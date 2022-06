เปิดตัว PARTNER IN CRIME ซีรีส์วาย LGBTQIA+ เรื่องแรกของไทย

บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด แถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วาย “PARTNER IN CRIME อาชญากรรมรัก นักกฎหมาย” ซีรีส์ทนายแนวโรแมนติก สืบสวนสอบสอน และ LGBTQIA+ นำโดยผู้บริหารรุ่นใหม่ เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก กลับมารีเทิร์นสู่บทบาทนักแสดงเป็นครั้งแรกในรอบ 20 ปี พร้อมด้วยกองทัพศิลปิน Kantana KOL แบบฟูลทีม นับเป็นซีรีส์วาย LGBTQIA+ เรื่องแรกของไทย พร้อมประเดิมจอต้นปี 2023 ในช่วงของ Y Moment ทางช่องอมรินทร์ ทีวี เอชดี 34 หลังออนแอร์ซีรีส์วายเพียง 6 เดือน ดันกระแสขึ้นแรงกว่าเท่าตัวศศิกร ฉันท์เศรษฐ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. กันตนา กรุ๊ป เปิดเผยว่า “กันตนาได้ร่วมมือกับอมรินทร์ ทีวี เอชดี ช่อง 34 และพาร์ทเนอร์หลากหลายค่ายผลิตคอนเทนต์ซีรีส์วายมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โปรเจ็ค Y Moment ตั้งแต่เรื่องแรก Love‘s Stage ที่ร่วมกับ Hollywood Thailand ตามด้วยเรื่อง รักวุ่นวายนายรสแซ่บ ที่ร่วมกับ สตาร์ ฮันเตอร์ เอนเตอร์เทนเมนต์ ต่อเนื่องด้วยเรื่องที่ 3 คืนนั้นกับนายดาวเหนือ Check Out ซึ่งกำลังออนแอร์อยู่ในขณะนี้ ที่ร่วมกับ ๙ หน้าโปรดักชั่น เรียกได้ว่า เพียงแค่ 6 เดือน ทั้ง 3 เรื่องประสบความสำเร็จเกินคาดหมาย ทั้งในด้านเรตติ้งบนดิจิทัลทีวี ยอดวิวบนออนไลน์แพลตฟอร์ม ร่วมไปถึงกระแสตอบรับที่เกิดขึ้นจากฐานผู้ชมกลุ่มเป้าหมายที่แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆ และผลักดัน Soft Power อุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้ดังไกลระดับโลก ผ่านการสร้าง Identity ที่ชัดเจนว่า Y Moment เป็นช่วงเวลาความสุขของคอนเทนต์วายในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในปีนี้ก็จะมีซีรีส์เรื่องที่ 4 และ 5 ให้ชมกันอย่างต่อเนื่อง”“สำหรับซีรีส์วายปีหน้า 2023 นั้น เราวางไว้ว่าจะเปิดตัวด้วยโปรเจ็คใหญ่เรื่อง PARTNER IN CRIME อาชญกรรมรัก นักกฎหมาย ซึ่งเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นซีรีส์วายแนวสืบสวนสอบสวน และ LGBTQIA+ เรื่องแรกของประเทศไทยก็ว่าได้ รวมถึงได้รับเกียรติจากคุณเต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก ซึ่งห่างหายจากบทบาทนักแสดงกว่า 20 ปี มาร่วมแสดงในซีรีส์นี้ด้วยเช่นกัน ซึ่งต้องขอบคุณในความกรุณาคุณศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ อมรินทร์ เทเลวิชั่น ได้มอบช่วงเวลาดีๆ วันเสาร์ 22.30 น. ให้เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนรักซีรีส์วาย”ทางด้าน ศิริ บุญพิทักษ์เกศ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “ไลน์อัพเส้นซีรีส์ช่วง Y Moment ทุกวันเสาร์ 22.30 – 23.30 น. นั้น เป็นช่วงเวลาไพร์มไทม์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ซีรีส์วายดูจะเป็นความแปลกใหม่ของอมรินทร์ ทีวี แต่กลับกลายเป็นว่า มีกระแสตอบรับที่ดี โดยเฉพาะในกลุ่มช่วงวัย 18+ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของผู้ชมซีรีส์วายในประเทศไทย