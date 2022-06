Review ซีรีส์ : “Doctor Lawyer” การกลับมาของ “โซจีซ็อบ” คุณหมอทนายความเปิดโปงด้านมืดวงการแพทย์

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

ห่างหายจากวงการแสดงไปนานเกือบ 4 ปี ‘โซจีซ็อบ’ สามีแห่งชาติที่โด่งดังจากซีรีส์ The Master’s Sun, Oh My Venus หวนคืนวงการอีกครั้งด้วยซีรีส์แนวดราม่าเข้มข้นเปิดโปงดาร์คไซต์วงการแพทย์ใน ‘Doctor Lawyer’ (2022) เมื่อศัลยแพทย์อัจฉริยะต้องผันตัวเองมาเป็นทนายความมือฉกาจ หลังถูกจัดฉากให้ผิดพลาดทางการรักษาจนชีวิตพังขั้นสุด เขาจึงเปลี่ยนสมองและสองมือที่เคยรักษาคนไข้มาใช้ปกป้องบุคคลากรทางการแพทย์ในชั้นศาล เพื่อทวงคืนความยุติธรรมและสั่งสอนให้คนชั่วรู้ว่า โอกาสในการมีชีวิตรอดบนเตียงผ่าตัดไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจและความร่ำรวยเสมอไป!เปิดตัวได้ดราม่าเข้มข้นด้วยคดีที่หมอคนหนึ่งต้องขึ้นศาล จากความผิดพลาดในการรักษาจนเป็นเหตุให้คนไข้เสียชีวิต แต่ระหว่างพิจารณาคดีคุณหมอเกิดเป็นลมเพราะความเครียด อยู่ดี ๆ ทนายความเทพบุตรสุดหล่อมาดเย็นชา ‘ฮันอีฮัน’ (รับบทโดย โซจีซ็อบ) ก็เดินเข้ามาในห้องพิจารณาคดี แล้วอาสาช่วยชีวิตคุณหมอท่านนั้นให้รอดพ้นจากความตายท่ามกลางสายตาของทุกคนและอัยการใหญ่ประจำกองสืบสวนคดีทางการแพทย์ ‘กึมซองฮยอง’ (รับบทโดย อิมซูฮยาง) อดีตคู่หมั้นของฮันอีฮัน ที่กลายเป็นคู่ปรับของเขาไปแล้วDoctor Lawyer (2022) เป็นซีรีส์ Courtroom Drama หรือ Legal Drama ที่คนชอบหนังแนวนี้น่าจะติดงอมแงมกันอีกเรื่อง ไม่ใช่แค่ความหล่อเท่และบุคลิกเย็นชาคว้าใจสาวของโซจีซ็อบเท่านั้น แต่เนื้อหาในเรื่องยังเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซ่ทริปเปิลช็อตว่าด้วยการต่อสู้ชิงไหวชิงพริบและจิตวิทยาของอดีตศัลยแพทย์หัวใจอัจฉริยะแห่งวงการอย่างฮันอีฮันที่ชีวิตพลิกผันจนต้องมาเป็นทนายความทางการแพทย์ซีรีส์ปูทางให้เราเห็นความเป็นมือหนึ่งด้านการฟื้นชีวิตคนไข้วิกฤตบนเตียงผ่าตัดของฮันอีฮัน แต่ก็โดนลูกชายของผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพันซอกหัวร้อนแรงมากเขม่นเพราะนอกจากจะเป็นศัลยแพทย์หัวใจเหมือนกัน แต่รายนั้นถนัดทำการผ่าตัดผิดพลาดจนคนไข้เข้าขั้นวิกฤตอยู่หลายครั้งผู้อำนวยการที่ดูแล้วน่าจะเอ็นดูคุณหมอฮันก็ดันเห็นแก่ผลประโยชน์และอำนาจมากกว่าความสามารถของพระเอก จนวางแผนให้เขากลายเป็น ‘เหยื่อ’ เพื่อปกปิดดาร์คไซต์ของตัวเองโชคชะตาพลิกผันเมื่อฮันอีฮันถูกจัดฉากจากคุณหมออัจฉริยะ กลายเป็นอาชญากรรมทางการแพทย์จากการรักษาผิดพลาดจนน้องชายคู่หมั้น (กึมซองฮยอง) เสียชีวิตในชั่วข้ามคืน อดีตรักหวานซึ้งจึงกลายเป็นความเข้าใจผิดด้วยความลับที่ฮันอีฮันเลือกที่จะเก็บงำเพื่อปกป้องชีวิตของคนรอบตัวแต่ก็เช่นเดียวกับสุภาษิตไทยว่าไว้ “ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าข้าม” หลังหมดอนาคตกับอาชีพคุณหมอผ่าตัด ฮันอีฮันก็ลุกขึ้นมาสู้กลับในฐานะทนายความมือฉมังที่ว่าความให้ฝั่งบุคลากรทางการแพทย์ แม้จะต้องต่อกรกับศัตรูที่ครบทั้งอำนาจความร่ำรวย และการรวมหัวกันปกปิดความผิดเมื่อความสำเร็จในธุรกิจสำคัญกว่าการรักษาชีวิตของคนไข้ คู่ปรับของเขาจึงไม่ได้มีแค่คนเดียวแต่เป็นขบวนการคนอำมหิตแน่นอนว่าฮันอีฮันก็ไม่ใช่หมูนุ่มเคี้ยวง่ายในวงการทนาย แถมยังเป็นคู่ปรับที่เปิดหน้าท้าชนศัตรูอย่าไม่เกรงกลัวความตายอีกด้วยความน่าสนใจของ Doctor Lawyer ไม่ได้อยู่ที่การทวงคืนความยุติธรรมเพียงอย่างเดียว แต่ผู้ชมจะได้ติดตามทั้งแนวทางการรักษาทางการแพทย์ การวินิจฉัยโรคจนถึงการสืบค้นหาที่มาการเจ็บป่วยที่อาจมีเงื่อนงำซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังพร้อม ๆ กับการชิงไหวชิงพริบ จิตวิทยา และการต่อสู้คดีความทั้งในและนอกศาลอย่างเข้มข้น จนเรายกย่องให้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่น่าติดตามแห่งปี 2022การต่อสู้คดีแนวอาชญากรทางการแพทย์ ถือเป็นซีรีส์แนวใหม่ในแวดวง K-Drama ที่ผู้กำกับอียงซอก (ผลงาน Haechi) และนักเขียน จางฮงซอล (ผลงานซีรีส์ Class of Lies) ทำออกมาได้น่าสนใจเป็นอย่างมาก ซีรีส์นำเสนอดาร์คไซต์ กิเลส การรวมหัวกันใส่ร้ายป้ายสีเพื่อความอยู่รอด การทรยศหักหลัง จนถึงความจริงที่ว่า คนรวยคนมีชื่อเสียง และคนมีอำนาจย่อมมีอภิสิทธิ์มากกว่าชนชั้นกลางหรือคนจนกระทั่งโอกาสในการมีชีวิตรอดโดยมีผู้บริหารโรงพยาบาลรับบท‘พระเจ้า’ ที่มีอำนาจในการตัดสินชีวิตผู้คน Doctor Lawyer จึงเป็นซีรีส์ที่นำเสนอความไม่เท่าเทียมในสังคมซึ่งดูเหมือนวงการบันเทิงเกาหลีจะขยี้เรื่องนี้มากขึ้นนับจากความสำเร็จของ Parasiteในปี 2019ในส่วนฉากการรักษาหรือการผ่าตัดก็ทำออกมาได้สมจริง เช่นเดียวกับการต่อสู้คดีในศาลที่ฝั่งพระเอกก็มีทีมงานคุณภาพอยู่เบื้องหลัง ไว้คอยต่อกรกับศัตรูระดับพระกาฬอย่างสมน้ำสมเนื้อ อีกทั้ง Doctor Lawyer ยังเป็นซีรีส์ที่ท้าทายความสามารถทางการแสดงของโซจีซ็อบจนเขาเอ่ยปากชมว่านอกจากนี้ซีรีส์ยังเพิ่มความลึกลับด้วยตัวละครปริศนา ที่เป็นเหมือนไพ่โจ๊กเกอร์ในสำรับอย่าง ‘เจย์เดน ลี’ (รับบทโดย ชินซองรก) หัวหน้าองค์กรด้านการลงทุนข้ามชาติ ที่มักจะอยู่เบื้องหลังความสำเร็จของโต๊ะเจรจาของผู้มีอำนาจและมหาเศรษฐี เพื่อได้ในสิ่งที่ต้องการโดยไม่สนวิธีการและรูปแบบ เจย์เดนเป็นตัวละครที่ยากคาดเดาเบื้องหลังความคิดและบุคลิกซับซ้อน ให้อารมณ์เหมือนเราต้องลุ้นเอาใจช่วยฮันอีฮันให้เอาชนะตัวร้ายที่มีความโรคจิตและอำมหิตในเวลาเดียวกันต่อให้คุณไม่ใช่คอซีรีส์แนว Courtroom Drama หรือเป็นสาวกโซจีซ็อบก็ตามไปลุ้นคุณหมอทนายความได้แล้ววันนี้ทาง Disney+ HotStar ซีรีส์ Doctor Lawyer มีกำหนดฉายตั้งแต่ 3 มิถุนายน - 3 กรกฎภาคม 2565 ทุกวันศุกร์และเสาร์Rassarinmydramalist.comwww.facebook.com/DisneyPlusHotstarTHwww.hotstar.com/th