประตูวิวาห์มีเจ้าตัวน้อยเป็นพยานรักเป็นที่เรียบร้อยไปแล้ว โดยเวอร์ชั่นนี้เคยมาฉายในไทยทางช่อง 7ชมตัวอย่างกันได้เบาๆดูเหมือนพ่อถูกโฉลกกับการรับซีรีส์แนวหญิงแกร่ง นางเอกสู้ชีวิตเสียจริงๆ จะบอกว่าเป็นพระเอกที่มาทรงเสริมบทนางเอกก็คงไม่ผิดนัก ทำให้เขาได้ประกบคู่นางเอกตัวท็อปของวงการอยู่บ่อยๆ เช่นเดียวกับซีรีส์เรื่อง ‘โจวอิ๋งสตรีจอมทระนง’ (Nothing Gold Can Stay – 2017)ที่ได้มาประกบกับ ‘ซุนลี่’ ตัวแม่แห่งวงการบันเทิงจีนซีรีส์สร้างจากเรื่องจริงของสตรีชาวจีนช่วงปลายราชวงศ์ชิงไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีน ‘โจวอิ๋ง’หญิงสาวที่ถูกพ่อบุญธรรมขายเป็นสาวใช้สกุลเสิ่น จนต้องหนีออกมาพึ่งบารมีของสกุลอู๋ จนวันหนึ่งประเทศเกิดมรสุมทางการค้าสกุลอู๋ตกอับ แต่โจวอิ๋งไม่ย่อท้อใช้ความฉลาดและชั้นเชิงทางการค้าลุกขึ้นต่อสู้ทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยกอบกู้ฐานะสกุลอู๋ จนผ่านวิกฤตไปได้โดยมีเสิ่นซิงอี๋ (รับบทโดยเฉินเสี่ยว) คุณชายสกุลเสิ่นที่เคยเกือบมาแต่งงานกับโจวอิ๋ง คอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆ จากเดิมเป็นคู่กัดกับโจวอิ๋ง แต่แปรเปลี่ยนมาเป็นความรัก‘โจวอิ๋ง สตรีจอมทระนง’อาจไม่ได้เป็นกระแสในไทย แต่ใครได้ดูเป็นต้องยกนิ้วในความเข้มข้นสนุกสนาน สร้างแรงบันดาลใจ จุดประกายในการใช้ชีวิต เรียกว่า 74 ตอนจบไม่มีใครบ่นว่าดูเหนื่อยเลย เป็นซีรีส์น้ำดีสายรางวัลของจีน กวาดสารพัดโล่เกียรติมากกว่า 30 รายการ แถมโกยยอดวิวหมื่นล้านวิวเรตติ้งสูงสุดอันดับ1ในจีนช่วงออนแอร์บทบาทของเฉินเสี่ยวจากซีรีส์เรื่องนี้ ทำให้เขาคว้าอีกสองรางวัลในปีถัดมา ได้แก่ “Annual Audience Loves Quality Drama Stars at the TV Drama Quality Festival” และ “TV Drama Quality Ceremony Attracts Attention from the Internet Actor”ในไทยสามารถรับชมได้ทางแอป ch3plus และไม่รู้เพราะกระแสของสามบุปผาลิขิตฝันหรือเปล่า? ล่าสุดช่อง 3 จะนำ‘โจวอิ๋งสตรีจอมทระนง’มาลงจอทางช่อง3HD เริ่ม 30 มิถุนายนนี้ชมโปรดักชั่นกันได้เป็นอีกเรื่องที่อาจไม่ได้เป็นที่พูดถึงในไทย เพราะแฟนซีรีส์มักไปจำสับกับเรื่อง ‘ตำนานสกุลตู๋กู’ (The Legend of Dugu- 2018) แต่ต้องบอกก่อนว่าเป็นนักแสดงคนละชุด แค่หยิบช่วงเวลาและบุคคลในประวัติศาสตร์คนเดียวกันมาสร้างถ้าใครเบื่อยุคซ่ง, ฮั่น, ชิง ก็ลองมาดูเรื่องนี้กันได้ ‘ตู๋กู ราชินีกู้บัลลังก์’ เป็นซีรีส์แนวอิงประวัติศาสตร์ ช่วงปลายราชวงศ์เหนือใต้ต่อต้นราชวงศ์สุย ยุคเดียวกับซีรีส์จอมทัพหลานหลิงหวาง (Prince of Lan Ling - 2013) ซึ่งไม่ค่อยได้สร้างยุคนี้บ่อยนักที่สำคัญเรื่องนี้โฟกัสไปที่การต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอำนาจชั่วร้ายของเหล่าขุนนางในราชสำนักของคู่สามีภรรยา ‘ตู๋กูกาหลัว’ รับบทโดย‘เฉินเฉียวเอิน’ และ ‘หยางเจียน’ รับบทโดย‘เฉินเสี่ยว’ จนภายหลังหยางเจียนได้ขึ้นเป็นฮ่องเต้องค์แรกของราชวงศ์สุยที่ค่อยๆ ผนึกจีนเป็นปึกแผ่น และกลายเป็นอีกหนึ่งตำนานรักแท้ที่กล่าวถึงต่อๆ กันมาในราชวงศ์จีนเรื่องนี้จะได้เห็นเฉินเสี่ยวรับบทตั้งแต่หนุ่มจนกลายเป็นจักรพรรดิที่ผ่านชีวิตมาอย่างโชกโชนไปจนถึงวัยชรากันเลยทีเดียว มีการดีไซน์ลุคและคอสตูมอลังการหลากหลายแบบมาก ตั้งแต่ชุดลำลอง นักรบ ชุดทรงจักรพรรดิ ไปจนถึงมีหนวดน้อยๆ มาให้สาวๆ ได้ใจบางกันตอนฉายเรียลไทม์ในจีนมีแตกออกเป็นสองเสียงทั้งชื่นชมในความรักสุดลิ่มทิ่มประตูและการฟันฝ่าระหว่างคู่รักสามี-ภรรยาที่มีการเล่าเรื่องค่อยๆ เติบโต แต่บ้างก็รู้สึกลำใยความไม่สมจริงที่ยังใช้นักแสดงอายุ 30+ มารับบทวัยรุ่นจุดนี้แล้วแต่มุมมองผู้ชมต้องไปดูเอง สำหรับคอซีรีส์ชาวไทยหรือติ่งเฮียเฉินเสี่ยวยังหาชมกันได้ทางแอปch3plus ยกมาครบ 50 ตอนจบแค่ 5 บทนี้ถือว่าเบาๆ เมื่อเทียบกับโปรโฟล์ยาวเหยียดของเฮียเฉินเสี่ยว เชื่อว่าจะได้มีโอกาสแนะนำซีรีส์ใหม่ของหนุ่มตี๋หล่อนิ่งกร้าวใจสาวคนนี้แน่นอน เพราะปีนี้มีผลงานมาสเตอร์พีชของเขารอออนแอร์อีกเพียบ