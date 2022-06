กราฟความฟินพุ่ง ในงาน “POLCA THE JOURNEY : TAY&NEW 1st FAN MEETING IN THAILAND”

เดินเครื่องออกสตาร์ทได้อย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยกับปรากฏการณ์ความสนุกที่เสิร์ฟโมเมนต์ความฟินเต็มรูปแบบ ในงาน “POLCA THE JOURNEY : TAY&NEW 1st FAN MEETING IN THAILAND” จาก “GMMTV” แฟนมีตติ้งครั้งแรกในประเทศไทย ของ 2 นักแสดงสุดฮอต “เต ตะวัน วิหครัตน์-นิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ” และเพื่อนร่วมทางสุดพิเศษ “ป๊อด-ศุภกร, ฟลุ๊ค-กวิน, เอเจ-ชยพล” พร้อมด้วย 2 นักแสดงรับเชิญ “ปลื้ม พงษ์พิศาล, พลอย-ภัชธร” จากซีรีส์ “Dark Blue Kiss จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว” นอกจากนั้นยังได้แขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์ 2 นักร้องสาวเสียงดี “ส้ม-มารี, อิ้งค์-วรันธร” มาร่วมแจมกันอีกด้วย โดยความสนุกครั้งนี้เป็นการยกทีมกันมาเอ็นเตอร์เทนสร้างความบันเทิงกันชุดใหญ่ทั้งเวทีแสงสีเสียงสุดอลังการ ผสมผสานไปกับโชว์ร้องเต้นแบบสุดพลังให้กับแฟนๆ ชาวโพก้าในแบบ On Stage ไปพร้อมกับการ Live Streaming ผ่าน “TTM Live” (Thaiticketmajor Live) ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก นานกว่า 3 ชั่วโมงเต็ม แถมกระแสตอบรับยังแรงสุดขีด ส่งให้แฮชแท็ก #POLCATHEJOURNEY ทะยานขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ “อันดับ 1” ในประเทศไทย และอินโดนีเซีย รวมทั้งยังขึ้นเป็น “อันดับ 2” ของโลก เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ แจ้งวัฒนะ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ เรียกว่างานนี้เหล่าโพก้าทุกคนได้สัมผัสได้ถึงพลังของคลื่นความสุขกับความประทับใจเต็มอิ่มที่ทำให้กราฟความฟินพุ่งทะยานเลยทีเดียวโดยประเดิมโชว์แรกจาก “เต-นิว” ในเพลง “การเดินทางที่แสนพิเศษ” เป็นการบอกเล่าเรื่องราว จุดแรกการเดินทางของชีวิตที่ทำให้ทั้งคู่ได้มาเจอกัน แถมยังมีกิมมิคสุดน่ารักที่คว้าเอานักแสดงหนุ่มหน้าใส “เจมีไนน์ นรวิชญ์-ฟอร์ด อรัญญ์” มารับบทเป็น “เต-นิว” ในวัยมัธยม ต่อด้วยเพลง “ทักครับ” ที่ “เต-นิว” ปาโมเมนต์ส่งให้แฟนๆ กันอย่างหนักเลยทีเดียว ก่อนที่ทั้งคู่จะทักทายและต้อนรับชาวโพก้า เข้าสู่แฟนมีตติ้งอย่างเป็นทางการครั้งแรกในไทย ท่ามกลางเสียงกรี๊ดที่ดังสนั่นลั่นฮอลล์ โดยมี “ก็อตจิ-ทัชชกร บุญลัภยานันท์” และ “เวฟ คูเป่ยจง” รับหน้าที่เป็นพิธีกร จากนั้นก็ฟินกันต่อในเพลง “ต่อจากนี้เพลงรักทุกเพลงจะเป็นของเธอเท่านั้น” ที่ “เต” ร้องถ่ายทอดความรู้สึกรักและห่วงใยถึงเหล่าโพก้าได้เป็นอย่างดี จากนั้น “นิว” ก็ขอหยิบเอาเพลง “เป็นได้ทุกอย่าง” มาร้องออดอ้อน จนแฟนๆ ใจละลายกันถ้วนหน้า ก่อนจะต่อด้วยพาร์ทที่สร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับทุกคน เมื่อ “นิว” ชวนสาวเสียงดี “ส้ม มารี” ขึ้นเวทีมาร้องเพลงเพราะซึ้ง “รางวัลปลอบใจ” และ “เต” ก็ควงศิลปินคุณภาพ “อิ้งค์ วรันธร” มาโชว์พลังเสียงในเพลง “Undo”, “เริ่มต้นใหม่กับคนเดิม” ทำเอาดีกรีความสนุกพีคขึ้นไปอีก ต่อกันด้วยช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับพาเหรดเพลงฮิตของทีมนักแสดงจากซีรีส์ “Dark Blue Kiss จูบสุดท้ายเพื่อนายคนเดียว” นำโดย “เต-นิว-ป๊อด-ฟลุ๊ค-เอเจ” ในเพลง “First Kiss”,”ไม่มีใครรู้”, “ผิดสัญญา”, “ต่อให้เป็นจูบสุดท้าย”, “ไม่แข่งยิ่งแพ้”, “รักเธอให้น้อยลง”, “รักเธอคนเดียว” และยังมีอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์พิเศษกับแขกรับเชิญอย่าง “ปลื้มพงษ์, พลอยภัช” ที่ขึ้นเวทีมาร่วมสร้างสีสันในเพลงเพราะ “เผลอ” เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มกันสุดๆ จนกราฟความฟินของชาวโพก้าพุ่งทะลุเพดาน ต่อกันด้วยฟิลโมเมนต์น่ารักน่าเอ็นดูของ “เต-นิว” ในเพลง “เถียงกันทำไม” ก่อนจะมาสนุกกันเต็มที่กับขบวนเพลงแดนซ์จังหวะมันส์ๆ “มาละวา”,”นวด”, “แอวลั่นปั๊ด” ที่ทั้งคู่โชว์สเต็ปแดนซ์ได้น่ารักสุดๆ จากนั้นก็เข้าสู่พาร์ทซึ้งๆ กันในเพลง “ไม่มีนิยาม” ที่แทนคำขอบคุณชาวโพก้า พร้อมการเผยความรู้สึกทั้งน้ำตาของความสุข หลังจากได้ดู โปรเจกต์พิเศษ Polca are always Here for You ที่แฟนๆ ทำให้ “เต-นิว” ก่อนที่ทั้งคู่จะเผยถึงความรู้สึกในวันนี้ว่า “ดีใจมากครับ ที่เราได้มีแฟนคลับชื่อ “โพก้า” ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปี และวันนี้พวกเรามีความสุขมากๆ ที่ได้เจอกับทุกคน และที่สำคัญทุกคนคือพลังบวกที่มาเติมเต็มให้กับทุกก้าวของการทำงาน หลังจากที่งานต้องเลื่อนมาหลายครั้ง แต่ทุกคนก็ยังน่ารัก คอยซับพอร์ทให้กำลังใจพวกเราอยู่เสมอ วันนี้เรามีความสุขและอิ่มเอมใจมากครับ” ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลง “เส้นทางนี้”, “กันและกัน” พร้อมกับภาพประทับใจ “เต-นิว” นั่งรถกอล์ฟวนรอบเวทีพร้อมโบกมือลาแฟนๆ ซึ่งถือว่าโชว์ในครั้งนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับชาวโพก้าได้อย่างเต็มอิ่มพร้อมสร้างโมเมนต์ความฟินได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวสำหรับการรับชม Live Streaming สามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “POLCA THE JOURNEY : TAY&NEW 1st FAN MEETING IN THAILAND” ได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. (GMT+7) ถึง 22 กรกฎาคม 2565 เวลา 23.59 น. (GMT+7) และสามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 240 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & Twitter & Weibo : GMMTV