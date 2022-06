ดันซีรีส์ “War Of Y” ตีแผ่วงการ!!

ปังไม่ไหว เรียกว่าผนึกกำลังกันปัง!! แบบยกแพ็ค!! ระหว่าง AISPLAY ORIGINAL และ Copy A Bangkok (ก๊อปปี้ เอ แบงคอก) กับโปรเจ็กต์ซีรีส์ “War Of Y” ตีแผ่วงการมายา จับเรื่องจริงมาลงจอ!! ผลงานการผลิตและกำกับของ ชีวิน-ธนะมินทร์ วงศ์สกุลพัชร์ ร่วมกับ ครูร่ม-ร่มฉัตร ธนาลาภพิพัฒน์ ในฐานะผู้กำกับร่วม และ SPICYDISC ค่ายเพลงฝีมือคุณภาพ โดยล่าสุดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจ็กต์ซีรีส์สุดปังเรื่อง “War Of Y”ภายใต้ชื่องานว่า “War Of Y First Secret” ณ เอส เอฟ เวิลด์ ซีเนม่า เซ็นทรัลเวิลด์ กับ 4 เรื่องราว คู่จิ้นใหม่, สงครามผู้จัดการ, วายไอดอล และ เมีย 4 ซีรีส์ ปอกเปลือกวงการมายาเผยเบื้องลึกเบื้องหลังบนสมรภูมิสงคราม ความรัก การหลอกลวง ทรยศหักหลัง แก่งแย่งชิงดี ท้ายที่สุดแล้ว ‘ใครกันแน่คือผู้คนกำหนดวงการ?’พร้อมเปิดตัว Official Teaser ครั้งแรก!! และ 16 นักแสดงนำเจนใหม่ เล-ทะเล สงวนดีกุล, มิวซ์-ณัฐวิทย์ ผิวงาม, เซ้ง-วิชัย แซ่ฟ่าน, บิลลี่-ภัทรชนน อ่อนสะอาด, เฮง-อัศวฤทธิ์ พินิตกาญจนพันธุ์, บอส-อภิชา จารุดิลกวรกุล, กร-กรณรัสย์ องค์สรานนท์, กัง-กันต์พงษ์ กุลธนาเรืองนนท์, อู๋ -นิติธร จันฤาไชย, มิ้ล-ณัฐชนน ศุภวรวงศ์, มาร์คพูม-พัสนันต์ ธนโชตสกุลวงษ์, วินเนอร์-ธนทัต คูณอเนกสิน, วิน-จิรภัทร อุทยานานนท์, เฟิร์ส-ปิยังกูร เสาหิน, โทรุ ทากิซาว่า และ เปเปอร์-พีรดา นามวงค์ ร่วมด้วยนักแสดงรับเชิญอีกมากมาย อาทิ โดม-จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม ,ซาบีน่า-อจิรภา ไมซิงเกอร์, นิว-ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล, แบงค์-ศรราม น้ำเพชร, ไมค์-ภณธฤต โชติกฤษฏาโสภณ, ลิท-ผดุง สมาจาร,ตี๋-บัณฑิต สินธนภารดี, ฮิม-เอลิชา รุ่งเรืองสิรินอกจากจะได้พูดคุยถึงการทำงานแบบจัดเต็ม ซึ่งได้ ครูอัม-อมราพร แผ่นดินทอง มาช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านบท ยังมีโชว์เพลงพิเศษครั้งแรก!! จาก Y Idol กับซิงเกิ้ล “จะไปให้ถึง” เพลงประกอบซีรีส์สุดปังชวนฟิน ก่อนปิดท้ายด้วยงานแฟนมีทสเปเชี่ยลแบบจัดหนักโชว์พิเศษแบบ non-stop จาก 16 นักแสดงนำ และ GUEST รับเชิญ แซนต้า เอิร์ธ และ เน็ต เจมส์ จาก Studiowabisabi โปรเจ็กต์ซีรีส์ปังๆ ขนาดนี้ อีกไม่นานเกินรอ ทาง AISPLAY