ปัจจุบันเราให้ความสำคัญกับกลุ่ม LGBTQIA+ เพิ่มมากขึ้น เพราะเล็งเห็นว่าความเสมอภาคทางเพศและการคุ้มครองสิทธิของ LBGTQIA+ เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความทันสมัยและเข้าใจกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างแท้จริง อมรินทร์ทีวีพร้อมสนับสนุนกลุ่ม LBGTQIA+ เราต้องการสนับสนุนความหลากหลาย สร้างความเข้าใจกันในสังคม พร้อมดึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ ให้เข้าถึงอมรินทร์ทีวีมากยิ่งขึ้น”เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก ผู้บริหารรุ่นใหม่กันตนา เผยถึงสาเหตุที่กลับมารับบทบาทการแสดงครั้งแรกในรอบ 20 ปีว่า “จุดประกายจากทีมงานเข้ามาทาบทาม เพราะเห็นว่าบทนี้เหมาะกับเต้และก็ไม่ได้เล่นมานานมาก ประกอบกับอาชีพนักการเมืองเป็นความใฝ่ฝันและอยู่ในใจของเต้มานาน เราอยากผลักดันกฎหมายความเท่าเทียมทางเพศให้มันไปได้ เห็นได้จากแม้จะผลิตรายการอะไรก็ตามเต้ก็จะต่อสู้กับเรื่องนี้มาตลอด แม้วันนี้เราจะไม่ใช่นักการเมืองจริงๆ ก็ตาม แต่สิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นก็คือ การได้เล่นบทนักการเมืองที่เป็น LGBTQIA+ จริงๆ ไม่ใช่ นักการเมืองที่เป็นผู้ชายแต่ต้องแสร้งทำเป็น LGBTQIA+ จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เต้ตัดสินใจรับเล่นบทนี้”PARTNER IN CRIME อาชญากรรมรัก นักกฎหมาย” เป็นเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ต้องห้ามในที่ทำงาน กับการต่อสู้ ชิงไหวชิงพริบของทีมทนายความรุ่นใหม่ เพื่อชนะคดี ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพฯ ในยุคหลังโควิด-19 ภายในสำนักงานทนายความที่มีชื่อเสียงระดับท๊อป 5 ของไทย ความยาวทั้งหมด 8 EP. กำกับโดย วู๊ดดี้ พงษ์ชัยพัฒน์ ผู้กำกับ 7วันจองเวร , Trailer 1 KinnPorsche รักโคตรร้าย สุดท้ายโคตรรัก เขียนบทโดย บอลลูน วรลักษณ์ ผลงาน สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก , 30+ โสดออนเซล และ มายด์ เพียงไพฑูรย์ จากผลงาน นิ่งเฮียก็หาว่าซื่อ , Closed Friend โครตแฟน , Mother เรียกฉันว่าแม่ นำแสดงโดย ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก , บิ๊กบอส ณัฐกิตติ์ , ปิ๊ง กันตพัฒน์ , บอส ธวัชนินทร์ , ปีเตอร์ ชลพัขร , ดารัณ เศรษฐิณิช , เซีย อานาสเตนเซีย , สแน็ค วุฒินันท์ , เฟรม วรนันท์ , อู๋ วุฒินันท์ , บอม นนทัช , วิคเตอร์ ปวรพัฒน์ , กรีน ชวิศ , ทับทิม ภรัณยา , เอมมี่ คิม ซอเยอร์ , เกรท จันทรัตว์ , บีม อติชาติ , หมอไวท์ ถาวโรจน์ติดตามคอนเทนต์สายวายที่บรรจงคัดสรรส่งตรงถึงบ้านตลอดปี ได้ทางอมรินทร์ทีวี เอชดี ช่อง 34 ทุกวันเสาร์ เวลา 22.30 – 23.30 น#PartnerInCrime #อาชญากรรมรักนักกฎหมาย #YMOMENT #KANTANA #KantanaKOL #AmarinTV34 #อมรินทร์ทีวีเอชดีช่อง34บิ๊กบอส ณัฐกิตติ์ รับบทเป็น เป็นหนึ่งปิ๊ง กันตพัฒน์ รับบทเป็น แชมป์บอส ธวัชนินทร์ รับบทเป็น ซีปีเตอร์ ชลพัชร รับบทเป็น แปงดารัณ เศรษฐิณิช รับบทเป็น ซันนี่เซีย อานาสเตนเซีย รับบทเป็น มินนาสแน็ค วุฒินันท์ รับบทเป็น อาตี้เฟรม วรณัน รับบทเป็น มิ้นท์เต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก รับบทเป็น ศรุตอู๋ ร.ต.เอกพล ดีบุญมี ณ ชุมแพ รับบทเป็น ธีร์